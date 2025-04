Felemásan hangolt a Real Madrid a szerdán esedékes, Arsenal elleni BL-negyeddöntő-visszavágóra, mivel ugyan 1–0-ra legyőzte idegenben az Alavést a spanyol bajnokságban, Kylian Mbappét az első félidő derekán kiállították.

A francia támadó brutális belépője miatt részesült madridi pályafutása első piros lapjában, és várhatóan több mérkőzésre eltiltják majd, már ami a spanyol ligát illeti. A Bajnokok Ligájára viszont nincs hatással Mbappé kiállítása, ott lehet szerdán az Arsenal elleni negyeddöntő visszavágóján.

Ismert, hogy a Real Madridnak 3–0-s hátrányból kéne valahogy fordítania az angol rivális ellen, de ha van olyan csapat, amelyiknek ez sikerülhet, az bizony a címvédő spanyol együttes.

A kulcsfontosságú ütközet előtt a Marca kiemelt cikkben foglalkozott a Real Madriddal, és arról számolt be, hogy Carlo Ancelotti külön elbeszélgetett Kylian Mbappéval. Amennyiben a Real végre akarja hajtani a csodát, akkor az összes játékosra szüksége lesz a csapatnak – a pályán és partvonalon túl egyaránt.

Carlo Ancelotti azt kérte Mbappétól, amennyire csak tudja, zárja ki a külső tényezőket, és ne engedje, hogy az ellenfél hergelése hatással legyen rá. Mbappé éppen ezért kapott piros lapot, mert brutális belépőjét frusztráltsága miatt követte el.

Ez az Arsenal ellen megengedhetetlen lesz, amire rámehet az egész párharc.

Ugyan Mbappé fizikailag remek állapotban van, de mentálisan is topon kell lennie ahhoz, hogy továbbjutáshoz segítse csapatát. Továbbá az is nagyon fontos lesz, amit Ancelotti is jelzett, hogy a francia csatárnak jobban ki kell vennie a részét a csapatjátékból, a védekezésből – erről a két témáról zajlott a beszélgetés a Marca szerint.