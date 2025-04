Szoboszlai Dominik neve ismét ott van a Liverpool FC kezdőcsapatában. Azaz a 24 esztendős magyar válogatott középpályás az első perctől ott lehet a pályán az óriási érdeklődés mellett rendezett Liverpool–Tottenham-rangadón, melyen ha akár egy pontot is szerez a házigazda, úgy matematikailag is biztossá teszi a bajnoki címét. Szoboszlai a legutóbbi 15 bajnokiból 14-en volt kezdő.

Szoboszlai Dominik lehagyta Szoboszlai Dominikot – már ami a Liverpool kezdőjében lejátszott bajnokik számát illeti. Míg az előző idényben a 38 forduló alatt összesen 25-ször volt a pályán az első perctől kezdődően, most ez a szám már a bajnokaspiráns 34. játéknapjával megdől… Ha minden terv szerint alakul, a Tottenham Hotspur ellen – magyar idő szerint – 17.30 órakor kezdődő találkozón 26. alkalommal kezd majd ebben a kiírásban.

Arne Slot vezetőedző az Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Díaz, Gakpo tizenegynek szavazott ugyanis bizalmat. A bajnoki arannyal kecsegtető meccsen napnál is egyszerűbb a képlet: ha a tabella 16. helyén álló londoni együttes nem tud óriási meglepetést szerezni és 2012 óta először nyerni az Anfield Roadon, úgy a Liverpool bajnok.

A „vörösök” jelenleg 79 pontot számlálnak, és tizenkettővel előzik így meg az Arsenalt, mely már szerda este lejátszotta a 34. fordulóra kiírt mérkőzését. Mivel már csak négy forduló van hátra a 2024–2025-ös Premier League-kiírásból, így a szezon hátralévő részében tizenkét pontnál többet nem is lehet szerezni – most is csak matematikai az esély, hogy Mikel Arteta együttese még befogja valahogy a listavezető Mersey-partiakat.

Az Index Liverpoolból jelentkezik a hétvégén, a találkozóról, valamint az azt követő várható ünnepségsorozatról exkluzív beszámolóval készülünk.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 34. FORDULÓ

Vasárnap, 17.30: Liverpool FC–Tottenham Hotspur, Anfield Road

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a labdával. Fotó: Marc Atkins / Getty Images Hungary)