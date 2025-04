Az Ancelotti helyére kinézett sztáredző állítólag kikosarazta a Real Madridot

A Sky Sports korábban arról írt, hogy Ancelotti már a Király-kupa-döntő után repül, bármi is lesz a finálé kimenetele. Nos, ez a jóslat nem vált be, ugyan a Real Madrid hosszabbítás után 3–2-re kikapott a Barcelonától, de az olasz tréner nem került azonnal lapátra.

A spanyol lapok vasárnap este már arról cikkeztek, hogy Ancelotti a következő napokban leül beszélgetni Pérez klubelnökkel, de minden forrás arra számít, hogy már megszületett a döntés, Ancelottinak a szezon végén távoznia kell a klubtól.

A segédedzője (egyben fia), Davide Ancelotti is mehet, amerre lát. Szinte biztos, hogy édesapja lesz a brazil labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, Davide azonban a hírek szerint nem követi őt Dél-Amerikába, mert szeretne vezetőedző lenni valahol.

Korábban arról is lehetett hallani, hogy Pérez megpróbálja megszerezni Jürgen Kloppot, a Marca úgy tudja, hogy a Real Madrid a közelmúltban két ajánlatot is tett a német mesternek. Klopp azonban jelezte, most nem szeretne leülni a spanyol gigász kispadjára, írta a közösségi oldalán Fabrizio Romano olasz transzferguru a The Athleticre hivatkozva.



Mivel a spanyol bajnokság vége után szinte azonnal kezdődik a klubvilágbajnokság, ezért a klubhoz közeli források arra számítanak, hogy a Real Madridot egy átmeneti edző irányítja majd a tornán. A jelöltek között ott van Santiago Solari futballigazgató, a Castilla edzője, Raúl González, illetve az U19-es csapatot irányító Álvaro Arbeloa.

Amennyiben Klopp valóban nem ír alá a spanyol fővárosban, akkor minden bizonnyal Xabi Alonso veszi át a Real Madrid irányítását a következő szezon előtt.