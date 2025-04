Kezdhetnek rettegni az Arsenalnál az újabb Real Madrid-csoda miatt

Egy héttel ezelőtt az Arsenal a két csapat londoni mérkőzésén számos helyzet elpuskázása után Declan Rice két pazar szabadrúgásgóljával és Mikel Merino találatával 3–0-ra legyőzte a királyi gárdát, így óriási lépést tett a négy közé jutásért.

Ha viszont nagy fordítások, akkor nem véletlenül jut elsőként mindenkinek a Real Madrid az eszébe, a rekordgyőztes számára pedig még ennél rosszabb helyzetben is volt már visszaút a nemzetközi porondon!

Egy angol már járt pórul!

A sorozat első öt kiírását (1956–1960) megnyerő spanyol csapat először az 1964–1965-ös idényben került legalább háromgólos hátrányba egy párharcán belül, méghozzá az 1961-ben a Barcelonát, 1962-ben pedig épp a Realt a fináléban megverő Benficával szemben. A lisszaboni csapat Eusébio duplájának is köszönhetően már a 25. percben 3:0-ra vezetett, és bár a szünet után Amancio szépített, ezzel csak felhergelték a portugálokat, aki 5:1-re győztek.

A visszavágón Ramón Grosso és Paco Gento révén a kozmetikázás még összejött (2:1), Eusébióék viszont így is simán, 6:3-as összesítéssel jutottak az elődöntőbe, a Győri Vasas ETO elleni oda-vissza győztek, az Internazionale elleni fináléban viszont 1:0-ra alulmaradtak.

Az 1975–1976-os kiírásban jött a következő nagy pofon kezdésként, az angol bajnok Derby County a két tizenegyest is értékesítő, és mesterhármasig jutó Charlie George vezérletével 4–1-re győzte le a Pirri találatával szépítő Realt.

A Santiago Bernabéu stadionban Roberto Martínez már a harmadik percben betalált, majd az 51. percben duplázott, Santillana góljával pedig már a madridiak álltak továbbjutásra! A 62. percben újra jött George, így Pirri hajrában értékesített büntetőjével (4–1) hosszabbításra került sor, amiben Santillana döntött a királyi gárda javára (6–5). A negyeddöntőt idegenben szerzett több góllal húzta be a spanyol együttes, amely számára a Bayern München elleni elődöntő jelentette a végállomást.

Még ennél nagyobb hátrányból is volt visszaút – kétszer is kupagyőzelem lett a vége!

Újabb közel egy évtizedet kellett várni a következő példánkra, viszont ezzel rögvest egy hároméves széria vette kezdetét, amely során mindig volt legalább egy ilyen nagy zakóval záruló odavágó!

Ugrunk egy sorozatot, az Európa-liga elődjének számító UEFA-kupa 1984–1985-ös nyolcaddöntőjében egész hasonló volt a forgatókönyv, mint most: az Anderlecht a második félidő derekán egy perc alatt volt kétszer eredményes, majd Franky Varcauteren 85. perces büntetőjével állította be a 3–0-s sikert – ezúttal pedig az 58. és a 75. perc között született a három hazai találat. A visszavágó újra harmadik perces Real-góllal indult Manuel Sanchís révén, majd Emilio Butragueno és Jorge Valdano gólja után Per Frimann válasza jött, de Valdano még a szünet előtt visszaállította a közte hármat. A fordulást követően pedig Butragueno megszerezte második és harmadik gólját is, a 6–1-es gálával 6–4 lett a párharc vége, a negyeddöntőben a Tottenhamet, az elődöntőben kétgólos hátrányból fordítva az Intert ütötte ki a Real, amely a finálét a Videoton ellen 3–1-es összesítéssel (idegenben 3–0, otthon 0–1) húzta be.

Egy évvel később ismét az UEFA-kupa nyolcaddöntője volt a fázis, amikor a Borussia Mönchengladbach 5–1-re győzte le hazai pályán a címvédőt. Hogy aztán Valdano a 17. percben más másodszor ugrassza talpra a Bernabéu közönségét, és bár a hajráig az állás nem változott, akkor jött Santillana, az ő kései duplájával pedig 4–0-ra győzött a Real, amely így 5–5-ös összesítéssel, idegenben szerzett góllal jutott tovább. A Xamax ellen nem bukta el háromgólos előnyét az együttes, amely az egy évvel korábbi forgatókönyvet követve az elődöntőben kétgólos hátrányból (1–3) múlta felül az Intert (hosszabbítás után 5–1), a fináléban pedig a Köln ellen is már az első meccsen eldöntötte a trófea kérdését (5–1, 0–2).

Ezen a ponton tehát úgy álltunk, hogy a királyi gárda nagy zakója ellenére négy párharcból háromszor is továbbjutott.

Az elitsorozatban megtört a mágia – a győztes mindkétszer búsulhatott

Az egymást követő harmadik évben viszont már nem jött össze a bravúr. Az 1986–1987-es BEK-idény negyeddöntőjében mondjuk nem volt messze ettől a Real, hiszen a Crvena zvezda 3–0-ra és 4–1-re is vezetett már, de „csak” 4–2-re nyert a madridi 2–0-s veresége előtt, az elődöntőben viszont a Bayern München már 4–1-re megverte a spanyolokat, aki erre csak Santillana révén tudtak válaszolni (1–0), így a németek jutottak fináléba (2–4), ahol viszont a végjátékban fordító Porto örülhetett.

A legutóbbi ilyen alkalomra viszont 26 évig kellett ezután várni, amikor a Dortmund érkezett az elődöntőben. Míg a futballvilág az első BL-döntős el Clásicót várta, a Bayern München 4–0-ra verte a Barcelonát, a fekete-sárgák pedig másnap Robert Lewandowski mesternégyesével 4–1-re a Real Madridot. A rekorder a visszavágón sokáig csak szenvedett, és bár a 83. perc után Karim Benzema és Sergio Ramos is betalált, 4–3-as összesítéssel még mindig a dortmundiak örülhettek. De csak a fináléig, ahol a Barcát végül 7–0-s összesítéssel kiejtő Bayern Arjen Robben 89. perces találatával 2–1-re győzött Londonban.

Legalább háromgólos Real-zakóval induló nemzetközi kupapárharcok idény szakasz ellenfél 1. meccs* 2. meccs össz. 1964–1965 BEK-negyeddöntő Benfica 1:5 2:1 3:6 1975–1976 BEK-nyolcaddöntő Derby County 1–4 5–1 6–5** 1984–1985 UEFA-kupa-nyolcaddöntő Anderlecht 0–3 6–1 6–4 1985–1986 UEFA-kupa-nyolcaddöntő Mönchengladbach 1–5 4–0 5–5*** 1986–1987 BEK-elődöntő Bayern München 1–4 1–0 2–4 2012–2013 BL-elődöntő Dortmund 1–4 2–0 3–4 2024–2025 BL-negyeddöntő Arsenal 0–3 ? ? *az eredményeket a Real Madrid szempontjából írtuk **hosszabbítás után jutott tovább a Real Madrid ***idegenben lőtt góllal a Real Madrid jutott tovább

A játékvezető is jó előjel a Realnak

A szerda 21 órakor kezdődő összecsapást Francois Letexier vezetheti majd, a 35 éves francia sípmester pedig jó előjel lehet a madridiak, és rossz a londoniak számára, hiszen a nyáron ő vezette az Európa-bajnokság döntőjét, amelyen a spanyol válogatott 2–1-re legyőzte Angliát.

Igaz, ezúttal egy ilyen siker csak szépségtapasznak lenne elég...

Bajnokok Ligája 2024–2025, negyeddöntő, visszavágók

21.00: Aston Villa (angol)–PSG (francia) – Tv: Sport1

Az első mérkőzésen: 1–3

21.00: Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) – Tv: RTL+

Az első mérkőzésen: 0–4

szerda 21.00: Internazionale (olasz)–Bayern München (német) – Tv: Sport1

Az első mérkőzésen: 2–1

szerda 21.00: Real Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) – Tv: RTL+

Az első mérkőzésen: 0–3

