Rómában földrengést okozott, most a Barcelona–Real Madridra érkezik – videó!

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Barcelona a hivatalos felületein jelentette be, hogy a Real Madrid elleni május 11-i El Clásicón Travis Scott jelenik meg a játékosok dresszein.

Az amerikai előadóművész által létrehozott Cactus Jack-embléma jelenik meg a Spotify jóvoltából. Ugyanezen embléma egy héttel később a női csapat Athletic Bilbao elleni összecsapásán is megelevenedik majd.

Travis Scott a Spotify egyik leghallgatottabb előadója, aki többek között arról is híres, hogy a raptől az alternatív hiphopig képes keverni a stílusokat a munkáiban. A zenésznek havi szinten több mint 67 millió hallgatója van, és összesen több mint 44 milliárd (!) alkalommal hallgatták a platformon.

Öt száma is bekerült a Milliárdosok klubjába, a goosebumps, a Sicko Mode, a Highest in the Room, a Butterfly Effect és a FE!N – ez utóbbi két éve Rómában 1,3-as magnitúdójú földrengést okozott, amikor a tömeg egyszerre kezdett el ugrálni:

Travis Scott és a FE!N Rómában

Travis Scott előtt a Coldplay, Karol G, a The Rollings Stones, Rosalía és Drake szerepelt valamilyen formában a Barcelona mezén a Spotify-szponzorrá válása óta.

Először lép fel Barcelonában

Nem csak a dresszen elevenedik meg Travis Scott munkássága, hiszen először érkezik el a logón szereplő előadó a városba, és a 34 éves amerikai számára is mérföldkövet jelent majd, hiszen először koncertezik Barcelonában.

Az eseményre május 10-én, az El Clásicót megelőző este ad egy zárt körű show-t a leghűségesebb rajongóinak, akik a már jelzett platformon keresztül kapnak meghívást az eseményre.

(Borítókép: Gareth Cattermole / Getty Images for Live Nation)