Ehhez persze lesz néhány szava a rekordgyőztest búcsúztató Arsenalnak is, a nemrégiben még három sorozatban is remekül álló Internazionale számára pedig lassan már csak a BL marad.

Bajnokok Ligája 2024–2025, elődöntő

kedd 21.00: Arsenal (angol)–PSG (francia)

Arsenal (angol)–PSG (francia) szerda 21.00: Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz)

A legrosszabb katalán rémálmok elevenedhetnek meg

Az Inter nemrégiben még három sorozatban is érdekelt volt a végső győzelemért, de ahogyan a Szuperkupában, az Olasz Kupában is megviccelte a városi rivális AC Milan, miközben a bajnoki botladozás miatt a Napoli átvette a vezetést a Serie A tabelláján is.

A 2010-es idény triplázása így már biztosan nem jön össze, de ahogyan 15 évvel ezelőtt, most is a Barcelona testén át vezethet az út a fináléig...

A 2006-os és 2009-es győztes katalánok címvédőként várták az elődöntőt, abban a reményben, hogy a BL-érában először tud egy gárda két egymást követő idényben a csúcsra érni. Az épp a milánóiaktól a csatársorba érkező Zlatan Ibrahimovic megszerzésével az utolsó kérdéses poszton is sikerült még egy világklasszist szerezni, mégis a fekete-kékek örülhettek:

a hazai fordítás, és 3–1-es győzelem után Barcelonában a 28. percben emberhátrányba kerülve, az egész meccset szétvédekezve 1–0-s vereséggel kihúzta José Mourinho együttese, amely így kiejtette Josep Guardiola csapatát.

A 2010-es rémálom

Az Inter a Bayern München legyőzésével ért a csúcsra, most pedig épp a német rekordbajnokot felülmúlva harcolta ki az újabb elődöntőt. A Barcelona egy évvel később vigasztalódhatott: a 2011-es BL-t ismét a korszakos sportági egyéniségeket felvonultató katalánok nyerték meg.

A felek legutóbb a 2022–2023-as kiírás csoportkörében találkoztak, ahol az Inter hazai pályán 1–0-ra nyert, idegenben 3–3-ra végzett, és a mind a hat meccsét megnyerő Bayern München mögött az olaszok jutottak tovább – és végül a döntőig jutottak, ahol a Manchester City állította meg őket.

És még ezekkel együtt is a Barcelona szempontjából kedvezőbb az örökmérleg állása: nyolc katalán sikerre és öt döntetlenre három milánói győzelem jutott.

Az említett kettő siker mellett még 1970-ben diadalmaskodott az Inter, a Vásárvárosok kupájában a nyolcaddöntőben az idegenbeli 2:1 után otthon 1:1 lett a vége. A sorozatot pedig az Arsenal nyerte meg...

A Barcelona és az Inter találkozásai a nemzetközi porondon idény kupa szakasz hazai vendég vége 1959–1960 VVK negyeddöntő Barcelona Inter 4:0 1959–1960 VVK negyeddöntő Inter Barcelona 2:4 1969–1970 VVK nyolcaddöntő Barcelona Inter 1:2 1969–1970 VVK nyolcaddöntő Inter Barcelona 1:1 2002–2003 BL 2. csoportkör Barcelona Inter 3–0 2002–2003 BL 2. csoportkör Inter Barcelona 0–0 2009–2010 BL csoportkör Inter Barcelona 0–0 2009–2010 BL csoportkör Barcelona Inter 2–0 2009–2010 BL elődöntő Inter Barcelona 3–1 2009–2010 BL elődöntő Barcelona Inter 1–0 2018–2019 BL csoportkör Barcelona Inter 2–0 2018–2019 BL csoportkör Inter Barcelona 1–1 2019–2020 BL csoportkör Barcelona Inter 2–1 2019–2020 BL csoportkör Inter Barcelona 1–2 2022–2023 BL csoportkör Inter Barcelona 1–0 2022–2023 BL csoportkör Barcelona Inter 3–3 2024–2025 BL elődöntő Barcelona Inter ? 2024–2025 BL elődöntő Inter Barcelona ?

A Paris Saint-Germain sosem látott bravúrra készül

Ahogyan a negyeddöntőben a Real Madrid ellen, most a PSG elleni elődöntő kapcsán is arról számolhatunk be, hogy a londoni együttes még veretlen aktuális riválisával szemben!

A felek először 31 évvel ezelőtt a KEK elődöntőjében találkoztak, akkor Párizsban Ian Wright góljára David Ginola még felelni tudott (1–1), a visszavágón a tavaly elhunyt Kevin Campbell találatára viszont már nem volt ellenszer (1–0).

A fináléban az olasz Parma ellen Alan Smith góljával is győzött az Arsenal, megszerezve második, egyben eddigi utolsó nemzetközi trófeáját a már említett 1970-es VVK-siker után.

A következő párharcra a 2016–2017-es idény csoportköréig kellett várni, akkor két döntetlen született (1–1, 2–2), de míg az Arsenal a további négy meccsét megnyerte, a PSG egyszer ikszelt, így az angolok végeztek első helyen. Sok örömük nem lehetett benne, mert a Bayern München a nyolcaddöntőben két 5–1-es gálával semmisítette meg az „ágyúsokat”. A párizsiak? A nyolcaddöntő első felvonásán 4–0-ra kiütötték a Barcelonát, amely minden idők egyik legnagyszerűbb fordítását bemutatva 6–1-gyel vágtak vissza...

A legutóbbi összecsapásig nem kell annyit sem visszamenni az időben, mint a fentebbi párharc esetén, hiszen októberben Londonban a ligaszakaszban is találkoztak, akkor az Arsenal Kai Havertz és Bukayo Saka találatával 35 perc alatt lerendezte a három pont kérdését (2–0).

Ezzel az Arsenal három döntetlen mellett két győzelmet tud felmutatni az öt meccs alatt a PSG-vel szemben.

Az Arsenal és a PSG találkozásai a nemzetközi porondon idény kupa szakasz hazai vendég vége 1993–1994 KEK elődöntő PSG Arsenal 1–1 1993–1994 KEK elődöntő Arsenal PSG 1–0 2016–2017 BL csoportkör PSG Arsenal 1–1 2016–2017 BL csoportkör Arsenal PSG 2–2 2024–2025 BL csoportkör Arsenal PSG 2–0 2024–2025 BL elődöntő Arsenal PSG ? 2024–2025 BL elődöntő PSG Arsenal ?

Az elődöntő erősorrendje

Szerkesztőségi listáinkon ezúttal viszonylag nagy egyetértés volt, egyik helyezésnél sem lett kérdéses, melyik csapat „húzza be”.

Ennek ellenére két csapat, az Arsenal és az Inter is hat-hat sorrendben zárt utolsóként! De míg a háromszoros győztes olaszok emellett hét harmadik helyet szereztek, a londoni gárda két listán még az első helyre is felfért, hármon pedig második lett, így összességében jócskán megelőzte riválisát.

A Real Madridot kettős győzelemmel kiejtő angolokat épp a következő rivális PSG előzte meg, amely három listán is végső nyertes lett. Érdekesség, hogy a párizsi együttes a ligaszakaszban a Manchester Cityt (4–2), a nyolcaddöntőben a Liverpoolt (1–1 után tizenegyesekkel), a negyeddöntőben pedig az Aston Villát (5–4-es összesítéssel) is elintézte, így mind a négy PL-csapatot kipipálhatja az idényben!

Fotó: Fran Santiago/Getty Images A Barcelona két trófeát már elhódított az idényben

Az élen pedig továbbra is a Barcelona áll, amely a Szuperkupa után most hétvégén a Király-kupát is megnyerte a Real Madrid ellen, és a bajnokságban is vezet a királyi gárda előtt. Az idény 53 meccsén 155 találatnál járó együttes nyolc listánkban zárt első helyen, így összességében sem lehetett kérdés nálunk.

A BL-elődöntő erősorrendje

Barcelona (spanyol) 168 pont Paris Saint-Germain (francia) 115 Arsenal (angol) 73 Inter (olasz) 34

Olvasóink is egyetértenek

Az Indexen futó szavazáson bődületes fölénnyel elsők a katalánok, míg az Inter látható hátránnyal utolsó. A PSG–Arsenal versenyfutás itt lényegesen szorosabb ugyanakkor, de a párizsi együttes olvasóinknál is megelőzi a PL-gárdát.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonját? Arsenal

Barcelona

Inter

Paris Saint-Germain

(Borítókép: Ben Radford/Corbis via Getty Images)