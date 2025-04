Ilyen teljesítményre vártunk Szoboszlai Dominiktól hetek óta. A futásmennyiséggel eddig sem volt baj, de most ott volt a minőség is két gólpassz és nyolc kulcspassz képében.

Az angol lapok, mintha összebeszéltek volna, szinte csak nyolcasokat adtak a magyar válogatott csapatkapitányának. Hogy az az egy hetes miként csúszott be, sohasem fogjuk megérteni...

Ahogy a Sportskeeda.com újságíróját sem, aki osztráknak titulálta Szobót...

Fotmob.com: 8,8. A honlapnál Szoboszlai Dominik a meccs embere, Man of the Match.

Whoscored.com: 7,8.

Goal.com: 8. Betört a büntetőterületre, és kihagyhatatlan helyzetbe hozta Diazt az egyenlítő gólhoz. Végig szabadon játszott a támadó harmadban, majd a lecserélése előtt adott még egy gólpasszt, ezt most Szalahnak.

Express.co.uk: 8. Szoboszlai egyik legjobb teljesítménye az utóbbi hónapokban, mert ezúttal nemcsak labda nélkül volt roppant energikus, hanem azzal is, és a minőség sem hiányzott a játékából. Briliáns roham végén készítette elő derékszögű passzal Diaz egyenlítő gólját, ls egy fantasztikus kontra végén Szalahot is gólhoz juttatta. Ő maga is betalálhatott volna, de Guglielmo Vicario ezt megakadályozta.

Thisisanfield.com: 8. Szakadatlan presszingje nagyon nem tetszett a Tottenhamnek, gyakran meg is zavarta a vendégek védőit. Gólpasszt adott Díaznak az egyenlítéshez, miután betört Szalah kiugratásával a tizenhatoson belülre. Majd a végén Szalahnak is adott egy gólpasszt. Labda nélkül most is rengeteget futott, de most gólokban is benne volt. Ő az első magyar, aki bajnok lett a Premier League-ben!

Si.com: 8,8. Szoboszlai Dominik a meccs embere a rangos Sports Illustratednél!

Liverpoolecho.co.uk: 8. Sokkal, de sokkal csillogóbb volt, mint az elmúlt hetekben, tudniillik ezúttal a presszingjének célja és értelme is volt. Minőségi futballt mutatott be két gólpasszal megspékelve.

90min.com: 8,8.

Sportskeeda.com: 8. Az osztrák (sic!) középpályás nem rúgott gólt ezen a délutánon, amikor kiszakadt a gólzsák, de ez még véletlenül sem jelenti azt, hogy ne lett volna hatékony. Szoboszlai a két gólpasszán kívül nyolc kulcspasszt is adott, demonstrálva félelmetes kreativitását.

Givemesport.com: 7. Tökéletesen időzítette a kiugrását és a gólpasszt Luis Díaznak.

Sportsdunia.com: 8. Energikus volt, mint mindig, majdnem minden támadásban benne volt, és így aztán összehozott két gólpasszt is.

Anfieldindex.com: 8. A magyar válogatott csapatkapitánya csodálatosan készítette elő Diaz egyenlítő gólját, futógyorsaságával senki sem tudta felvenni a versenyt az első félidőben. Szünet után az RB Leipzig korábbi játékosa energikus volt, és megmutatta, hogy a kétkedőknek – ha voltak ilyenek – nincs igazuk.

Liverpool.com: 8. Félelmetes megiramodásai, sprintjei óriási gondot okoztak Tottenhamnek, ahogy már a két csapat decemberi meccsén is. Szoboszlai remekül játszott össze társaival, dinamikus volt a labdával, továbbá előkészítette Diaz és Szalah gólját.

Labdarúgás, Premier League, 34. forduló

Liverpool FC–Tottenham Hotspur 5–1 (Díaz 17., Mac Allister 24., Gakpo 34., Szalah 63., Udogie 70. – öngól, ill. Solanke 12.)

(Díaz 17., Mac Allister 24., Gakpo 34., Szalah 63., Udogie 70. – öngól, ill. Solanke 12.) Bournemouth–Manchester United 1–1 (Semenyo 23., ill. Höjlund 96.)

Az élmezőny állása: 1. (és már bajnok) Liverpool 82 pont (80–32), 2. Arsenal 67 (63–29). 3. Newcastle 62 (65–44), 4. Manchester City 61 (66–43), 5. Chelsea 60 (59–40), 6. Nottingham 60/33 (53–39), 7. Aston Villa 57 (54–49), ...10. Bournemouth 50 (53–41), ...14. Manchester United 39 (39–47), ...16. Tottenham 37 (62–26)

