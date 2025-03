A Real Madridot a botladozások ellenére sem lehet leírni, a Barcelona újra csúcsformában szerepel, az Atlético Madrid viszont mindkét gigászt megtréfálhatja.

Következzen a BL-ben versenyben maradt tizenhat csapat erősorrendje, ahogyan azt szerkesztőségünk tagjai látják, kiegészítve a sportág és a sorozatban szereplők legapróbb rezdüléseit is figyelemmel kísérő szakértőink véleményével.

Bajnokok Ligája, 2024–2025, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol)

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 21.00: Dortmund (német)–Lille (francia)

Dortmund (német)–Lille (francia) 21.00: PSV (holland)–Arsenal (angol)

PSV (holland)–Arsenal (angol) 21.00: Real Madrid (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)

szerdán

18.45: Feyenoord (holland)–Inter (olasz)

Feyenoord (holland)–Inter (olasz) 21.00: Bayern München (német)–Bayer Leverkusen (német)

Bayern München (német)–Bayer Leverkusen (német) 21.00: Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol)

Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol) 21.00: PSG (francia)–Liverpool (angol)

16. FC Bruges (belga) 30 pont

A keret értéke: 150 millió euró

Aránylag nagy egyetértés volt, hogy a messze legalacsonyabb keretértékkel bíró belgák kerülnek az utolsó helyre, 15 listából kilencen is a 16. pozícióba futott be az idény egyik kellemes meglepetése.

A nyáron Düsseldorfból szerződtetett Hrisztosz Colisz 13 találatával vezeti a házi rangsort, hozzá (13+9) hasonlóan Hans Vanaken is 22 kanadai pontnál (10+12) jár, mellettük pedig még Gustaf Nilssonban (11+5), Ferran Jutglában (9+3) és Chemsdine Talbiban (7+4) is bőven benne van a gól, utóbbi az Atalanta otthonában kétszer is eredményes volt a 3–1-es siker során.

A legnagyobb hős ezzel együtt is az immár 36 éves Simon Mignolet volt, a korábbi liverpooli kapus Bergamóban tíz védéssel – közte egy büntetővel – zárt, az Atalanta 3,28-as xG-mutatója ellenére így csak egy gólig jutott.

15. Feyenoord (holland) 41 pont

A keret értéke: 280,4 millió euró

A rotterdami gárda egy listán sem volt utolsó – ami a Milan bravúros kiejtése után nem teljesen meglepő –, viszont 13. helynél sehol sem került feljebb, így pedig összességében csak a belgákat tudta megelőzni.

Azt nem állíthatjuk, hogy nagyon szerencsés lenne a gárda, hiszen sérülések (13), eltiltás (1) és be nem nevezések (3) miatt összesen 17(!) játékos nem lesz bevethető, a 16 találattal toronymagasan házi gólkirály Santiago Gimenezt (16) pedig a télen eladták a Milannak...

14. Lille (francia) 44 pont

A keret értéke: 297,35 millió euró

A francia együttesnek már jóval változatosabb volt a megítélése, akadt rangsor, ahol a 10. helyig kúszott, öt sorrendben viszont egyenesen az utolsó lett.

A legnagyobb pozitívum a gárda kapcsán egyik átigazolási időszakról a másikra az, ha sikerül megtartani a kulcsjátékosokat, különösképpen Jonathan Davidet, aki 4,5 év alatt 220 tétmeccsen 105 góllal segítette az együttest, a mostani kiírásban pedig 37 fellépésen 30 kanadai pontnál (21+9) jár a kanadai csatár.

13. PSV (holland) 53 pont

A keret értéke: 347,25 millió euró

Ide fért fel a harmadik „olaszverő”, az Atalanta és a Milan mellett ugyanis a Juventus is elvérzett a playoffkörben. Az eindhoveni gárda kissé ellentétes utat jár be a bajnokságban és a BL-ben, amikor az egyikben remekel, a másikban kicsit kevésbé, és fordítva.

Az Eredivisie-ben novemberig hibátlanul meneteltek az eindhoveniek (10 meccs/10 győzelem), és december közepéig is csak az Ajax elleni amszterdami vereség rontotta a mérleget (14–0–1), azóta viszont döcög a szekér, a legutóbbi kilenc meccsen csak két győzelem jött össze (2–4–3), és 24 kör után már nyolc pont a hátrány a rekorderrel szemben (60–52).

A BL-ben viszont míg novemberig három nyeretlen meccs (0–2–1) volt a felhozatal, azóta parádézik a csapat, az utolsó öt fordulóban 12 pontot szerzett (4–0–1), egyedüliként pontot (sőt győzelmet) szerezve a – tartalékosan felálló – Liverpoollal szemben, ami viszont ennél is meggyőzőbb volt, hogy az olasz rekordbajnokot a torinói 2–1-es vereség ellenére is kiejtette hosszabbítás után. Az Arsenal elleni párharc persze minden eddiginél nagyobb kihívást jelent, és az sem a PSV mellett szól, hogy a 29 tétmeccsen 18-szor eredményes Ricardo Pepi számára térdsérülés miatt véget ért az idény.

12. Benfica (portugál) 83 pont

A keret értéke: 341,2 millió euró

A portugál csapat nem csak hétről hétre, de meccseken belül sem mindig könnyen megfejthető. Azok után, hogy 4–0-val küldte haza az Atlético Madridot, hasonlóan nagy meglepetésre 3–1-re kikapott hazai pályán a Feyenoordtól, majd a Bayern elleni müncheni vereség után Monacóban az utolsó hat percben fordított 3–2-re, hogy aztán ne bírjon a Bolognával. A Barcelonát fél óra alatt megszórta (3–1), de hiába vezetett még 4–2-re is, 5–4-re kikapott a katalánoktól, majd idegenben verte 2–0-ra a Juventust.

A playoffkörben az újabb monacói túra már sikeres volt, ehhez képest otthon csak egy végjátékban szerzett találattal sikerült csak bebiztosítani a továbbjutást. Az viszont fixnek látszik, hogy a Barcelonának az újabb párharcban nagyon kell majd figyelnie Vangelisz Pavlidiszre, aki a katalánok elleni triplával remek sorozatot épített fel – a legutóbbi négy BL-meccsen nyolc gólból (6+2) vette ki a részét!

11. Dortmund (német) 91 pont

A keret értéke: 473,2 millió euró

Ebbe a kategóriába passzolnak a Benficát kevéssel beelőző fekete-sárgák is, hiszen az FC Bruges (3–0) és a Celtic (7–1) elleni tíz gól után Madridban a 60. percben még 2–0-ra vezettek, hogy aztán a BL-döntő „visszavágóján” a Real ötöt szerezzen ezt követően. A Sturm és a Dinamo legyőzése után gyakorlatilag továbbjutott a gárda, amely a Barcától és a Bolognától is fájdalmas végjátékban kapott ki, mielőtt a Sahtar elleni sikerrel a 10. helyen végzett.

A Sporting CP ellen a lisszaboni felvonáson eldöntötte a továbbjutás kérdését, hogy aztán hazai pályán bűnrossz meccsen zárjon gól nélküli döntetlenre. A jó hír, hogy a Bundesligában csak a 10. helyen szerénykedő gárda így is favorit a párharcában, hiszen a Lille ellen lép pályára. Serhou Guirassynak a stuttgarti remeklése nem egyéves csoda volt, a guineai csatár tíz találatával vezeti a BL jelenlegi kiírását.

10. Aston Villa (angol) 114 pont

A keret értéke: 642,15 millió euró

Az 1982-es győztes bő négy évtizedes szünet után meggyőzően tért vissza az elitsorozatba, többek között a Bayern Münchent is legyőzve 5–1–2-es mérleggel zárt az automatikus nyolcaddöntőt érő nyolcadik helyen.

Érdekesség, hogy az első botlás – és egyben az első kapott gól – éppen a mostani ellenfél FC Bruges otthonában jött össze, amikor Emiliano Martínez kirúgását Tyrone Mings megfogta kézzel, és az emiatt járó büntetőt belőtték a belgák...

9. Bayer Leverkusen (német) 161 pont

A keret értéke: 637,05 millió euró

Itt ugrunk egy nagyot a pontszámokat illetően. A német bajnok döcögősen indította az új évadot, az első tíz fordulóban négy győzelem mellett öt döntetlen és egy vereség volt a mérleg, azóta viszont 14 meccsen 11–3–0 a mutató. Ebben az időszakban Patrik Schick is elképesztő módon belelendült, a november 9-ig eredménytelen csatár a legutóbbi 14 meccsén 16-szor talált az ellenfelek kapujába a Bundesligában, a csapat pedig a második helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal előzve a legközelebbi riválist.

Az előzésre viszont ugyancsak nincs túl sok esély, mivel a leverkuseni csúcsrangadón a támadásban teljesen veszélytelen Bayern München kihozott egy gól nélküli döntetlent február közepén, és 14 körrel a vége előtt megnyugtató, nyolcpontos fórral vezeti a ligát.

A BL-ben csak egy liverpooli zakót írhatunk fel mélypontnak, Xabi Alonso együttese 4–0-ra kikapott, de 5–1–2-es mérleggel így is a simán továbbjutó hatodik helyen végzett.

8. Atlético Madrid (spanyol) 183 pont

A keret értéke: 496,8 millió euró

Míg a Real Madrid és a Barcelona egymásnak dobálja a tízpontos előnyöket és hátrányokat, addig Diego Simeone együttese szépen a radar alatt gyűjtöget, így 26 fordulót követően a katalánok mögött egy ponttal lemaradva a második helyen áll a spanyol tabellán.

A BL-ben egy októberi megingást (Benfica ellen idegenben 4–0-s zakó, majd a Lille-től hazai pályán 3–1-es) leszámítva ugyancsak remekelnek a „matracosok”, hiszen a másik hat meccsüket megnyerték, megverve az RB Leipziget, a PSG-t és a Bayer Leverkusent is – kivétel nélkül 2–1-re, két 90. és egy 93. perces győztes góllal! Julián Álvarez eddig maximálisan beváltja a hozzá fűzött reményeket, a Manchester Citytől érkező argentin 21 góllal vezeti a házi rangsort, mellette Antoine Griezmann (16) és Alexander Sörloth (13) is átlépte már a tízes határt.

7. Internazionale (olasz) 185 pont

A keret értéke: 681,8 millió euró

Picivel így is elé került az egyetlen talpon maradt olasz gárda, amely amúgy egyetlen vereségét épp Leverkusenben szenvedte el – Nordi Mukiele 90. perces találatával. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy az együttes gólt kapott a BL-idényben, ezt a meccset leszámítva a City elleni manchesteri gól nélküli döntetlen rontja az összképet, így 19 ponttal és 11–1-es gólkülönbséggel a negyedik lett a milánói együttes.

A forma itt azért ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hiszen a bajnokságban a legutóbbi hat meccsből csak kettőt nyert meg az együttes, de egy ponttal még így is vezeti a ligát.

6. Arsenal (angol) 230 pont

A keret értéke: 1,15 milliárd euró

Ha csak a talpon maradt együttesek keretértékét vizsgálnánk, sokkal magasabb helyre (2.) is pozicionálhatnánk az „ágyúsokat”, de a londoni csapat támadó szekciója leginkább egy kórházra hasonlít mostanság: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Kai Havert és Gabriel Jesus is kidőlt hosszabb-rövidebb időre, ez pedig az eredményeken is kezd meglátszódni:

az Arsenal a legutóbbi négy tétmérkőzéséből Három alkalommal gólképtelen maradt, kettőt el is vesztett, a bajnokságban így egy meccsel kevesebbet játszva 13 pont már a hátrány, a Ligakupában pedig nem jutott döntőbe.

A BL-ben Olaszországban nem jött össze sikerélmény, az Atalanta (0–0) és az Inter (1–0) otthonában sem tudott betalálni, a többi hat meccset viszont 16–2-es gólkülönbséggel nyerte meg a csapat, amely így a harmadik lett. A PSV pedig eltávolította az útból az újabb olasz riválist, most már csak a hollandok ellen nem kellene megégni...

5. Bayern München (német) 246 pont

A keret értéke: 856 millió euró

A trófea nélküli 2023–2024-es évad után repülőrajtot vett a német rekorder, amely a 3. forduló óta vezeti a bajnokságot, és fél kézzel már fogja a salátástálat.

A BL-ben már felemásabb a helyzet, Dinamo Zagreb elleni gólgála (9–2!) után az Aston Villa és a Barcelona vendégeként is kikapott, hogy aztán a Benficát, a PSG-t és a Sahtar Donecket is legyőzze, mielőtt teljesen váratlanul 3–0-ra kikapott a Feyenoordtól.

Aggasztó előjel lehet a Harry Kane (33 meccsen 29 gól+10 gólpassz) vezette bajorok számára, hogy az idénybeli három összecsapásuk során nyeretlenek a Leverkusennel szemben, a bajnoki két döntetlen mellett a kupában Münchenben kapott ki a Bayern.

4. Paris Saint-Germain (francia) 256 pont

A keret értéke: 870,5 millió euró

A hat dobogós helyet begyűjtő párizsiak egészen a negyedik helyig kapaszkodtak a rangsorban – és még ezzel együtt is esélytelenebbnek számítanak a nyolcaddöntőben!

Afelől aligha lehet kétség, hogy a 24 forduló után is veretlen (19–5–0), a bajnokságot már 13 ponttal vezető együttes újra bajnok lesz, a Szuperkupa megnyerése mellett a kupában az elődöntőre készül, a playoffkörben pedig brutális, 10–0-s összesítéssel búcsúztatta a Brestet.

A probléma? A francia csapatok elleni 25–6–0-s mérleg és 91–26-os gólkülönbséggel szemben a Ligue 1-ön kívül érkezőkkel szemben 4–1–3 már csak a mutató, és a négy siker is a 33. helyen záró Girona, a 34. Salzburg, a 26. Stuttgart, valamint a végül 22. helyen továbbcsúszó Manchester City ellen jött össze, ez pedig nem a legbiztatóbb előjel egy Liverpoollal szemben.

3. Barcelona (spanyol) 366 pont

A keret értéke: 1,01 milliárd euró

A katalánokat valószínűleg még előrébbre helyeznénk, ha nem lett volna a november 10-től kezdődő hullámvölgy, hiszen addig 11–0–1 volt az együttes mérlege, január 26-tal kezdve pedig 6–0–0, és 40 tétmeccsen 124 gólt tud már felmutatni az együttes.

A fordulópontot tulajdonképpen a Benfica elleni BL-meccs hozta meg, amelyen a bajnokságban 1–3–4-es periódust bemutató együttes az első fél óra sokkja, és a 78. perces 4–2-es hátrány ellenére is fordítani tudott, és visszakerült a győztes útra.

Robert Lewandowski (34+3), Raphinha (24+18) és Lamine Yamal (11+16) hármasa megállíthatatlannak tűnik az idényben – előbbi kettő a BL-ben a második (9) és a harmadik (8) helyen áll. A Szuperkupát megnyerő, a bajnokságot vezető, a kupában elődöntős klubnál pedig remélhetik, hogy az újabb Benfica elleni megméretés nem jelent ismét fordulópontot...

2. Real Madrid (spanyol) 396 pont

A keret értéke: 1,23 milliárd euró

Az elmúlt egy hónap eredményeit tekintve minimum meglepő, hogy a királyi gárda bőven riválisa előtt végzett, sőt, egészen az utolsó, 15. rangsor beérkezéséig az élen is állt!

Merthogy a Real Madrid egy hónap alatt hétpontos előnyből (49–42) hárompontos hátrányba (54–57) került a katalánokkal szemben, sőt, az Atlético Madrid miatt már csak a harmadik a bajnokságban.

Ameddig viszont a BEK-ről/Bajnokok Ligájáról van szó, nem lehet nem a fő esélyesek között kezelni a 15-szörös győztest (a második a Milan héttel...), amely az elmúlt években akkor is rendre ott volt a végjátékban (két győzelem között egy elődöntős végállomás), amikor az ellenfelek közül nem egy (sokkal) jobban játszott ellene. De amíg egy párharcot nem fújnak le, a Realt az utolsó pillanatig nem lehet leírni.

Amikor pedig olyan sztárok vannak a világ második legértékesebb keretében, mint Kylian Mbappé (27 gól), Vinícius Júnior (17+12) vagy éppen Jude Bellingham (11+11), bárki ellen képes a rekorder pillanatok alatt fordítani.

1. Liverpool (angol) 401 pont

A keret értéke: 967,5 millió euró

Viszont így sem lehetett megakadályozni a Liverpool előre törését! A hét rangsorban is végső győztes „vörösök” Arne Slot érkezésével nemhogy vissza nem estek, konkrétan a rotálással mesteri fokon bánó holland trénerrel a világ tetejére került a klub.

A Mersey-parti gárda tíz meccsel a vége előtt 13 ponttal vezeti a Premier League-et, döntős a Ligakupában, a BL-ben pedig az érdemi szakaszban hét meccsen hét győzelmet aratva elsőként zárta a ligaszakaszt.

Ami kisiklást jelent, az a PSV elleni BL-záró 3–2-es veresége, valamint az FA-kupában a Plymouth elleni zakó – közös pont, hogy a tartalékos, és a tartalékosnál is tartalékosabb felállással szerepelt az együttes.

Mohamad Szalah vitán felül az év legjobb futballistája, 39 tétmeccsen 30 góllal és 22 gólpasszal vezeti csapatát. A top 15 ligát tekintve 52 kanadai pontjához képest a közvetlen követők – Gyökeres Viktor (35+7) és Raphinha (24+18) – is tízzel le vannak maradva mögötte.

Külön öröm a magyar válogatott szempontjából, hogy ebben a csapatban Szoboszlai Dominik nem csupán alapember (2559 perce a hatodik legtöbb az egész keretből, és az egész februári PL-menetelést végig a pályán töltötte!), hanem az utóbbi időszakban már a gólokban is kiemelkedő szerepet játszik (februárban tétmeccseken három gól, egy gólpassz), és 13 kanadai pontjával (7+6) negyedik a házi rangsorban. A mezőnymunkájára már eddig sem volt túlzás a világklasszis szót használni, lassan pedig összességében is megérkezik erre a szintre a 24 éves középpályás.

A BL-nyolcaddöntős párharcok nehézsége az erősorrend szerint

5: PSG (francia, 4.)–Liverpool (angol, 1.) 10: Real Madrid (spanyol, 2.)–Atlético Madrid (spanyol, 8.) 14: Bayern München (német, 5.)–Bayer Leverkusen (német, 9.) 15: Benfica (portugál, 12.)–Barcelona (spanyol, 3.) 19: PSV (holland, 13.)–Arsenal (angol, 6.) 22: Feyenoord (holland, 15.)–Inter (olasz, 7.) 25: Dortmund (német, 11.)–Lille (francia, 14.) 26: FC Bruges (belga, 16.)–Aston Villa (angol, 10.)

