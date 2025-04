Egy pont. Ennyi kell a Liverpoolnak ahhoz, hogy 2020 után ismét az angol bajnokság trónjára ülhessen. Egy pont – és jöhet egy olyan közös ünneplés az Anfield Roadon, ami öt éve a koronavírus-járvány miatti lezárások következtében nem lehetett. Egy olyan, amire a 18. bajnoki cím, azaz 1990 óta várnak a Mersey-parti fanatikusok.

Nem is lehet kérdés, hogy telt ház vár a csapatokra a tabellán mindössze 16. helyen álló Tottenham Hotspur elleni, aranyparádéval kecsegtető bajnokin. Az pedig egyenesen sokkoló, a másodpiacon miként lőttek ki a jegyárak az után, hogy szerda este eldőlt, már a döntetlen is bajnoki diadalt jelentene. 1000 font alatt már csak a vendégszektorba lehetett másodkezes belépőket szerezni a hét második felében... Az meg valahol érthető, hogy a kóros trófeaínségben szenvedő Spurs-drukkerek nem szívesen asszisztálnának a rivális ünnepségéhez.

A vasárnap reggel Budapestről Liverpoolba induló repülőn így is akadtak meccsre utazó magyarok, köztük a Spíler TV szakértőjeként dolgozó, korábbi válogatott és liverpooli kapus, Bogdán Ádám, valamint a Ferencváros és a magyar vízilabda-válogatott klasszisa, Manhercz Krisztián. A prímet azonban egy szerb csoport vitte, melynek tagjai még szombaton délután indultak útnak, hogy Budapest érintésével a remélt bajnokavató helyszínére érkezzenek. Utóbbi társaság az útlevél-ellenőrzést követően alig öt perccel már azt kereste, hová lehetne beülni egy – nem csak szomjoltó – italra.

A város még csak éledezett, mikor a reptéri transzferbusz beérkezett a Liverpool One központi pályaudvarra. A néhány száz méterrel odébb található sétálóutcában azonban már álltak a szurkolói relikviákat árusító bódék. Csakhamar az is egyértelmű lett, a scouserek nem azok a babonás fajták: megannyi eltérő stílusú sál és akár több méter széles zászlók hirdették a vörösök 20. bajnoki címét. Hogy ezekkel mi lesz, ha ma este még nem jön össze a győzelem, jó kérdés – mindenesetre szépen fogyott a portéka, főleg a 12 fontért (átszámítva mintegy 6000 forint) árult sálak.

A Liverpool-mezes szurkolók már a reggeli órákban tömött sorokban özönlöttek lefelé a vonatokról a Lime Streeten. A vasútállomás várójában Steven Gerrard, Robbie Fowler és Peter Crouch (szerelésében) együtt ittak. A környéken pedig néhány pub jó érzékkel jóval korábban kinyitott, mint a bejáratuknál kifüggesztett hivatalos nyitási idő. A legdurvábban talán a The Captain Alexander nevű hely nézett ki, ahol – írd és mondd – 10 órakor már nem volt szabad asztal a belső, egyébként nem is kicsi vendégtérben.

Mintha néhány buszsofőr is a meccsre hangolt volna, és munka helyett vagy otthon, vagy a Captainben múlatta az időt: a menetrendhez képest az elmúlt hónapokban megismertnél is több csúszással, kimaradással közlekedtek a buszok. A belvárosból az Anfield Road felé induló 26-os számú például jó 30 perc várakozás után sem gördült be a megállóba, pedig ennyi idő alatt épp háromnak kellett volna már elmennie ott.

Így kellett lennie.

Voltak, akik e-rollerre pattantak, és inkább úgy indultak célállomásuk felé, mások – kihasználva a napsütéses, Nagy-Britanniához képest kifejezetten kellemes, már ilyenkor 15 Celsius-fok feletti időt – gyalog kerekedtek útnak. Utóbbiakkal tartottam legalább pár száz méterig én is, hogy aztán kikerekedő szemmel nézzem, ahogy a Miasszonyunk és Szent Miklós-templomba futballmezben érkeznek a misére igyekvők. Az anglikán templom a Mersey-parti város egyik szimbóluma. Nem túl nagy, de harangjátéka annál messzebbre szól. Ráadásul kifejezetten frekventált helyen áll, mindössze 150 méterre az ezúttal igencsak sekélynek mutatkozó Mersey partjától, az út túloldalán csaknem szemben a szintén ikonikus Liver-épülettől. Attól, melynek tetején a város jelképe, a Liverpool címerében is megtalálható misztikus livermadarak „fészkelnek”.

A livermadár legendája A címerállat egyúttal Liverpool egész városának is a jelképe: a mitikus livermadár. Története közel 800 évre nyúlik vissza. A brit történészek szerint elődje szerepelt azon a pecséten, amit III. Henrik adományozott a városnak a helyi iparosok és kereskedők céhének alapításához az 1220-as években. Az évszázadok alatt a madár eredete megfakult, sokan sokféleképpen mesélték és magyarázták, miért jelentős a város életében. S még az sem volt világos, pontosan miféle madár is. Voltak, akik sasként, voltak, akik olajágat tartó galambként jellemezték. Aztán egyszer csak nem számított már, megszületett a „lever”, majd később a „liver” elnevezés. A szájhagyomány pedig egy rég kihalt csodás képességekkel megáldott lény történetét költötte hozzá, ami valaha a Mersey-partján éldegélt. A kikötőtől alig száz méterre felhúzott Liver Building a város egyik legdíszesebb, legkülönlegesebb, műemlékvédelem alatt álló épületének 1911-es átadása tette végképp a város szimbólumává a madarat, melyből kettő is ott „csücsül” a már kilométerekről kiszúrható falakon. A hím a tengert figyeli, féltő szemeit a tengerészeken tartva, a tojó pedig a várost kémleli, gondoskodó tekintetét a lakosokon – és a nyitott pubokon – pihentetve.

Aki látta a Netflix nagy sikerű, Sunderland, amíg csak élek című dokumentumfilm-sorozatát, az pontosan tudja, amilyen klisésnek hangzik, annyira igaz az állítás, a futball a szigetországban már-már vallás. De egy dolog ezt a televízióban látni, és egy egész másik élőben átélni. Egy anglikán mise gondolata Liverpool-drukkerek gyűrűjében vonzóbbnak bizonyult, mint az Anfield megtekintése jó hat órával a kezdőrúgás előtt, így követtem őket a templomba.

Öt perc nem sok, már a Liverpool FC esti sikeréért, az utcai árusok által előre megénekelt 20. bajnoki aranyért fohászkodtak, Jézus Krisztus segítségét kérve a városnak oly fontos siker reményében.

Mi tagadás, hátborzongató élmény volt.

Valami hasonló, mint amilyennek maga a mérkőzés ígérkezik…

Az összecsapás – magyar idő szerint – 17 óra 30 perckor kezdődik. A két együttes az idényben már háromszor is találkozott. A decemberi londoni bajnokin a szezon egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtotta a Liverpool, valamint a gólja mellé két gólpasszt is kiosztó Szoboszlai (3–6). A Ligakupa-elődöntőben hazai pályán a Tottenham ugyan meglepte a kissé tartalékos Mersey-partiakat (1–0), de a visszavágón így sem volt reális esélye a fináléba kerülésre, Szoboszlai ismét eredményes volt, a Pool pedig 4–0-ra győzött.





Magabiztos, de saját rekordjuknak közelébe sem ér Bár meggyőzőnek tűnhet a négy fordulóval a zárás előtt behúzott bajnoki cím, a rekord közelében sincs – ez pedig jól mutatja, bármennyire is domináns szezonja volt a vörösöknek, ahogyan azt a várható összpontszáma is mutatja, történelmi léptékben mégsem kiemelkedő. A csúcs épp a Mersey-partiak nevéhez fűződik, a 2019–2020-as, a Covid-járvány által is megszakított évadban hét meccsel a vége előtt lett aranyérmes a brigád. A dobogón a két manchesteri csapat áll, a City a 2017–2018-as, a Manchester United a 2000–2001-es bajnoki címet biztosította be a 33. fordulóban, azaz öt találkozóval a zárás előtt. Ha a Premier League-éra előtti időszakot is nézzük, további két csapat áll holtversenyben még a második helyen: az Aston Villa 1907–1908-as és az Everton 1984–1985-ös aranyérme lett matematikailag is biztos öt körrel a szezon vége előtt.

