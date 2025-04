Ha minden a papírforma szerint alakul, vasárnap este 19.30 körül a Liverpool FC játékosai bajnoki címet ünnepelhetnek a telt házas Anfield gyepén. Egyetlen pont kell a Tottenham ellen, és matematikailag is megvan a huszadik bajnoki cím. A magyar nézők számára mindez különös jelentőséggel bírhat, hiszen válogatottunk csapatkapitánya Szoboszlai Dominik is ott lehet a kezdőcsapatban – sőt, az egész szezon során fontos láncszeme volt Arne Slot együttesének.

Arne Slot első szezonja a Liverpool kispadján a Premier League-ben minden várakozást felülmúlt. A holland szakember nem borított fel mindent, sőt, kifejezetten csendes nyári átigazolási időszakkal kezdett, egyetlen érkezőként Federico Chiesával bővült a vörösök öltözője. A csapat játékát sem forgatta fel fenekestül, inkább csak finomhangolta – és ezzel újra stabilitást adott a klubnak, amely 2024 májusában búcsúztatta kilenc év után Jürgen Kloppot. Bár a Bajnokok Ligája-győzelem a márciusra brutális formába lendült PSG ellen tizenegyesekkel elbukott párharc miatt álom maradt, a bajnokikon nyújtott kiegyensúlyozott teljesítmény kifizetődni látszik. Vasárnap este már aranyat kamatozhat!

A holland menedzser első évében 24 győzelmet, 7 döntetlent és 2 vereséget könyvelhetett el eddig a PL-ben, így a Liverpool 79 ponttal vezeti a tabellát. Az Arsenal és a Manchester City üldözőből már statisztává vált. A bajnoki címvédő a pocsék decemberével, a Mikel Arteta vezette ágyúsok a február-márciusi ponthullajtásaival csekkolt ki a komolyabb versenyfutásból. Utóbbi már fordulók óta csak matematikai esélyében bízhat, és látva a Real Madrid elleni BL-produkcióját, nem tűnik komoly kérdésnek, mely trófeára is fókuszált az idény hajrájához érkezve...

13 éve tart a londoniak átka

Az elmúlt 13 évben a Tottenham egyetlen egyszer sem tudott bajnoki mérkőzést nyerni az Anfielden, és csupán három döntetlent ért el. A Liverpool ebben az időszakban átlagosan két gólt szerzett hazai pályán a Spurs ellen, és a mérkőzések többsége ugyan szoros eredménnyel, de rendre hazai győzelemmel zárult.

A Pool akkor is nyeregben érezhetné magát, ha nem lett volna az Arsenal szerdai újabb pontvesztése (2–2 a Crystal Palace ellen). Slot együttese 2,47 pontot szerez meccsenként otthon, ami a liga második legjobb hazai átlaga. A Tottenham elleni meccs különlegessége, hogy a londoni együttes az Anfielden legutóbb 2012-ben tudott bajnokit nyerni – azóta tízszer kikapott és mindössze háromszor szerzett egyáltalán pontot. A gólkülönbség 26–11 a vörösök javára.

A Tottenham szezonját aligha fogják sokáig emlegetni. Az idény elején még voltak biztató jelek, ám a csapat jelenleg csak a 16. helyen szerénykedik, a tabella alsó harmadában. Az európai kupaindulásról már régen letettek, a kiesés pedig bár matematikailag nem fenyeget, a teljesítmény meglehetősen harmatos.

Ange Postecoglou csapata védekezésben továbbra is sebezhető – már 51 gólt kapott, ami a hetedik legtöbb a ligában, miközben az ellenfelei összesített helyzetminőség-mutatója (xG) a negyedik legmagasabb, 53,4 a teljes mezőnyben –, James Maddisonék az idény ezen szakaszában már leginkább önbecsülésből lépnek pályára. Bármekkora presztízs is lenne a Spurs játékosok számára egy az Anfielden elért siker, az angol szakírók és a fogadóirodák is egyetértenek abban, ha csak a bajnoki arany közelsége nem nyomja meg a liverpooliakat, sok keresnivalójuk a londoniaknak nem lesz a Mersey-partján.



A brit lapok többsége ezúttal is a kezdőbe várja Szoboszlait, aki főszereplőként írhat történelmet: még soha, egyetlen magyar sem nyerte meg a Premier League-et. A 24 éves középpályás a második liverpooli idényében minden elfogultság nélkül meghatározó alakja lett a csapatnak. Eddig 31 mérkőzésen lépett pályára, ebből 25 alkalommal a kezdőcsapat tagjaként. A szezon eddigi részében öt gólt és négy gólpasszt jegyzett, de a PL honlapján, az fbref.com-on, illetve a WhoScored felületein elérhető haladóstatisztikák alapján is előrelépett. Átlagosan 2,2 kulcspasszt oszt ki mérkőzésenként, és 85 százalék körüli passzpontossággal játszik. Slot rendszerében több területen is hozzájárul a csapat játékához: a labdakihozatalban, az ellenfél térfelén való letámadásban, valamint a második hullámban történő érkezéseivel egyaránt fontos szerepe volt. Eközben az egész csapatból az egyik legtöbbet futotta, 90 perces átlagra vetítve 10,9 kilométer áll a neve mellett a WhoScored adatbázisában.





Szoboszlai Dominik Premier League-statisztikái Mutató 2023–2024 (Klopp) 2024–2025 (Slot) Forduló 38 33 Mérkőzései száma 33 31 Kezdőként 25 25 Lejátszott percek 2 111 2 193 Gólok 3 5 Gólpasszok 3 4 Kulcspassz / 90 perc 1,8 2,2 Passzpontosság (%) 82,6% 84,7% Szerelés / 90 perc 2,0 1,8 Labdaszerzés / 90 perc 1,3 1,8 Lövés vagy fejes / 90 perc 2,53 2,47 Futás / 90 perc (km) 10,5 10,9 xG összesen 3,4 5,9 xA összesen 2,1 5,3

Az adatok alapján szinte minden támadómutatója javult: több kulcspassz, jobb lövéspontosság, magasabb xG és xA fűződik a nevéhez. A passzpontosság és védekezési mutatók (szerelések, labdaszerzések) szintén alátámasztják, hogy egy kontrolláltabb, stabilabb pozíciós rendszerben fejlődött a játéka. Mindezt úgy, hogy a Klopp-érához képest teljesen átalakult az ő és Alexis Mac Allister közti munkamegosztás, Slot alatt egyértelműen a 2022-ben világbajnoki címet nyert argentin dolga volt nagyobb részt a rombolás és a labdaszerzés a pálya tengelyében.

Lehetett volna jobb is (az idény). Igazából nem értünk még el semmit. Rendben, ott voltunk a Ligakupa-döntőjében, de az FA-kupából kiestünk, ahogyan az alapszakasz elsőség után kifogtunk egy borzalmasan jó PSG-t és kiestünk a Bajnokok Ligájából is. Ilyen a futball... A bajnoki cím azonban most a kezünkben van, minden nap azért dolgozunk, hogy mi érjünk fel a csúcsra Angliában, és most tényleg közel vagyunk, hogy megnyerjük

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott minapi interjújában.

A Liverpool számára a vasárnapi mérkőzés gyakorlatilag bajnoki döntő – egy kegyes ellenféllel szemben. A klub utoljára a 2019–2020-as idényben nyert angol bajnoki címet, akkor a COVID-járvány miatt zárt kapuk mögött kellett ünnepelnie.



Ezúttal nem kell így lennie. Az Anfield vasárnap este egyetlen dologra készül: bajnokavatásra. Ha a Liverpool nem kap ki, a legendás aréna történetének egyik legemlékezetesebb estéje következhet. Az, amit a koronavírus-járvány öt éve elvett a csapat szerelmeseitől. Az, amire már 30 éve, az 1989–1990-es évad végén elhódított cím óta várnak a Mersey-partján.

LABDARÚGÁS

Premier League, 34. forduló

vasárnap játsszák

Bournemouth–Manchester United 15.00

Liverpool–Tottenham, Anfield Road 17.30

(Borítókép: A Liverpool játékosai, Ryan Gravenberch és Dominik Szoboszlai bemelegítenek a Liverpool és az Everton közötti Premier League-mérkőzésen az Anfielden, Liverpoolban, Angliában, 2025. április 2-án. Fotó: Steven Halliwell / MI News / NurPhoto via Getty Images)