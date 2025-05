Hansi Flick spórolni próbált, aztán majdnem ráfizetett

Mindig a kötelező meccseket a legnehezebb megnyerni. Így járt most a spanyol labdarúgó-bajnokság éllovasa, a Barcelona is, amely a sereghajtó és már kiesett Valladolid otthonába látogatott. Hansi Flick, a katalánok mestere spórolt sztárjai energiájával az Internazionale elleni BL-elődöntő-visszavágó előtt, amelyet kedden játszanak, de gyorsan be kellett küldenie Lamine Yamalt, Olmót, De Jongot és Raphinhát is, különben elmegy a meccs. Így sikerült 2–1-re győzni.