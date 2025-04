A Liverpool vasárnap megszerezheti fennállása újabb bajnoki címét, ám Arne Slot vezetőedző szerint a történelmi lehetőség helyett továbbra is a napi munka és a koncentráció áll a középpontban. Ugyanakkor figyelmeztette az újságírókat is.

Arne Slot, a Liverpool múlt nyáron kinevezett vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján elárulta, hogy az egész keret közösen nézte végig a szerda esti Arsenal – Crystal Palace-mérkőzést, amelyen ha a vendégcsapat győzött volna, már bajnok lenne a Mersey-parti alakulat.

Más volt, mint általában. Ha meccset nézel, általában a családoddal vagy a barátaiddal teszed. Most mindannyian együtt néztük. A meccs előtt meglepett volna a döntetlen, de a játék közben már nem, mert a Palace megmutatta, miről szól ez a bajnokság

– mesélte a holland tréner.

A Tottenham elleni idényzáróval kapcsolatban, amelyen egyetlen pont elég lenne a Liverpoolnak a bajnoki címhez, úgy fogalmazott, érzi a felelőssége súlyát, ugyanakkor nem agyalja túl a helyzetet.



„Nagy felelősség van rajtunk, hiszen tudjuk, hogy a klub legutóbb a Covid-időszak alatt nyerte meg a bajnokságot. A munka azonban még nincs elvégezve, szükségünk van még egy pontra – figyelmeztetett. – Kemény mérkőzés lesz, amelyre ugyanúgy készülünk, ahogy az egész szezonban bármelyik másikra készültünk.”

Slotot arról is kérdezték, mennyire foglalkoztatja, hogy történelmet írhat a Liverpoollal.



„Az egyetlen dolog, ami jelenleg érdekel, hogy minden játékos elérhető legyen. A múlt héten is láttuk, milyen nehéz még egy kiesés ellen küzdő csapat ellen is pontot szerezni. A Tottenhammel már háromszor találkoztunk idén, tudjuk, milyen kemény ellenfél.”

Amikor az elvárásokról kérdezték, Slot egyértelműen fogalmazott.



„Ha belépsz az Anfieldre, tudod, hogy itt trófeákat kell nyerni. Ez nem változik attól, hogy ki a menedzser. De ez nem az első dolog, amire gondolsz, amikor átléped az ajtót. Tudod, hogy hosszú távon van esélyed valami nagyot nyerni.”

Amikor arról kérdezték, jogosnak találja-e a vádat, mely szerint az elmúlt évek egyik leggyengébb bajnoki kiírása a mostani, diplomatikus választ adott.

„Mindenkinek megvan a maga véleménye, én nehezen tudnám megmondani, mivel csak egy éve vagyok itt, eddig kívülről figyeltem az eseményeket. Tapasztalatom szerint ez egy rendkívül nehéz bajnokság. Soha nem volt egyszerű meccsünk. Ez is mutatja, milyen brutálisak az ellenfelek. Manapság nem könnyű három-négy gólos különbséggel győzni, mint néhány éve. Talán a Liverpool, az Arsenal és a Manchester City sem lett gyengébb, csak a többiek erősödtek, mivel ugyanannyit vagy többet tudnak költeni.”

A vasárnapi rangadó előtt Slot arról is beszélt, mennyire tudja majd élvezni az arannyal kecsegtető mérkőzést.



„Minden alkalommal élmény az Anfielden lenni, de a fókusz a pontszerzésen van. Általában csak három, négy, öt perc jut az ünneplésre, aztán visszatérünk a megszokott menedzseri életbe. Ha bajnokok leszünk, talán picit tovább tart majd az ünneplés – de az azt is jelenti, hogy később érünk a sajtótájékoztatóra!”

Ha minden a papírforma szerint alakul, vasárnap este 19.30 körül a Liverpool FC játékosai bajnoki címet ünnepelhetnek a telt házas Anfield gyepén. A Liverpool előnye most 12 pont a második helyen álló Arsenallal szemben, így ha most nem kap ki a Tottenhamtől a vasárnapi meccsen, akkor négy fordulóval a bajnokság vége előtt behozhatatlanná válik az előnye.



Premier League, 34. forduló

Szombaton játsszák

Chelsea–Everton 13.30

Brighton – West Ham 16.00

Newcastle–Ipswich 16.00

Southampton–Fulham 16.00

Wolves–Leicester 16.00

Vasárnap játsszák

Bournemouth – Manchester United 15.00

Liverpool–Tottenham, Anfield Road 17.30

Jövő csütörtökön játsszák

Nottingham–Brentford 20.30

Szerdán játszották

Kedden játszották