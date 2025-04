A Sportal szúrta ki a svájci Sky Sports értesülését, mely szerint Szaúd-Arábiából ugyan évi 200 millió eurós fizetést kínáltak Mohamed Szalahnak, de az egyiptomi sztár állítólag nemet mondott az ajánlatra. Ezzel párhuzamosan pedig – korábbi nyilatkozatai ellenére – a támadó Liverpoollal való hosszabbítás egyre valószínűbbnek tűnik.

A fent említett forrás szerint a 32 éves támadónak lehetősége lett volna egy olyan szerződést aláírni, amely tízszer (!) többet garantált volna neki, mint amennyit jelenleg a Liverpoolban keres. Jelenleg Szalah heti 410 ezer eurót, azaz nagyjából évi 21,3 millió eurót keres, így Szaúd-Arábiában évi 200 millió euró feletti szerződést köthetett volna. Szalah jelenlegi szándéka azonban az, hogy az Anfielden maradjon.

Az együttes magyar válogatott labdarúgója, Szoboszlai Dominik korábban már hangsúlyozta, milyen jelentőséggel bírhatna, ha az egyiptomi lejáró szerződése ellenére maradna az Anfielden a következő évekre is.

„Azt kívánom, hogy még több gólpasszt adhassak neki, és persze ő is nekem. Nagyon jól megértjük egymást, noha azt is tudni kell, hogy Mo mindig kiabálja a neved, ha nálad a labda (hogy passzolj neki – a szerk.), még akkor is, ha nem épp megjátszható. Meccsről meccsre elvégzi azt, ami az ő dolga, gólokat szerez, gólpasszokat jegyez. De nem csak ennyiben merül ki a szerepe és a segítsége. A pályán kívül is számíthatunk rá. Igazán boldogok kell legyünk, hogy itt van nekünk!” – bókolt az egyiptominak Szoboszlai.

A Liverpool hét fordulóval a 2024–2025-ös bajnoki szezon vége előtt 73 ponttal – tizenegy pontos előnnyel – vezeti a Premier League tabelláját, és már most biztos résztvevőnek tekinthető a következő Bajnokok Ligája-idényre is.