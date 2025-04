„Egy olyan klubhoz érkeztem, amelynél minden évben a Premier League megnyerése a cél. Sőt, nem csak a Premier League-é, minden komoly trófea megnyerése cél. A nyomás és a figyelem ezzel együtt jár, a munkánk része” – jelentette ki a Sky Sportsnak adott interjúban Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC és a magyar labdarúgó-válogatott középpályása, akit a várható Premier League-arany apropóján faggatott a brit sportcsatorna, a többi között arról kérdezve, milyen benyomások érték, mióta 2023 nyarán az RB Leipzig együttesétől Nagy-Britanniába igazolt.

Ha minden a papírforma szerint alakul, vasárnap este 19.30 körül a Liverpool FC játékosai bajnoki címet ünnepelhetnek a telt házas Anfield gyepén. Miután a tabella második helyén álló Arsenal újabb pontokat vesztett szerda este a Crystal Palace-szal szemben (2–2), egyetlen pont kell a Tottenham ellen, és matematikailag is megvan a huszadik bajnoki cím.

A 24 esztendős magyar kiemelte, az angol bajnokság tempóját és fizikalitását is élvezi, hálás a Lipcsében eltöltött időért, ami jelentősen segítette őt a minél gyorsabb alkalmazkodásban.

A futóteljesítményem javult, de a támadóharmadban még mindig lehetnék nyugodtabb. Biztos vagyok benne, hogy idővel ebben is fejlődni fogok még. Megvannak azok a meccsek, amikor csak élvezem a játékot, és minden jön szinte magától, és megvannak azok, amikor keményen meg kell küzdenem minden apró lehetőségért, rengeteget kell fussak, hogy felérjek a kapu elé, aztán vissza a helyemre.

Tudatosabb játék, bővülő szerepkör

Noha az idény elején még úgy nézett ki, jóval szabadabb szerepköre lehet az új vezetőedző, Arne Slot irányítása mellett, mint az első liverpooli szezonjában, Jürgen Klopp kezei alatt volt, Szoboszlai úgy látja, összességében csak még komplexebb lett a feladatköre. Többet vesz részt a labdakihozatalban, és nagyobb szerepet vállal a védekezésben is, nemcsak a presszing megindításában főszereplő. Megítélése szerint most 60 százalékban a támadások, 40-ben a védekezés segítése a feladata.

Támadásban szabadabb szerepem van, de a jobb oldalon hatalmas területeket kell lefedeznem és védekeznem. Néha fáradtnak érzem magam, azt gondolom, ha kevesebbet kéne futnom, több erőm maradna a befejezésekre. De a lényeg a csapat sikere, ha jók az eredmények, minden játékos boldog.

Slot filozófiájáról elmondta: kontrollra és a csapatszerkezet stabilitására törekszik, de szabadságot is ad játékosainak a támadóharmadban. Ez más stílus, mint amit az előző idényben tapasztalt, de az eredmények igazolják. Összességében a hollandot és német elődjét is klasszis menedzsernek tartja, akiktől rengeteget lehet tanulni.

A játékos szerint a kerettagok kiváló mentalitásának köszönhetően jutottak a bajnoki arany kapujába mostanra. Mint fogalmazott, ilyen szempontból igazi szörnyetegek lakoznak a Liverpool öltözőjében, mely egyúttal rendkívül összetartó is.

Mindenki kell ehhez: Alexis Mac Allister visszaszerzett labdái, Ryan Gravenberch blokkjai, vagy épp Virgil van Dijk vezéregyénisége, és ha kell, az utolsó pillanatos fejesei

– fejtette ki.

Arról is beszélt, jelenleg Mohamed Szalah áll hozzá a legközelebb a Liverpool öltözőjéből – barátságukat nagyrészt a közös kávés élményeiknek köszönhetik –, de Trent Alexander-Arnolddal és Kosztasz Cimikasszal is nagyon jó viszonyt ápol, és összességében is jóban van mindenkivel.

Az egyiptomi csatár szerződéshosszabbításával kapcsolatban úgy fogalmazott: örül, hogy még két évig Szalah oldalán játszhat.

Nincs mit mondanom a teljesítményéről, önmagáért beszél mindaz, amit a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában nyújtott. Lehet, akad néha egy-egy gyengébb periódusa, mint például az elmúlt hetekben, de így is megdöntötte a liga gól- és gólpasszrekordját. A teljesítménye tényleg mindent elárul, amit mondhatnék róla.

A Tottenham elleni vasárnapi rangadóról, pontosabban a bajnoki cím reményéről és az idény eddigi alakulásáról is beszélt.

„Lehetett volna jobb is. Igazából nem értünk még el semmit. Rendben, ott voltunk a Ligakupa döntőjében, de az FA-kupából kiestünk, ahogyan az alapszakasz-elsőség után kifogtunk egy borzalmasan jó PSG-t, és kiestünk a Bajnokok Ligájából is. Ilyen a futball... A bajnoki cím azonban most a kezünkben van, minden nap azért dolgozunk, hogy mi érjünk fel a csúcsra Angliában, és most tényleg közel vagyunk, hogy megnyerjük” – mondta az aranyhajszáról.

A beszélgetés végén arról beszélt, ha három kívánsága lehetne, az a Premier League-győzelem, a Bajnokok Ligája elhódítása, valamint egy nagy cél beteljesítése a magyar labdarúgó-válogatottal:

Kijutnék a világbajnokságra

– tekintett előre bizakodóan Szoboszlai Dominik.

Premier League, 34. forduló

szombaton játsszák

Chelsea–Everton 13.30

Brighton–West Ham 16.00

Newcastle–Ipswich 16.00

Southampton–Fulham 16.00

Wolves–Leicester 16.00

vasárnap játsszák

Bournemouth–Manchester United 15.00

Liverpool–Tottenham, Anfield Road 17.30

jövő csütörtökön játsszák

Nottingham–Brentford 20.30

szerdán játszották

kedden játszották

(Borítókép: Szoboszlai gólöröme. Fotó: Carl Recine / Getty Images Hungary)