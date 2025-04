Célegyenesbe fordult az idei Bajnokok Ligája átalakított versenysorozata. Az előző évek megszokott nevei, döntősei közül csak az Internazionale rontotta az újoncok statisztikáját. A 2023-as fináléba jutott milánóiak várhatják a legkedvezőtlenebb helyzetből a párosításokat, hiszen legutóbbi három találkozójukat, közte az Olasz Kupa döntőjét elveszítették. Nem sikerült az ellenfelek hálójába találni, és közben a bajnokságban is visszacsúsztak a második helyre, a Napoli mögé. Szerdai ellenfelük ezzel szemben egy hosszabbításban megnyert spanyol Király-kupa-döntővel készülhet azon a polcon, ahol legutóbb 2019-ben járt. Barcelonában a sorozatban eddig legkevesebb gólt kapó Inter (5) és a legtöbb találatot jegyző (37) katalán csapat találkozik.

Londonban és Párizsban is az első BL-győzelemre hajtanak

Amíg Spanyolországban két olyan gárda méri össze erejét, amelyeknél nagyon izgalmas véghajrá várható országuk bajnokságában, addig Londonban már csak a legrangosabb kupasorozatra kell fókuszálni a csapatoknak. A Paris Saint-Germain már megnyerte a francia pontvadászatot, Luis Enrique alakulata húsz ponttal vezet az Olimpique Marseille előtt. Az Arsenal matekórájáról az elmúlt hétvégén csengettek ki, az év végi jegyek pedig maximum a második pozícióig vezethetik az „ágyúsokat”. Sorozatban a harmadik ezüstéremig.

Bízni a folyamatban, vagy egy jól ismert szlogen: majd jövőre!

Mikel Arteta 2019 karácsonyakor ajándékozta meg személyével és akkor még csak feltételezett tudásával, felkészültségével és elhivatottságával korábbi klubját. Az Arsenalnál 283 alkalommal ült eddig a kispadon, 1,98-as pont per mérkőzés az átlaga, a klub korábbi felépítését és a Wenger-korszak vége felé lévő, majd az azt követő állapotát nézve igen tiszteletre méltó. Két nyolcadik helyet követően ismét a nemzetközi indulást jelentő ötödik pozícióban végzett az észak-londoni csapat, majd elindult a második helyek begyűjtése. Először 85, aztán 89 ponttal. Nem ismerős?

2015. október 8. meghatározó mérföldkő a Liverpool FC életében. Jürgen Klopp kinevezésével elindult egy olyan építkezés, amely Bajnokok Ligája győzelembe, három évtizede éhezett bajnoki címben és egyéb honi kupasikerekben csúcsosodott ki. A német szakember visszavezette az angol rekordbajnokot a világelitbe. Az első évben nyolcadik hely, majd kétszer negyedik, második, aztán... BL-győzelem és Premier League-trófea. Igaz, hogy az Arsenal az elmúlt öt szezon alatt elköltött közel 784 millió eurót játékjogok vásárlására és nettó költésekben is jóval 550 millió eurónál áll, de ez a folyamat, a csapat fejlődésének a része.

Az Arsenal összköltése és fontosabb igazolásai az elmúlt években:

2024–2025 (108,9 m): Calafiori, Merino, Raya

Calafiori, Merino, Raya 2023–2024 (235,1 m): Rice, Havertz, Timber, Raya (kölcsön)

Rice, Havertz, Timber, Raya (kölcsön) 2022–2023 (186,4 m): Gabriel Jesus, Zincsenko, Vieira, Trossard, Kiwior, Jorginho

Gabriel Jesus, Zincsenko, Vieira, Trossard, Kiwior, Jorginho 2021–2022 (167,4 m): White, Ödegaard, Tomijaszu

White, Ödegaard, Tomijaszu 2020–2021 (86 m): Partey, Gabriel, Ödegaard (kölcsön)

Partey, Gabriel, Ödegaard (kölcsön) összesen: 783,8 m kiadás és 227,34 m bevétel = nettó költés: –556,46 millió euró

Felismerni és meg is rajzolni a határokat

Ha fanyar mosollyal is, de idén el kellett fogadni, hogy a Liverpool egyszerűen megállíthatatlan. Pláne olyan csapatoknak, kereteknek, amelyek több fronton is versenyben vannak, ráadásul folyamatosan kell orvosolni a sérülések okozta károkat. A mai elődöntőben sem állhat rendelkezésre a sárga lapos eltiltását töltő Thomas Partey mellett több meghatározó játékos. Az Arsenalnál be kellett látni, hogy egy popóval megülni ennyi lovat nem lehet. A Real Madrid elleni negyeddöntő körüli rotálás és PL-teljesítmény már egy elengedett gyeplőt képét rajzolta sokak elé. Jó és logikus döntés született. Jürgen Klopp is először BL-győzelemig vezette csapatát.

Pontrúgások, szervezettség, kiváló védelem és szélső játék.

Az Arsenal a legstabilabb, legszervezettebb csapata napjaink futballjának. A Bajnokok Ligájában harminc gólt szereztek eddig és csak hetet kaptak az „ágyúsok”. Egyedül az Inter dicsekedhet kevesebb találattal (5), de a számok inkább a londoniak zsenialitását támasztják alá. Átlagosan az ellenfelek csak tíz helyzetet tudtak ellenük kialakítani és a legkevesebb kísérlet érkezett David Raya kapujára, mérkőzésenként mindössze 2,4. Az eddig lejátszott 12 mérkőzésen az ellenfelek helyzeteinek minőségét jelző mutató (xG) 10,6-on áll, ami ugyancsak a legalacsonyabb szám. Nem meglepő tehát, hogy a legjobb támadómutatókkal rendelkező mai ellenfél, a PSG mindössze 0,38-as xG-t tudott összefutballozni a két csapat októberi találkozásakor. A meccset az Arsenal 2–0-ra nyerte meg. Azonban az még egy „másik” párizsi csapat volt.

A londoni egylet legnagyobb erősségei között továbbra is előkelő helyet foglalnak el a pontrúgások. Nicolas Jover, a Berlinben született francia pontrúgás-specialista érkezése óta a világ futballjából ezen a téren is kimagaslik az Arsenal. Jover korábban a Montpellier, a Brentford és természetesen a Manchester City munkáját, illetve rögzített szituációt is segítette már, az „ágyúsokat” azonban minden pontrúgásokat elemző statisztika élére röppentette.

Kiemelendő a csapat kimagasló labda nélküli játéka, a Martin Ödegaard által vezényelt letámadások és a szélsők játéka, a szélső területek legoptimálisabb kihasználása is. Ennek a csapatnak minden jól áll, mindenhez azonnal tud alkalmazkodni. Ha kell nyomást gyakorol, ha kell, átadja a kezdeményezés jogát. A rendszer minden mozaikja a helyére került, tökéletesen illeszkedik Arteta kirakósába. A legjobb példa erre talán Jakub Kiwior csapatba kerülése és szárnyalása, Gabriel sérülését követően.

Két kreatív futball találkozása a két taktikai fegyelemmel

A Bajnokok Ligája elődöntőjének párosításaiban két fegyelmezett, szervezett, ellenfeleinek nagyon kevés felületet adó csapat találkozik a kreativitásban, a nyomásgyakorlásban és a labdával való minél magasabb százalékban való találkozásban hívő támadógépezettekkel. A nagyobb tornákon tapasztaltak eddig azt sejtették, hogy azok a csapatok tudnak kupákat nyerni, amelyek visszaállnak, kevesebb kockázatot vállalva, az ellen minden apró hibáját kihasználva próbálnak sikerre lelni. Azonban a Bajnokok Ligájában ez nem állja meg a helyét.

A BL legutóbbi győztesei: év csapat rúgott gól xG 2024 Real Madrid 28 – legtöbb 25,1 xG – legtöbb 2023 Manchester City 32 – legtöbb 26,5 xG – legtöbb 2022 Real Madrid 29 – 2. legjobb 21,6 xG – 4. legjobb 2021 Chelsea 23 – 3. legjobb 26 xG – legtöbb 2020 Bayern München 43 – legtöbb 35,5 xG – legtöbb 2019 Liverpool 24 – 3. legjobb 28,3 xG – legtöbb

A klubfutball legrangosabb versenysorozatában azt láthatjuk, hogy a végső győztesek sokkal inkább támadásban nyújtottak maradandót, mint az ellenfelek játékának elrontásában. Minden csapat a legtöbb gólt szerezte, vagy a legjobb minőségű helyzeteket alakította ki. Az utóbbi évek, évtizedek döntőbe jutott klubjai között is csak négy olyan alakulatot találunk, amelyek másban látták boldogulásuk sikerreceptjét. Kétszer Diego Simeone, kétszer Jose Mourinho volt az elkövető. Csak egyszer diadalmaskodott ilyen felfogású csapat, 2010-ben az Inter emelhette magasba a BL-trófeát.

A BL-negyeddöntők góljai és a sorozat gólkirályai: 2024–2025: 30 gól a góllövőlista éllovasa: Serhou Guirassy 13 gól 2023–2024: 32 gól gólkirály: Harry Kane/Kylian Mbappé 8-8 góllal 2022–2023: 20 gól gólkirály: Erling Haaland 12 góllal 2021–2022: 23 gól gólkirály: Karim Benzema 15 góllal

Az elmúlt két szezon negyeddöntői is a támadófutballt kedvelőknek nyújtanak hízelgő adatokat, abszolút elbizonytalanítva a jóslásokba bocsátkozókat. A statisztikai oldalak továbbra is az Arsenalnak adják a legnagyobb esélyt a végső győzelemre, maximálisan elismerve, megerősítve azt a munkát, amelyet Mikel Arteta végzett az elmúlt években.

Vajon követi a londoni csapat a Liverpool és Jürgen Klopp példáját, meg tudják koronázni az elmúlt évek építőmunkáját?

Bajnokok Ligája 2024–2025, elődöntő

kedd 21.00: Arsenal (angol)–PSG (francia) – Tv: RTL

Arsenal (angol)–PSG (francia) – Tv: RTL szerda 21.00: Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) – Tv: RTL

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

Borítókép: Mikel Arteta (jobbra) az Arsenal és Jürgen Klopp a Liverpool vezetőedzőjeként a két csapat bajnoki mérkőzése előtt 2020 júliusában (Fotó: David Price/Arsenal FC via Getty Images)