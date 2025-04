Csodálatos gólokkal verte az Arsenal a Real Madridot a BL-ben

A sérülésektől sújtott Arsenal mindössze harmadszor találkozott a Real Madriddal, melyet a 2005–2006-os BL-szezon első kieséses fordulójában elbúcsúztatott – az akkori párharc egyetlen találatát Thierry Henry szerezte.

A vendégek vereséggel hangoltak a keddi negyeddöntőre, Carlo Ancelotti csapata (amely az előző körben 11-esekkel ejtette ki városi riválisát, az Atléticót) szombaton a Valenciától kapott ki hazai pályán, de nem került nagy lépéshátrányba a bajnoki aranyért folyó versenyfutásban, miután a Barcelona csak ikszelt a Betisszel.

Londonban majdnem hamar előnybe kerültek a lelkes hazaiak, miután a hatodik percben Antonio Rüdiger rárúgta Eduardo Camavingára a labdát, ami aztán centikkel pattant el a bal alsó sarok mellé.

Az első 20 perc egyértelműen az Arsenalé volt, a Real Madrid kontrákra rendezkedett be az angol fővárosban. A 30. percben a madridiak kijöttek a szorításból, és kis híján gólt szereztek: Jude Bellingham ugratta ki remek ütemben Kylian Mbappét, aki aztán hat-hét méterről ziccerben belepüfölte a labdát David Raya kapusba.

A vendéglátók feltűnően sokszor kerültek a Real védelme mögé a jobb oldalon, a balhátvédet játszó David Alaba volt a leginkább sebezhető pont. A szünet előtt Thibaut Courtois mutatott be két nagy védést néhány másodperc különbséggel, amivel újfent bizonyította klasszisát.

A második félidő sem indult izgalmasan az Emiratesben, az 51. percben Mbappé lőtte a labdát az oldalhálóba, de ettől senkinek nem ugrott meg a pulzusa.

Az 58. percben aztán talpra ugrottak a hazai drukkerek, Declan Rice ugyanis zseniális szabadrúgásgóllal vette be Courtois kapuját. Az angol középpályás remek mozdulattal tekerte el a labdát a sorfal mellett, ami aztán a kapu bal oldalába csapódott.

A bekapott gól után azonnal próbáltak reagálni Ancelotti tanítványai, Bellingham sarokkal igyekezett gólt szerezni egy bal oldali szöglet után, de az igazából csemege volt Rayának.

A 70. perc felé közeledve az Arsenal többször is közel járt a második gólhoz, de Courtois több hatalmas bravúrt is bemutatott. Amikor pedig már ő is tehetetlen lett volna, akkor Alaba mentett nagyot a gólvonalon.

A 70. percben viszont már semmi nem mentette meg a vendégeket, ugyanis jött Rice, aki egy újabb remek szabadrúgásgóllal jelentkezett, ezúttal a bal felső sarokba zúdította a zsugát.

A hazaiak örömét egyetlen dolog árnyékolta be, a 74. percben sérülés miatt le kellett cserélni Bukayo Sakát. Egy percre rá viszont óriási hangorkán töltötte be a stadiont, ugyanis Mikel Merino is betalált, a spanyol légiós a jobb alsó sarkot lőtte ki szép tekeréssel.

Több gól már nem született, viszont láthattunk egy piros lapot, Camavinga állíttatta ki magát a lefújás előtti pillanatokban. A Real borzasztó nehéz helyzetbe került a madridi visszavágó előtt.

Az Arsenal mostani győzelmével eldőlt, hogy a 2025–2026-os szezonban öt angol csapat indulhat automatikusan a Bajnokok Ligájában.

A másik mérkőzésen

Németországban, az idei finálé helyszínén a német és az olasz bajnokság éllovasa csapott össze egymással.

A Bayern és az Internazionale legutóbbi párharcai egyoldalúak voltak, a bajorok a 2022–2023-as BL-idény csoportkörében otthon és idegenben is 2–0-ra nyertek, emlékeztetett az MTI.

Az első félidő túlnyomó részében nem történt sok izgalom, de a 38. percben a fekete-kékek vezettek egy gyönyörű támadást, az akció végén Marcus Thuram pazar lekészítése után Lautaro Martínez lőtt látványos gólt jobb külsővel.

Harry Kane nem sokkal előtte hagyott ki egy olyan ziccert, amit tízből kilencszer biztos gólra vált, most viszont nem sikerült eltalálnia a kaput. Az egyik hazai hölgy szurkoló pedig izgalmában sörrel locsolta le magát, amin sikerült jót nevetnie.

A szünet után a Bayern tempót váltott, dominánsabb volt, mint az Inter, amely ápolva az olasz futballhagyományokat, zárt védekezéssel őrizte egygólos előnyét.

A 85. percben viszont jött a Bayern-legenda Thomas Müller, aki kiegyenlített. Itt azonban még nem volt vége, három perccel később Davide Frattesi ismét megszerezte a vezetést az Internek. Mint később kiderült, a 25 éves középpályás győztes gólt szerzett a bajorok ellen.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik.

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

Negyeddöntő

Első mérkőzés