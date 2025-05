Múlt héten izgalmas, gólokban gazdag összecsapást vívott egymással a két együttes az elődöntő első felvonásán, a 3–3-as döntetlent követően a továbbjutás teljesen nyílt maradt. Múltidézésünkből kiderült, hogy az Inter összesen már öt párharcot bukott el a nemzetközi porondon úgy, hogy az idegenbeli mérkőzést követően döntetlenről várta a folytatást. Miközben a Barcelona három trófeát nyert olyan helyzetből, hogy hazai döntetlen után utazott el az idegenbeli visszavágóra.

A milánóiak ugyanazzal a csapattal kezdtek, mint az első meccsen, a katalánoknál az első meccsen kényszerű okból korán kivált Jules Koundé sérülése nem jött rendbe – az az Eric García kezdett helyette, aki a 42. percben váltotta őt, miként az első meccsen a keretbe sem jelölt Robert Lewandowski csupán a kispadig jutott.

A hétvégi bajnoki főpróbán mindkét csapat feledhető győzelmet aratott, a fókusz minden bizonnyal ezen a keddi találkozón volt már. Az Inter otthon múlta felül a Veronát 1–0-ra, a Barcelona 2–1-re nyert Valladolid vendégeként. Az élvonalból a szezon végén már biztosan kieső hazai gárdában a kispadról figyelte a történteket a magyar válogatott Nikitscher Tamás.

Lendületes kezdés mindkét oldalon, a szünetig két olasz góllal

A mérkőzés első részében a két jobb szélső villant és avatkozott játékba gyakran, a vendégektől Lamine Yamal cselekkel, irányváltásokkal és tőle szokatlanul pontatlan passzokkal vétette észre magát, addig a hazaiaknál Denzel Dumfries gyorsaságával és fizikai erejével operált. Kapura sokáig egyik csapat sem jelentett komoly veszélyt, igazából próbálkozásokig sem jutottak. Az Inter gyorsan játszotta át a középpályát, hogy minél előbb veszélyes területre érjen, de a Barcelona játékosai sem dajkálták sokat a labdát, Pedri, Dani Olmo és Raphinha is kereste a kulcspasszokat, csak nem találta.

A 21. percben Nicolo Barella látványos esernyő csel után lőtt éles szögből, Wojciech Szczesny azonban résen volt a vendégek kapujába. A labdát azonban gyorsan visszaszerezték az olaszok, Olmót ketten támadták le eredményesen, a vendégek belső védőinek kihagyott a figyelme, Dumfries szinte ziccerből szolgált Lautaro Martínez elé, a csapatkapitánynak pedig üres kaput kellett eltalálnia (1–0).

Magasabb fokozatba kapcsolt a Barcelona, sorra jöttek az akciók, közelebb is kerültek a kapuhoz a vendégek, de a gól továbbra sem volt a mezőnyfölényükben. A félidő hajrájában Pau Cubarsí a tőle megszokott bátorsággal csúszott oda a tizenhatosnál a kiugró Martínez elé, de késett egy kicsit, így a csatár lábát találta el, a játékvezető pedig a VAR-szoba figyelmeztetését követően megítélte a büntetőt. A 45+1. percben Hakan Calhanoglu a tizenegyesből laposan a kapu jobb oldalába vágta a labdát, Szczesny a másik oldalra dőlt (2–0).

A gól után a hazai ünneplés alatt volt némi konfrontáció néhány játékos között, eltelt pár másodperc, amíg lecsillapodtak a kedélyek, és folytatni lehetett a még egy percig tartó játékot. Jól jött a szünet, hogy lehiggadjanak, és ismét a futballra terelődjön a koncentráció.

A szünet után gyorsan egyenlített a Barca, majd a 93. percben az Inter mentette túlórára a meccset

Ellenállhatatlanul érkezett ki a második félidőre a Barcelona, ennek eredményeként az 54. percben szépített is. Gerard Martín adott be kétszer, másodszorra már jól, ott üresben érkezett Eric García – a jobb hátvéd feltűnése a kaputól nyolc méterre mindenkit meglepett –, és bombázott a kapu jobb oldalába (2–1).

Két percre rá óriási egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Barcelona, amely hazai szöglet után rohant kontrára, a három a kettő elleni szituációt sakk-mattra játszotta Martín, Pedri és García, de utóbbi nem túl jól meghelyezett lövését Yann Sommer hatalmas bravúrral hárította! Ami késett, nem múlt: a 60. percben összejött az egyenlítés a vendégeknek. Martín emelt át balról az ellenkező oldalra, ott most Olmo érkezett üresben, és fejelt nyolc méterről a kapuba, a szellős Inter-védelem asszisztálása mellett (2–2).

Lendületben maradt a Barcelona, az olaszokról közben nem lehetett eldönteni, hogy elfáradtak vagy csak szétestek. Idő után persze a katalánok sem bírták tovább diktálni saját tempójukat, így lehetőséget adtak a hazaiaknak arra, hogy rendezzék a soraikat. Az Inter élt is ezzel, ki tudta tolni az ellenfelet a nagyon veszélyes területről, de annyi azért már nem volt az olaszokban, hogy támadásra is gondoljanak. A 75. percben Yamal a tőle megszokott módon cselezett befelé, lövését a levegőben úszva paskolta szögletre Sommer. Látványos és bravúros védés volt. Érkeztek a cserék mindkét oldalon frissítés céljából, de amíg az olaszok az 55. és a 78 perc között mind az öt lehetőségüket kihasználták, addig a vendégek akkor még csak egynél tartottak.

A hajrához érve nagyon kinézett a hosszabbítás, aztán a 88. percben Raphinha került helyzetbe a kaputól balra. A brazil középre tartó lövését még védte Sommer, a kipattanót azonban jobban meghelyezte Raphinha, és a labda meg sem állt a bal alsóig (2–3).

A ráadás perceire beszállt Lewandowski, hogy tartsa meg a labdát és tartást adjon, mert utolsó rohamra indult az Inter. Öt percet jeleztek a bírók. A 92. percben kontrából lezárhatta volna a párharcot, de Yamal a kapufát lőtte telibe, erre a 93. percben Francesco Acerbi egyenlített (3–3).

A katalán védelem nem tudott felszabadítani, többen is elvétették a labdát, Acerbi viszont védője szorításában a rövid felsőbe lőtt közelről. Klasszis megmozdulás volt. A lefújásig még Yamal is helyzetbe került, de lövését nem tudta helyezni és erőt tenne bele, így Sommer védett. Jöhetett a hosszabbítás.

A túlóra első részében állt a lábán az Inter, a cserék üzemi hőfokra melegedtek, és a segítségükre volt, hogy az tempó is csökkent, de továbbra is a hazai kapu forgott inkább veszélyben. Sommernek még védenie is kellett, de aztán a gólt már Szczesny kapta... A 99. percben Marcus Thuram két védőt vert meg a jobb szélen, beadását Mehdi Taremi készítette le Davide Frattesi, aki a kapu jobb oldalába helyezett (4–3).

A San Siróba nemcsak a ráadás érkezett meg, hanem az égi áldás is. Az eső csak szemerkélt egy darabig, aztán már rendesen megáztatta a talajt, ami így rendkívül csúszósra váltott. Hansi Flick is kihasználta cseréit, a hosszabbítás második félidejére már az öt plusz egy embert is bedobta a kispadról. Simone Inzaghi ellenben még picit várt a hatodikkal.

Yamal hiába próbált vezérré válni, a szoros védőőrizetben kevés teret és lehetőséget kapott a kibontakozásra. Szokatlanul sokat hibázott a fiatal klasszis. Azért egy remek beadásra így is futotta az erejéből, három védő gyűrűjében oldotta meg, de a labdát Lewandowski kapu fölé fejelte. Frattesi és Szczesny külön meccsét utóbbi nyerte, az Inter nem mondott le arról, hogy lezárja a meccset. Talán túlságosan is elhitték ezt az olaszok, a védelmük szellős maradt, a katalánok villámakcióját követően a 112. percben Yamal lőtt kapura, de Sommer ismét bravúrral védett, majd perccel később hasonlóan a svájci kapus nyerte a párharcukat. Fogyott a levegő és az idő is a Barcelona körül, Inzaghi közben rommá ázott zakóban az oldalvonal mellett lábon kihordott vagy három szívinfarktust és két agyvérzést. A vendégek állandóra berendezkedtek a hazai kapu elé, és plusz két percet kaptak a ráadás ráadására, de újabb fordulat már nem volt a meccsben.

A szerdai Paris Saint-Germain – Arsenal-mérkőzést, amely a házigazda franciák 1–0-s előnyéről indul, az Index élő, percről percre frissülő tudósításban számol be, majd összefoglalóval jelentkezünk, csütörtökön pedig a főszereplők értékelésével, nyilatkozatával, valamint egyéb érdekességekkel.

Bajnokok Ligája 2024–2025, elődöntő, visszavágó

Internazionale (olasz) – Barcelona (spanyol) 4–3 (Lautaro Martínez 21., Calhanoglu 45+1. – 11-esből, Acerbi, 90+3., Frattesi 99., illetve Eric García 54., Olmo 60., Raphinha 88.)

Továbbjutott: az Internazionale, 7–6-os összesítéssel

szerdán játsszák

Paris Saint-Germain (francia) – Arsenal (angol) 21 óra – Tv: RTL