A 15 sikerrel rekorder királyi gárda ezúttal is a második helyre futott be – hiába zárt a holtversenyben legtöbb, 6 rangsorban is elsőként. A madridi együttes idénybeli teljesítményére hasonló hullámzás (lásd a hétvégi, Valencia elleni zakót) követte az együttes szerkesztőségi megítélését is, két második és három harmadik pozíció mellett volt még két negyedik, egy ötödik, sőt egy hatodik hely is.

A megmaradt mezőny legértékesebb keretével bíró Real hasonlóan döcögősen indított, mint a PSG, öt kör után két győzelem mellett három vereség állt a madridiak neve mellett, de az utolsó három kör sikereivel a továbbjutás nem forgott veszélyben. Hogy aztán a play-off körben jöjjön az elmúlt évek topcsapatának számító Manchester City, amely ebben az idényben csak árnyéka önmagának, ezt pedig büntette is a spanyol csapat, amely 6–3-as összesítéssel ment tovább. Az Atlético Madrid majdnem megtréfálta a büntetőt is rontó Vinícius Júnior csapatát, de a tizenegyespárbajban a Real kerekedett felül.

A PSG-től érkező Kylian Mbappé már 32 gólnál jár a jelenlegi évadban, ViníciusJúnior pedig 32 kanadai ponttal (19+13) egészíti ki a játékát.