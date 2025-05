Múlt szerdán úgy játszott 3–3-at a két csapat, hogy a katalánoknak 0–2-ről kellett felállniuk, majd 2–3-ról is egyenlítettek. A barcelonai találkozó után Hansi Flick, a hazaiak vezetőedzője és Simone Inzaghi, az Inter mestere is Lamine Yamalt méltatta, aki kétgólos hátrányban pazar gólt szerezve adott önbizalmat társainak és egyébként is sok gondot okozott a milánói védőknek. A spanyol válogatott futballista nagyszerű egyéni akció után talált a kapuba: előbb két milánói riválisát kicselezte, majd hajszálpontosan csavart a jobb sarokba úgy, hogy a labda a kapufáról pattant a hálóba. Yamal 17 évesen 291 naposan minden idők legfiatalabb labdarúgójaként volt eredményes a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében, a korábbi csúcsot a francia Kylian Mbappé tartotta, aki 2017-ben 18 esztendősen szerzett gólt.

Különleges tett fűződik Marcus Thuramhoz is, aki a leggyorsabb BL-elődöntős találattal juttatta vezetéshez csapatát: még csak fél perc telt el a mérkőzésből, amikor Denzel Dumfries beadása után hat méterről sarkazott a kapuba. Az olasz csapat egyébként remekül kontrázott Barcelonában, helyzeteit nagy hatékonysággal értékesítette. Erre a visszavágón is szüksége lehet, mert a remek támadópotenciállal rendelkező Barcelona Milánóban is esélyes arra, hogy gólt vagy gólokat szerezzen.

A katalán csapatnak összességében pozitív a mérlege az Interrel szemben a BL-ben, 13 találkozóból hatot megnyert, és öt döntetlen mellett csak kétszer veszített. Az Internazionale viszont a mostani kiírásban remekel, nyolc meccset hozott le kapott gól nélkül.

Amúgy a milánói kék-feketéknek nem megy túl jól spanyol csapatok ellen, a legutóbbi 19 találkozójukból csak hármat nyertek meg öt döntetlen és 11 vereség mellett. A San Siróban sem sokkal jobb a helyzet: három siker, négy döntetlen és három vereség. Oda-visszavágós párharcok közül az Inter ötöt nyert meg és 10-et vesztett el spanyol együttesekkel szemben.

A Barcelona e tekintetben hatékonyabb, olasz alakulatok ellen kétfordulós párharcokat tekintve tízből jött ki győztesen és ötször maradt alul.

A múlt heti mérkőzésen sérülés miatt a hazaiaktól Jules Koundét, a vendégektől Lautaro Martínezt le kellet cserélni. A hétvégi bajnoki fordulóban egyikük sem játszott. A korábban megsérült Benjamin Pavard-t illetően Inzaghi az odavágó után úgy fogalmazott, az ő bevetését elképzelhetőnek tartja a második mérkőzésen, Martínezét viszont valószínűtlennek. A legutóbbi bajnoki fordulóban szeptemberi térdsérülését követően visszatért a Barca kapujába Marc-André ter Stegen, míg Robert Lewandowski felépülését három hétre prognosztizálták az április 19-én elszenvedett combsérülése után, így elvileg még nem bevethető.

Az Internazionale szombaton 1–0-ra győzött otthon a Verona ellen, ezzel az összes sorozatot tekintve öt mérkőzésből álló nyeretlenségi szériát zárt le, míg a Barcelona ugyanaznap a Valladolid vendégeként gyűjtötte be 2–1-es sikerével a három pontot. Előbbi csapat második az olasz bajnokságban, utóbbi vezeti a La Ligát.

A Barcelona 2015-ös diadala után próbál ismét fináléba jutni, míg az Inter két éve szerepelt a döntőben, viszont nyernie legutóbb 2010-ben sikerült, akkor ráadásul a négy között éppen a Barcelonát búcsúztatta – jegyezte meg az MTI.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonját? Arsenal

Barcelona

Inter

Paris Saint-Germain