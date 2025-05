A Barca már három trófeát is nyert ilyen helyzetből, az MU-ban bízhat az Arsenal

Szerda késő estére kiderül a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös idényének finálébeli párosítása. Az elődöntő első felvonása után a Barcelonában 3–3-ra végző Internazionale, valamint az Arsenal otthonában 1–0-ra nyerő Paris Saint-Germain egyaránt kedvezőbb helyzetből várhatja a hazai rendezésű visszavágót, ugyanakkor a múltban számos példát láttunk már mind a négy csapat esetében, hogy volt még innen is nagy fordulat.

Más kérdés, hogy az Arsenal még így sem ünnepelhetett továbbjutást...

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágók

21.00: Internazionale (olasz)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL)

Az első mérkőzésen: 3–3

szerda 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (Tv: RTL)

Az első mérkőzésen: 1–0

Mindkét mérkőzésről élő közvetítést olvashat az Indexen!

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonját? Arsenal

Barcelona

Inter

Paris Saint-Germain

Volt már Inter-bukás spanyolországi 3–3-ról, és nem létező idegenbeli góllal is!

Az Inter összesen már öt párharcot bukott el a nemzetközi porondon úgy, hogy az idegenbeli mérkőzést követően döntetlenről várta a folytatást. Először 1979 őszén a Borussia Mönchengladbach elleni UEFA-kupa-csörtében végzett 1–1-re Alessandro Altobelli egyenlítésének köszönhetően, otthon viszont hiába szerzett két újabb gólt, 1–1-es rendes játékidő után 3–2-re nyert idegenben a német együttes.

Az 1995–1996 kiírás még hamarabb befejeződött a fekete-kékek számára, hiszen bár Roberto Carlos góljával vezetett Luganóban a nyitókörben, a svájciak Eduardo Carrasco találatával egyenlítettek, majd Milánóban a chilei–svájci futballista hajrában szerzett góljával a továbbjutást is kiharcolták.

Kifejezetten rossz előjel lehet egy 2001. februári UEFA-kupa-párharc, hiszen Álvaro Recoba duplájával és Christian Vieri góljával 3–3-ra végzett Spanyolországban – ahogyan egy hete tette Barcelonában is. Az összesítésben 3–1-es hátrányban is lévő Alavés ugyanakkor a San Siróban a 78. percben Jordi Cruyff révén vezetést szerzett, majd Ivan Tomics zárta le a nyolcaddöntőt, ami után a meglepetéscsapat a fináléig menetelt, és végül minden idők egyik legdrámaibb meccsén, aranygóllal, 5–4-re kapott ki a Liverpooltól.

Ha létezhet Milánó fekete-kék fele számára ennél is szomorúbb eset, akkor az a 22 évvel ezelőtti elődöntő. Az AC Milan elleni „idegenbeli” gól nélküli döntetlen után ugyanis az első félidő végén Andrij Sevcsenko első félidő ráadásában szerzett találatával a piros-feketék kerültek előnybe, és bár a végjátékban Obafemi Martin egyenlített, így búcsúzott az Inter. Hivatalosan vendégként lőtt góllal, az eset pikantériája pedig az volt, hogy mindkét csapat otthona a San Siro, így valójában mindkét csapat otthon játszotta az elődöntő mindkét felvonását.

Azóta egyszer bukott idegenbeli ikszről az Inter, a frankfurti 0–0 után Luka Jovics villámgóljával győzött Milánóban az Eintracht.

Az Inter nemzetközi kupabúcsúi idegenbeli döntetlent követően idény sorozat szakasz ellenfél 1. 2. össz 1979–1980 UEFA-kupa 2. forduló Mönchengladbach 1–1 2–3* 3–4 1995–1996 UEFA-kupa 1. forduló Lugano 1–1 0–1 1–2 2000–2001 UEFA-kupa nyolcaddöntő Alavés 3–3 0–2 3–5 2002–2003 BL elődöntő Milan 0–0 1–1 1–1** 2018–2019 Európa-liga nyolcaddöntő Frankfurt 0–0 0–1 0–1 *1–1-es rendes játékidőt követően hosszabbítás után **idegenben lőtt góllal jutott tovább a Milan

A Barcelona már három trófeát is nyert ilyen helyzetből!

A katalánok először az 1988–1989-es KEK-idényben tudtak hazai döntetlent követően továbbjutni, akkor a Lech Poznant büntetőkkel ejtették ki, mielőtt végül a sorozatot is megnyerték a Sampdoria legyőzésével. Rögvest a következő kiírásban újabb lengyel csapat esett el a barcelonai 1–1 után, ezúttal viszont a spanyol együttes is gyorsan búcsúzott.

Az együttes 1997-ben (KEK) és 2009-ben (BL) is úgy nyerte meg a sorozatot, hogy az elődöntő első felvonásán otthon ikszelt – bár utóbbi párharcot Chelsea-drukker barátok előtt óvatosan hozzuk fel, ekkor egy 93. perces Andrés Iniesta-góllal jött össze a továbbjutás –, három évvel ezelőtt viszont hiába lett meg a Napoli és a Galatasaray ellen is az idegenbeli siker, a frankfurti döntetlen után épp Barcelonában kapott ki a csapat.

A Barcelona nemzetközi továbbjutásai hazai döntetlent követően idény sorozat szakasz ellenfél 1. 2. össz 1988–1989 KEK nyolcaddöntő Lech Poznan 1–1 1–1 2–2* 1989–1990 KEK 1. forduló Legia Warszawa 1–1 1–0 2–1 1995–1996 UEFA-kupa negyeddöntő PSV Eindhoven 2–2 3–2 5–4 1996–1997 KEK elődöntő Fiorentina 1–1 2–0 3–1 2008–2009 BL elődöntő Chelsea 0–0 1–1 1–1** 2021–2022 Európa-liga nyolcaddöntő Napoli 1–1 4–2 5–3 2021–2022 Európa-liga negyeddöntő Galatasaray 0–0 2–1 2–1 *tizenegyesekkel a Barcelona jutott tovább **idegenben lőtt góllal a Barcelona jutott tovább a félkövérrel jelzett idényeket megnyerte végül a Barcelona

Az Arsenal eddig kétszer állt fel hazai zakó után – de ez is kevésnek bizonyult

A londoniak történelme során nem sűrűn fordult elő, hogy egy párharcot hazai vereséggel kezdjenek, az pedig még ritkábban, hogy ezt követően vendégként sikerüljön javítani.

Egészen pontosan két ilyen esetet lehet találni, ezek ugyanakkor két éven belül zajlottak. A 2012–2013-as Bajnokok Ligája-idény nyolcaddöntőjében a Bayern München Toni Kroos és Thomas Müller góljával már a 21. percben kétgólos előnyre tett szert, és bár Lukas Podolski a szünet után kozmetikázott, Mario Mandzukic visszaállította a közte kettőt (1–3). A németországi visszavágón Olivier Giroud már a harmadik minutumban betalált, a 86.-ban pedig Laurent Koscielny összesítésben ledolgozta a hátrányt, de az ekkor még létező idegenben lőtt gólok szabálya miatt így is a bajorok örülhettek (0–2).

Két évvel később pedig a Monaco elleni párharc alakult hasonlóan: a hercegségbeliek Geoffrey Kondogbia és Dimitar Berbatov góljával vezettek 2–0-ra, mire jött Alexander Oxlade-Chamberlain 91. perces szépítése, de még a lefújás előtt Yannick Carrasco is eredményes volt (1–3). A visszavágón ezúttal is Giroud-é volt az első gól, ezúttal a 36. percben, és a hajrában ismét jött egy újabb londoni találat, Aaron Ramsey-é viszont csak a meccsegálra volt jó, itt is a rivális örülhetett (0–2).

Az Arsenal idegenbeli győzelmei a hazai vereség után idény sorozat szakasz ellenfél 1. 2. össz 2012–2013 BL nyolcaddöntő Bayern München 1–3 2–0 3–3* 2014–2015 BL nyolcaddöntő Monaco 1–3 2–0 3–3* *mindkét esetben a rivális jutott tovább idegenben szerzett több góllal

A PSG eddig egyszer fázott rá – a Manchester United példájában bízhatnak a londoniak

A párizsi gárda is kétszer járt hasonlóan, ugyancsak két év eltéréssel, és itt is mindkétszer 3–3 után az idegenben lőtt gólok számítottak!

A 2018–2019-es évadban az Old Traffordon Presnel Kimpembe és Kylian Mbappé góljának köszönhetően 2–0-ra győzött a PSG, a visszavágón Romelu Lukaku duplája között pedig Juan Bernat szépített, így egészen a 94. percig továbbjutásra állt a francia gárda. Akkor azonban Marcus Rashford büntetőből megszerezte a 3–1-es sikert eredményező gól, amivel a Manchester United lépett tovább.

Két évvel később már elég volt az előny, Münchenben Mbappé duplája mellett Marquinhos is betalált, a Bayern így hiába állt fel kétgólos hátrányból, végül 3–2-re kikapott. A rövid nevű Jean-Eric Maxim Choupo-Moting a visszavágón is betalált, de ez is kevés volt a német rekordbajnok elődöntőbe jutásához.

A PSG hazai vereségei az idegenbeli győzelem után idény sorozat szakasz ellenfél 1. 2. össz 2018–2019 BL nyolcaddöntő Manchester United 2–0 1–3 3–3* 2020–2021 BL negyeddöntő Bayern München 3–2 0–1 3–3** *idegenben lőtt több góllal a Manchester United jutott tovább **idegenben lőtt több góllal a PSG jutott tovább

(Borítókép: Nick Potts – PA Images / PA Images via Getty Images)