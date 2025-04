A Liverpool vasárnap 5–1-re kiütötte a Tottenhamet, ezzel pedig matematikailag is biztossá vált Szoboszlai Dominikék aranyérme. A magyar válogatott csapatkapitánya két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

Az olasz, a spanyol és a francia pontvadászatot már a „hőskorban kipipálták” a magyarok.

A Juventus második aranyérmének két magyar játékos is a részese volt, míg Nyers István, aki olasz gólkirály is volt, az Internazionaléval 1953-ban és 1954-ben is megnyerte az olasz bajnokságot.

A spanyol pontvadászatnak a kapus Plattkó Ferenc révén már 1929-ben volt bajnok magyar játékosa – a Barcelona hálóját őrizte –, ezt követően pedig Kubala László, Kocsis Sándor, Czibor Zoltán (Barcelona) és Puskás Ferenc (Real Madrid) is több alkalommal ünnepelhetett elsőséget. A francia bajnokságban a harmincas években több magyar játékos is aranyérmet szerzett.

A modern kor futballjában a magyarok mindeddig csak a német Bundesligában szereztek bajnoki címet: 1998-ban az akkor újoncként első Kaiserslautern keretében ott volt Szűcs Lajos és Hrutka János, míg Lisztes Krisztián 2004-ben a Werder Bremennel diadalmaskodott.

Az európai élbajnokságok magyar aranyérmesei:

Németország:

Schaffer Alfréd – 1. FC Nürnberg 1920 Szabó Péter – 1. FC Nürnberg 1920 Sztáni István – Eintracht Frankfurt 1959 Tóth Gyula – 1. FC Nürnberg 1968 Szűcs Lajos – Kaiserslautern 1998 Hrutka János – Kaiserslautern 1998 Lisztes Krisztián – Werder Bremen 2004

Spanyolország:

Puskás Ferenc – Real Madrid 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 Kubala László – Barcelona 1952, 1953, 1959, 1960 Kocsis Sándor – Barcelona 1959, 1960 Czibor Zoltán – Barcelona 1959, 1960 Plattkó (Platkó) Ferenc – Barcelona 1929 Szegedi (Simatoc) Miklós – Barcelona 1952

Franciaország:

Szabó IV János – Sochaux 1935, 1938 Varga György – Olympique Lille 1933 Lukács István – Sete 1934 Máthé Gyula – Racing Club Paris 1936 Eisenhoffer (Aczél) József – Olympique Marseille 1937 (játékosedzőként) Kohut I Vilmos – Olympique Marseille 1937 Mester István – Olympique Marseille 1937 Sas (Schneider) Károly – Olympique Marseille 1937 Weiskopf Edmond (Virág Ödön) – Olympique Marseille 1937 Belkó Árpád – Sochaux 1938 Korányi III Dezső (Kronenberger Dezső) – Sete 1939 Nagy II András – Olympique Marseille 1948 Újlaki József – Nice 1956

Olaszország:

Nyers I István – Internazionale 1953, 1954 Hirzer (Híres) Ferenc – Juventus 1926 Viola József – Juventus 1926 (játékosedzőként) Fábián II József – Torino 1948 Schubert Gyula – Torino 1949

Anglia:

Szoboszlai Dominik – Liverpool 2025

