A címvédő Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti bízik a csodában, miután csapata kedden este 3–0-ra kikapott az Arsenal otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Ugyanakkor müncheni kollégája, Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője szerint a 2–1-es hazai vereségük után sem lefutott az Internazionale elleni negyeddöntő, mert „ez még csak az első félidő volt” a párharcban.

Ancelotti a lefújás után, Londonban úgy fogalmazott: ma este lehetetlennek tűnik számukra a továbbjutás, írta az MTI.

„De hinnünk kell magunkban. A futballban bármi megtörténhet, és a Bernabéuban már sok minden meg is történt.”

A királyi gárda angol támadója, Jude Bellingham is osztotta spanyol mestere véleményét.

„Valami különlegesre, valami őrült teljesítményre lesz szükségünk a visszavágón. És van egy hely, ahol tényleg őrült dolgok történhetnek, ez pedig a mi stadionunk.”

A londoni találkozó első félidejében valamivel többet birtokolták a labdát az „ágyúsok”, s bár mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, egy hajszállal a hazaiak álltak közelebb a vezetés megszerzéséhez. Ez azonban a szünetig sem nekik, sem a madridiaknak nem jött össze. A fordulás után látványosabbá vált a két együttes közötti különbség az észak-londoniak javára, akik Declan Rice szabadrúgásból szerzett góljával az 58. percben előnybe kerültek. A vezetés birtokában sem vett vissza a tempóból az Arsenal, és alig negyedórával később az ismét szabadrúgásból eredményes Rice révén kétgólosra növelte a különbséget. Az „ágyúsok” fölénye a továbbiakban is megmaradt, az Európa-bajnok spanyol Mikel Merino pedig a hajrában a hazaiak harmadik találatát is megszerezte.

„Az edzőnk azt mondta, hinnünk kell magunkban ahhoz, hogy legyőzzük a Realt” – mondta a meccs után Rice. Maga a tréner, Mikel Arteta a „tökéletes” és a „nagyszerű” jelzőkkel illette csapatát a diadalt követően.

Az Arsenalnak egyébként nagyon jól megy a spanyol csapatok ellen, az utóbbi nyolc ilyen összecsapásán a hatodik győzelmét aratta. Nem mellesleg ezzel a sikerrel egy ötödik indulási jogot is szerzett Angliának a következő BL-szezonra.

A Real Madrid eddig még soha nem nyert tétmérkőzést az Arsenal ellen, tehát ha tovább akar jutni a jövő héten, meg kell szakítania ezt a negatív sorozatot.

Kompany: ez még csak az első félidő volt

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője úgy véli, a jövő héten, Milánóban még megfordíthatják a párharcot, miután csapata, a Bayern München kedden este 2–1-re kikapott a vendég Internazionalétól a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

„Ez még csak az első félidő volt. 2–1-re vezet az Inter, így nyernünk kell a visszavágón – mondta a belga szakember. – Kikaptunk, bár mindkét játékrészben megvoltak a helyzeteink. A végeredmény nem mindig igazságos. Sok lehetőségünk volt a védekező felfogású Inter ellen, általában ezekből a helyzetekből két-három gólt szerzünk. Ezzel együtt hiszünk a továbbjutásban.”

A német bajnoki éllovas erősen tartalékosan állt fel a találkozóra, a kapus Manuel Neuer mellett Jamal Musiala és a védelem három meghatározó embere sem állhatott a vezetőedző rendelkezésére.

Az olaszok az argentin Lautaro Martínez első félidőben szerzett góljával kerültek előnybe, a hajrában a csereként beállt veterán Thomas Müller egyenlített. Maradt azonban még izgalom az utolsó percekre is, a szintén a kispadról beszállt Davide Frattesi ugyanis a 88. percben góllal fejezte be az Inter akcióját, így a milánói együttes került kedvező helyzetbe. Az olasz bajnokságban éllovas Inter – amely triplázásra készül ebben a szezonban, a Serie A mellett a kupát és a BL-t is megnyerné – idénybeli 11 BL-mérkőzésén mindössze három gólt kapott.

„Az, hogy a 88. percben ilyen gólt szereztünk, megmutatja, mennyire ragaszkodtunk a saját játékstílusunkhoz és azokhoz az elvekhez, amelyek mentén dolgozunk immár majdnem négy éve” – értékelt Simone Inzaghi, az olaszok trénere.

A visszavágót jövő szerdán rendezik, a párharc továbbjutója az elődöntőben a Borussia Dortmund–Barcelona-párosítás győztesével találkozik.

Az idei finálét éppen a Bayern otthonában, az Allianz Arénában rendezik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Arsenal (angol) – Real Madrid (spanyol): 3–0 (Rice 58., 70., Merino 75.)

(Rice 58., 70., Merino 75.) Bayern München (német) – Internazionale (olasz): 1–2 (Th. Müller 85., ill. L. Martínez 38., Frattesi 88.)

