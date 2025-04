Courtois büntetőt védett, még élnek a Real Madrid reményei az Arsenal ellen

A 15 sikerével rekorder Real Madrid a londoni 3–0-s vereségével a kiesés szélére sodródott, de a királyi gárda 49 és fél évvel ezelőtt egy másik angol csapat ellen már mutatott be olyan bravúrt, ami most is továbbjutást érhetne.

A hatszoros győztes Bayern München helyzete sem könnyű, a két csapat 2010-es fináléját is megnyerő Inter idegenben 2–1-re felülkerekedett az első felvonáson.