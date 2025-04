Szoboszlai Dominikék búcsúja után új favoritja van a Bajnokok Ligájának

Ebben a szakaszban már tényleg nincs könnyű meccs, kivétel nélkül csak topligás csapat maradt állva – igaz, két együttes azért így is jócskán kilóg a mezőnyből az erősorrendünkben.

Bajnokok Ligája 2024–2025, negyeddöntő, 1. mérkőzések

kedd 21.00: Arsenal (angol) – Real Madrid (spanyol) – Tv: RTL+

Arsenal (angol) – Real Madrid (spanyol) – Tv: RTL+ kedd 21.00: Bayern München (német) – Inter (olasz) – Tv: Sport1

Bayern München (német) – Inter (olasz) – Tv: Sport1 szerda 21.00: Barcelona (spanyol) – Dortmund (német) – Tv: RTL+

Barcelona (spanyol) – Dortmund (német) szerda 21.00: PSG (francia) – Aston Villa (angol) – Tv: Sport1

8. Dortmund (német) 22 pont

A keret összértéke: 436,4 millió euró

A legutóbbi idényben finalista Dortmund hasonlóan indult, az első 5 BL-meccséből 4-et is megnyert, és a Real otthonában is vezetett 2–0-ra, mielőtt a madridiak fél óra alatt 5–2-re kiütötték a fekete-sárgákat. A BVB számára az utolsó körös siker sem ért automatikus nyolcaddöntőt, ehhez a Sporting CP-t kellett legyőzni – ez a párharc az idegenbeli 3–0-s sikerrel gyakorlatilag el is dőlt –, majd a Lille vendégeként aratott győzelem repítette a csapatot a legjobb nyolc közé.

További egyezés a két csapatnál, hogy a bajnokságban mindketten bukdácsoltak, de kezdenek belelendülni, a Dortmund 12 győzelemmel, öt döntetlennel és 11 vereséggel már a 8. helyen áll a Bundesligában, az Aston Villa pedig a 6. a PL-ben.

7. Aston Villa (angol) 23 pont

A keret összértéke: 627,5 millió euró

Egy totál holtversenynek tűnő csatában az összegzés előtti pillanatban beérkező szavazattal zárt utolsó előttiként az 1982-es győztes, amely összességében nyolc rangsorban lett a nyolcadik.

A 150. idényét taposó birminghami gárda 42 év után tért vissza a legrangosabb klubsorozatba, nem is akárhogyan: három, kapott gól nélküli győzelemmel (közte Bayern München ellenivel), mielőtt váratlan vereséget szenvedett az FC Bruges otthonában, amivel egy kisebb hullámvölgy vette kezdetét. A Celtic utolsó körös legyőzése, és a riválisok botlása nyomán így is bejutott az első nyolcba, így pedig a play-off kört kiülve nézhette, ahogyan a belga együttes meglepetésre kiejti az Atalantát.

Az Aston Villa az újabb esélyével pedig már gond nélkül élt, 6–1-gyel ejtette ki az FC Brugest. Hogy aztán a Liverpool elleni nemzeti rangadó helyett Párizs felé orientálódjon.

6. Internazionale (olasz) 79 pont

A keret összértéke: 663,8 millió euró

A háromszoros BEK/BL-győztes milánói gárda az olasz klubfutball utolsó bástyája az elitmezőnyben, de így is csak a hátulról dobogós helyre futott be.

A számos jó nevű, rutinos, de sok esetben a zeniten már túllévő futballistát foglalkoztató milánói együttes kis túlzással áthatolhatatlan volt a ligaszakasz során, egyedül a Bayer Leverkusen vette be a hálóját egy 90. perces góllal, mondjuk, ez győzelmet is ért a német bajnoknak. Az Inter emellett az angol bajnok Manchester City otthonában kiharcolt 0–0 során nem szerezte meg mindhárom pontot, 11–1-es gólkülönbség mellett is csak a harmadik legjobb lett végül a 19 pontosok között, így a negyedik helyen zárt.

A hétvégi botlása ellenére Serie A-ban az újabb arany felé menetelő gárda ennek megfelelően pihent a play-off körben, majd a városi rivális AC Milant nagy meglepetésre kiejtő Feyenoordot 4–1-es összesítéssel elintézve harcolta ki a negyeddöntőt.

Bukayo Saka góllal tért vissza hosszú kihagyása után

5. Arsenal (angol) 83 pont

A keret összértéke: 1,13 milliárd euró

Ezúttal még az első négybe sem fért PL-csapat, ami a Manchester City és a Liverpool kiesése után azért annyira talán már nem is meglepő. A 2006-os döntős „ágyúsok” egy első helyet szereztek, de hét listán is csak az utolsó háromban voltak, így pedig összességében a középmezőny jött össze.

A londoniak épp az Inter otthonában szenvedték el egyetlen vereségüket (1–0), és egy másik olaszországi látogatáson, az Atalanta ellenin maradtak gól és siker nélkül (0–0), a további 6 meccset egyaránt megnyerték, a 16–3-as gólkülönbséggel pedig előzték is a fekete-kékeket.

Az angol bajnokságban második helyen álló együttes számára remek hír, hogy három hónap után góllal tért vissza sérüléséből Bukayo Saka, mert a PSV elleni habkönnyű párharc (9–3) aligha képzelhető el a Real Madrid ellen. Pláne úgy, hogy „cserében” a védelemből kidőlt a kulcsember Gabriel...

4. Bayern München (német) 96 pont

A keret összértéke: 859 millió euró

A sorozatot már hatszor is megnyerő bajorok 12 idény után maradtak tavaly trófea nélkül, de minden bizonnyal idén ismét visszaülnek a Bundesliga trónjára, és a BL kezdeti döcögése (no, nem a Dinamo Zagreb 9–2-es elgyapálása, sokkal inkább az Aston Villa és a Barcelona otthonában elszenvedett 1–0-s és 4–1-es vereségek) után csak belelendültek itt is: az utolsó öt fordulóból négy győzelem jött össze.

A Celtic ellen a vártnál tovább kellett izgulni a play-off körben, mire Alphonso Davies a 90+4. percben megmentette a csapatot a hosszabbítástól, ehhez képest a hazai rivális Leverkusent egy sima 5–0-s összesítéssel búcsúztatta a Bayern. A jó védekezésre most is szükség lesz, mert mint fentebb jeleztük, az Intert aligha lesz ilyen egyszerű megszórni.

Harry Kane tarthatatlan Münchenben

Ha valakinek, Harry Kane-nek persze ez sem megoldhatatlan, az angol csatár az idénybeli 39 tétmeccsén 46 gólból (34 találat, 12 előkészítés) vette ki a részét, amivel nemzetközi összevetésben is elitnek számít. Nagy kieső is akad ugyanakkor: a pénteki siker vezéráldozattal járt, a 26 kanadai pontnál (18+8) járó Jamal Musialának minden bizonnyal véget ért az idénye.

3. Paris Saint-Germain (francia) 157 pont

A keret összértéke: 923,5 millió euró

A németeket pont az a párizsi gárda előzi meg – óriási fölénnyel – , amely eddigi egyetlen BL-döntőjében épp a Bayern ellen maradt alul, még 2020-ban. A két listán is első PSG gyakorlatilag akadály nélkül nyerte meg újabb, immáron 13. bajnoki aranyérmét, 23 győzelemmel és 5 döntetlennel 28 kör alatt lezárva minden kérdést.

A Francia Szuperkupát is megnyerő, a hazai kupa fináléjában májusban a Reimsszel összecsapó PSG számára a BL már kevésbé indult jól, kikapott a gárda az Arsenaltól, az Atlético Madridtól és a Bayern Münchentől is, a PSV-vel pedig ikszelt, így decemberben a 25., kieső helyen állt. Ezt követően viszont valami „bekattant” az együttesnél, az RB Salzburg (3–0), a Manchester City (4–2) és a Stuttgart (4–1) is nagy pofonba futott bele, de akkor mit mondjuk a play-off körös ellenfél Brestről, amely 10–0-s összesítéssel maradt alul?!

A nyolcaddöntő legnagyobb párharcán Párizsban lemondták a pályáról a Liverpoolt, amely ennek ellenére 1–0-ra nyert a Parc de Princesben, hogy aztán a szenzációs kontrajátékkal bíró PSG Angliában harcolja ki a továbbjutást.

Itt Ousmane Dembélé (32+7) és Bradley Barcola (18+16) emelkedik ki, de Goncalo Ramos (14+5) és Désiré Doué (11+11) is képes bármilyen meccset eldönteni.

2. Real Madrid (spanyol) 169 pont

A keret összértéke: 1,27 milliárd euró

A 15 sikerrel rekorder királyi gárda ezúttal is a második helyre futott be – hiába zárt a holtversenyben legtöbb, 6 rangsorban is elsőként. A madridi együttes idénybeli teljesítményére hasonló hullámzás (lásd a hétvégi, Valencia elleni zakót) követte az együttes szerkesztőségi megítélését is, két második és három harmadik pozíció mellett volt még két negyedik, egy ötödik, sőt egy hatodik hely is.

A megmaradt mezőny legértékesebb keretével bíró Real hasonlóan döcögősen indított, mint a PSG, öt kör után két győzelem mellett három vereség állt a madridiak neve mellett, de az utolsó három kör sikereivel a továbbjutás nem forgott veszélyben. Hogy aztán a play-off körben jöjjön az elmúlt évek topcsapatának számító Manchester City, amely ebben az idényben csak árnyéka önmagának, ezt pedig büntette is a spanyol csapat, amely 6–3-as összesítéssel ment tovább. Az Atlético Madrid majdnem megtréfálta a büntetőt is rontó Vinícius Júnior csapatát, de a tizenegyespárbajban a Real kerekedett felül.

A PSG-től érkező Kylian Mbappé már 32 gólnál jár a jelenlegi évadban, Vinícius Júnior pedig 32 kanadai ponttal (19+13) egészíti ki a játékát.

1. Barcelona (spanyol) 191 pont

A keret összértéke: 1,02 milliárd euró

Az ötszörös BEK/BL-győztes katalánok az utolsó listával érték be az első helyek számában a Realt, de emellett volt hat második pozíció is, így végül összességében azért látható előnnyel húzták be az erősorrendünket.

A spanyol bajnokságban és a hazai Szuperkupában is második helyen végző, a BL-ben és a Király-kupában pedig a legjobb nyolc között búcsúzó katalán gárda Hansi Flick érkezésével lendültet kapott, és eddig az idény szenzációját nyújtja:

a Barcelona 30 fordulót követően 4 ponttal vezeti a spanyol bajnokságot, döntős a Király-kupában, már megnyerte a Spanyol Szuperkupát – a döntőben 5–2-re kiütve a Real Madridot –, a BL-ben pedig az 11. perctől emberhátrányban játszott monacói vereséget leszámítva csak az Atalanta elleni (tét nélküli) záráson nem jött a gála.

A katalánok 47 tétmérkőzésen már 141 szerzett gólnál járnak, ebből Robert Lewandowski egymaga 38-cal vette ki a részét három gólpassz mellett, de még nála is jobban termeli a kanadai pontokat az újjászülető Raphinha (27+20), és akkor a még mindig csak 17 éves Lamine Yamalról (13+19) se feledkezzünk meg.

Megállíthatatlannak tűnik a Barcelona támadógépezete

A BL-negyeddöntők rangsora erősorrendünk alapján

7: Arsenal (angol, 5.) – Real Madrid (spanyol, 2.) 9: Barcelona (spanyol, 1.) – Dortmund (német, 8.) 10–10: Bayern München (német, 4.) – Inter (olasz, 6.) és PSG (francia, 3.) – Aston Villa (angol, 7.)

Az Index a keddi és a szerdai játéknap mérkőzéseiről percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd a lefújást követően az összefoglalóval jelentkezünk.

(Borítókép: Ryan Crockett / DeFodi Images via Getty Images)