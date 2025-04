Szoboszlai Dominik 12 egymást követő kezdés után legutóbb, a West Ham United ellen csak az utolsó 22 percre állhatott be, a Leicester otthonában viszont a magyar válogatott csapatkapitánya visszatért az alapcsapatba.

Helyzetek sora, Szoboszlai-szabadrúgás, de gól nincs

Remekül is kezdett a 2016-os bajnok, most viszont csak az utolsó előtti helyen álló Leicester otthonában, és a Liverpoollal nemrégiben hosszabbító Mohamed Szalah már tíz perc alatt mesterhármasig juthatott volna, ha picit pontosabban céloz – így viszont annak is örülhetett a gárda, hogy Wilfred Ndidi lövését a kapufa hárította a túloldalon.

Maradt támadásban a vendégcsapat, és a 27. percben nagy lehetőséghez jutott:

Szoboszlai Dominik távoli szabadrúgása egy pattanás után lett Mads Hermansen zsákmánya.

A 39. percben Cody Gakpo próbálta a tizenhatos bal sarkáról meglepni a kapust, aki azért kipaskolta a bal felső elől a 11. liverpooli lövést, majd Conor Bradley remek passza után megint a holland veszélyeztetett, de Hermansen ezúttal is hárítani tudott.

A Mersey-parti gárda az első félidőben 14 alkalommal veszélyeztetett, de gólt nem tudott szerezni a szünet előtt.

Újabb Szoboszlai-löket, de Alexander-Arnold volt a megmentő

A fordulást követően ismét Szoboszlai volt akcióban, előbb átlövését a jobb alsónál védte Hermansen, majd centerezése után Szalah lövését blokkolták a védők.

Egyórányi játékhoz érve Konsztantinosz Cimikasz próbálkozásánál is a Leicester kapusának kellett hárítania, így sem ebből, sem a 11. liverpooli szögletből nem tört meg a jég.

A 64. percben Szoboszlai jobb oldali beadásából Diogo Jota csúsztatott a kapu bal oldala mellé, ez pedig már a 20. helyzete volt az éllovasnak a mérkőzésen!

A magyar középpályás számára a 71. percig tartott az összecsapás, helyére Harvey Elliott állt be, a hozzá hasonlóan ekkor pályára kerülő Trent Alexander-Arnold pedig hamar hőssé vált:

a 76. percben a Leicester még két lövést megúszott a kapufának köszönhetően, az akció végén az idény végén távozó jobbhátvéd lövése viszont már utat talált a hálóig (0–1).

Újabb gól már nem esett, a Liverpool így újabb lépést tett az aranyérem felé, a Leicester City pedig már biztosan a másodosztályban folytatja.

Premier League, 33. forduló

Leicester City–Liverpool 0–1 (Alexander-Arnold 76.)

korábbi eredmények

Fulham–Chelsea 1–2 (Iwobi 20., ill. George 84., Neto 93.)

(Iwobi 20., ill. George 84., Neto 93.) Ipswich–Arsenal 0–4 (Trossard 14., 69., Martinelli 28., Nwaneri 88.)

(Trossard 14., 69., Martinelli 28., Nwaneri 88.) Kiállítva: Davis (Ipswich, 32.)

Davis (Ipswich, 32.) Manchester United–Wolverhampton 0–1 (Sarabia 77.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 79 pont (75–31), 2. Arsenal 66 (61–27), 3. Newcastle 59 (62–44), 4. Manchester City 58 (64–42), 5. Chelsea 57 (58–40), 6. Nottingham 57/32 meccs (51–38), 7. Aston Villa 57 (53–47), 8. Fulham 51 (48–43), ...19. (és már kiesett) Leicester City 18 (27–73), 20. (és már kiesett) Southampton 11 (24–78)

(Borítókép: Trent Alexander-Arnold ünnepli az első gólt. Fotó: Andrew Boyers / Reuters)