Londoni álomrajt után fél lábbal már BL-döntős a Paris Saint-Germain

Ahogyan a negyeddöntőben a Real Madrid ellen, most a PSG elleni elődöntő kapcsán is arról számolhattunk be, hogy a londoni együttes még veretlen aktuális riválisával szemben. A felek először 31 évvel ezelőtt, a KEK elődöntőjében találkoztak, akkor Párizsban Ian Wright góljára David Ginola még felelni tudott (1–1), viszont a visszavágón a tavaly elhunyt Kevin Campbell találatára már nem volt ellenszer (1–0).

A következő párharcra a 2016–2017-es idény csoportköréig kellett várni, akkor két döntetlen született (1–1, 2–2), de míg az Arsenal a további négy meccsét megnyerte, a PSG egyszer ikszelt, így az angolok végeztek első helyen.

A legutóbbi összecsapásig nem kell sokáig visszamenni az időben, hiszen októberben Londonban a ligaszakaszban is találkoztak, akkor az Arsenal Kai Havertz és Bukayo Saka találatával 35 perc alatt lerendezte a három pont kérdését (2–0).

Az Arsenal és a PSG találkozásai a nemzetközi porondon idény kupa szakasz hazai vendég vége 1993–1994 KEK elődöntő PSG Arsenal 1–1 1993–1994 KEK elődöntő Arsenal PSG 1–0 2016–2017 BL csoportkör PSG Arsenal 1–1 2016–2017 BL csoportkör Arsenal PSG 2–2 2024–2025 BL csoportkör Arsenal PSG 2–0

Ugyanakkor volt mibe kapaszkodnia a PSG-nek is, hiszen a párizsi együttes a ligaszakaszban a Manchester Cityt (4–2), a nyolcaddöntőben a Liverpoolt (1–1 után tizenegyesekkel), a negyeddöntőben pedig az Aston Villát (5–4-es összesítéssel) is elintézte, így azért szállt csatába az elődöntőben, hogy mind a négy PL-csapatot kipipálja az idényben.

Párizsi álomkezdés után a félidő végén kezdett ébredezni az Arsenal

Mindezek után még fel sem ocsúdhattak a kezdés után a londoni szurkolók, amikor máris hátrányban voltak az „ágyúsok”! A világ legjobb kontrajátékával bíró PSG szokásos forgatókönyve valósult meg a negyedik percben:

Ousmane Dembélét senki sem támadta meg, ő a büntetőterület bal oldalán lévő Hvicsa Kvaracheliához játszott, a grúz egy csel után szépen készített vissza a francia támadónak, aki kapásból a hosszú alsóba lőtt a kapufa segítségével (0–1).

A 27 éves csatár idénybeli 45. tétmeccsén a 45. kanadai pontját szerezte meg, 12 gólpassz mellett ez már a 33. gólja volt.

Fotó: Michael Steele / Getty Images Hungary Ousmane Démbélé villámgyorsan bevette az Arsenal kapuját

A Real Madridot két meccs alatt „lesimázó” londoni gárdára rá sem lehetett ismerni, a hazaiak rendre lemaradtak egy ütemmel a vendégekről, az első negyedóra végén Asraf Hakimi centerezése után Marquinhos növelhette volna az előnyt – miközben a párizsi csapat húsz perc után 75 százalékos labdabirtoklást tudott felmutatni.

A félidő derekához közeledve érkezett meg a mérkőzésbe a londoniak középpályája, ami kisebb meddő próbálkozásokat, mint például Martin Ödegaard felívelt szabadrúgása után Jakub Kiwior nem túl veszélyes fejesét hozta.

A túloldalon pár húzásból lényegesen nagyobb lehetőség maradt ki, amikor Kvarachelia megpattanó lövését kellett hatástalanítania David Rayának, nagyon úgy festett, hogy minden Luis Enrique kottájából zajlik az összecsapáson.

A 31. percben pedig még nagyobb bajba kerülhetett volna a PL-csapat, ha Désiré Doué jobb alsóra visszalőtt labdájára nem ér le bravúrral Raya, a kipattanó után már hiába találták el a vendégek a kapufát, les miatt az ismétlés amúgy sem ért volna.

Ez már azért felébresztette a hazaiakat, és előbb Mikel Merino terült el gyanús körülmények között a büntetőterületen belül, majd Gabriel Martinelli kotorhatta volna közelről a kapuba a labdát – amúgy lesről –, mielőtt Leandro Trossard sarokkal húzta rá, nagyon nyomott ezekben a percekben az Arsenal.

A félidő végén pedig mindig addiginál közelebb volt az egyenlítés, Martinelli léphetett ki ziccerben, de hét méterről nem tudott túljárni Gianluigi Donnarumma eszén.

Fotó: Marc Atkins / Getty Images Hungary A félidő legnagyobb Arsenal-helyzeténél Gianluigi Donnarumma leért a labdára

Donnarummát a VAR mentette meg, a PSG-t pedig Donnarumma

A fordulást követően már az olasz kapus is verve volt, amikor a Real Madrid elleni párharcot egy személyben eldöntő Declan Rice szabadrúgása után Mikel Merino fejelt a kapuba, de videózás után les miatt elvették a gólt.

A jóval kiegyenlítettebb játékrész újabb hatalmas Donnarumma-védéssel folytatódott, Rice vitte végig az egész pályán a labdát, mielőtt Trossard-hoz játszott, a belga támadó bal alsóra tartó lövését szögletre tolta a párizsi portás.

A második félidőben jóval inkább próbálta az Arsenal irányítani a játékot, de nem igen bírtak a londoniak a masszív párizsi védekezéssel, miközben azért hátul William Salibának egy alkalommal óriásit kellett mentenie, hogy ne növekedjen a differencia a felek között, az utolsó negyedóra kezdetén pedig Joao Neves lőtt kontrából a léc fölé.

A hajrára kezdett kissé fáradni a házigazda, amely érdemben nem is tudott frissíteni felállásán, így Kvarachelia és a Dembélét váltó Bradley Barcola, valamint Goncalo Ramos előtt is adódott még lehetőség, újabb gól viszont már nem esett – utóbbi kettőnél alighanem amúgy is les lett volna.

A PSG így is megtörte az Arsenal elleni átkát, első sikerével pedig óriási lépést tett a BL-döntőbe jutás felé.

Bajnokok Ligája 2024–2025, elődöntő

szerdán játsszák

A visszavágókat egy hét múlva rendezik meg.

