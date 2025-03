Hiába az Atlético álomgólja, a Real Madrid került közelebb a BL-negyeddöntőhöz

Julián Álvarez álomgóljával egy ideig kifejezetten kedvező helyzetben volt az Atlético Madrid, ám a Real Madrid került közelebb a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéhez, miután hazai pályán 2–1-re legyőzte városi riválisát. Két angol csapat gyakorlatilag már ott is van a legjobb nyolc között, az Aston Villa Belgiumban nyert 3–1-re, az Arsenal pedig Hollandiában 7–1-re – formalitássá téve a jövő szerdai visszavágókat.

A BL-nyolcaddöntő egyik slágerpárharcára került sor a Bernabéu Stadionban, ahol a 15-szörös győztes Real Madrid a háromszoros döntős – ott mindháromszor, ebből pedig kétszer épp a városi riválissal szemben alulmaradó – Atlético Madriddal találkozott.

A bajnokságban a „matracosok” szerepelnek jobban, és a BL ligaszakaszára is igaz volt ez, de a királyi gárdát ebben a sorozatban sohasem szabad leírni – nem véletlenül került második helyre az erősorrendünkben.

Villámrajtot vett a Real Madrid, álomgóllal felelt az Atlético

Ennek megfelelően be is kezdett a Real, és már a negyedik percben vezetéshez is jutott! Az ismét jobbhátvédet játszó Federico Valverde szenzációs indításával Rodrygo lépett ki, lerázta magáról Javi Galánt, majd 13 méterről, jobbról a jobb felsőbe lőtt (1–0).

A 24 éves brazil szélső igazi BL-specialistának számít, ez már a 25. találata volt az elitsorozatban.

Még mindig csak a hatodik minutumban jártunk, amikor Rodrygo nagy küzdelemben esett el a tizenhatoson belül, Clément Turpin azonban nem látott okot a büntetőre. Ezt követően honfitársa, Vinícius Júnior vette át a szót, előbb a védők blokkolták a lövését, majd Jan Oblak hárította kísérletét.

A 26. percig kellett várni az Atlético Madrid első veszélyes akciójára, de Samuel Lino elől a pazarul játszó Valverde mentett ziccerben, majd az első fél óra vége előtt Rodrygo próbálta megviccelni oldalsó szabadrúgással a vendégek kapusát.

A 32. percben aztán kis túlzással a semmiből egyenlített az Atlético: Julián Álvarez verte meg a bal szélen Eduardo Camavingát, majd a 16-os oldalvonaláról elképesztően nagy gólt tekert a hosszú felsőbe – a kapufáról pattant be a labda, Thibaut Courtois-nak sélye sem volt (1–1).

A nyáron a Manchester Citytől érkező világbajnok argentin támadó idénybeli 22. találatát jegyezte új csapatában.

A kapott gól kissé megfogta a Realt, a „matracosok” pedig bőven elégedettek voltak idegenben az iksszel, így a szünet előtt csak egy éles szögből, a rövid alsóra leadott Valverde-lövést jegyezhettünk fel, amire gond nélkül leért Oblak.

Megint korán villant a királyi gárda, az Atlético pedig beleszürkült a meccsbe

A fordulást követően Kylian Mbappé távoli lövése nem okozott gondot a szlovén kapusnak, majd amikor már kezdett az Atlético számára kedvezően alakulni a játék, jött egy villanás Brahim Díaztól, és négy védő között kilőtte a hosszú alsót (2–1).

Diego Simeone Antoine Griezmann védett lövésével felelt, a túloldalon Ferland Mendy másolta le honfitársát ebből a szempontból a második félidő feléhez közeledve.

Az argentin tréner igyekezett belenyúlni a meccsbe, a 75. percre kipörgette az öt cseréjét, jött a zömmel csereként játszva is 13-szor eredményes Alexander Sörloth, hátha sikerül az ő fejére ívelve veszélyt kialakítani, de ezen a meccsen Álvarez villanását leszámítva nem sok sikere volt az Atléticónak, sőt, a végén még annak is örülhettek a vendégek, hogy Vínicius elől ziccerben menteni tudtak a védők, így egygólos Real-előnnyel várhatjuk a jövő heti visszavágót.

Az angolok gyakorlatilag már a nyolc között

Az Aston Villa a csoportkörös megégés után ezúttal lényegesen kedvezőbb eredményt ért el az FC Bruges vendégeként: a korai gólváltást követően a hajrában egy öngóllal, valamint egy büntetővel 3–1-re győzött, formalitássá téva a visszavágót.

De akkor mit mondjunk a másik angol csapatra? Az Arsenal fél óra alatt lerendezte érdemben a PSV elleni párharcot, miután Jurrien Timber és Ethan Nwaneri révén percek alatt kétszer is betalált Eindhovenben, majd Mikel Merino is eredményes volt (0–3).

Még a szünet előtt büntetőből szépített a holland csapat, de a második játékrész elején villámgyorsan Martin Ödegaard és Leandro Trossard is eredményes volt, majd a norvég karmester újra betalált, a kegyelemdöfést pedig Riccardo Calafiori adta meg, így az elmúlt négy meccsből háromszor is gólképtelen londoniak 7–1-re győztek.

A hazaiak becsületét a Dortmund menthette volna meg a Lille ellen, de Karim Adeyemi első félidő derekán szerzett góljára a másodikban Hákon Arnar Haraldsson felelt (1–1).

Bajnokok Ligája, 2024–2025, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 1–3 (De Cuyper 12., ill. Bailey 3., Mechele 82. – öngól, M. Asensio 88. – 11-esből)

(De Cuyper 12., ill. Bailey 3., Mechele 82. – öngól, M. Asensio 88. – 11-esből) Dortmund (német)–Lille (francia) 1–1 (Adeyemi 22., ill. Haraldsson 68.)

(Adeyemi 22., ill. Haraldsson 68.) PSV (holland)–Arsenal (angol) 1–7 (Lang 43. – 11-esből, ill. Timber 18., Nwaneri 21., Merino 31., Ödegaard 47., 73., Trossard 48., Calafiori 85.)

(Lang 43. – 11-esből, ill. Timber 18., Nwaneri 21., Merino 31., Ödegaard 47., 73., Trossard 48., Calafiori 85.) Real Madrid (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Rodrygo 4., B. Díaz 55., ill. J. Álvarez 32.)

18.45: Feyenoord (holland)–Inter (olasz)

Feyenoord (holland)–Inter (olasz) 21.00: Bayern München (német)–Bayer Leverkusen (német)

Bayern München (német)–Bayer Leverkusen (német) 21.00: Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol)

Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol) 21.00: PSG (francia)–Liverpool (angol)

