Fordulat a távozó Liverpool-sztár ügyében: mégsem ingyen érkezik a Real Madridhoz?

A Real Madrid még fizetni is hajlandó lenne a Liverpoolnak azért, hogy már a klubvilágbajnokságon is bevethesse a nyáron minden bizonnyal átigazoló Trent Alexander-Arnoldot, aki csillagászati összegre mondott nemet a Premier League friss aranyérmesénél.

A futballista hétfőn maga is megerősítette a hírt, amelyet a futballvilág már régóta tudni vélt: az idény végén távozik az angol bajnoktól.

A klubot 20 éve szolgáló Alexander-Arnold a Liverpool akadémiáján nevelkedett, majd vált alapemberré Jürgen Klopp csapatában. A német menedzser utódjánál, Arne Slotnál is kulcsfigura maradt, ugyan sérülések miatt több rövid kihagyása is volt az idényben, így is 30 bajnokin jutott szóhoz, összesen pedig 41 tétmeccsen szerepelt a 2024–2025-ös szezon eddigi részében.

Szerződése június 30-án jár le, ezt követően válthat szabadon klubot a szabályok szerint.

Igen ám, de idén nyáron, június 14. és július 13. között klubvilágbajnokságot rendeznek, amelyen a Real Madrid az elmúlt öt idény két BL-győzelmének köszönhetően részt vesz – ellentétben például a Liverpoollal.

A Real Madrid mégsem ingyen kaparintja meg?

És ezzel jön el a csavar, ugyanis a The Guardian értesülése szerint

a királyi gárda annyira szeretné biztosítani Alexander-Arnold érkezését, hogy akár még fizetne is azért, hogy a klub-vb-n már bevethető legyen a jobbhátvéd.

Erre amúgy azért is lenne égetően nagy szükség, mert a poszton Dani Carvajal október eleje óta nem bevethető súlyos térdsérülése miatt, a hozzá hasonlóan már 33 éves Lucas Vázquez pedig legfeljebb kényszermegoldásnak számít itt.

Fotó: Quality Sport Images / Getty Images Hungary Dani Carvajal kidőlése óta nem megoldott a poszt

Hogy pontosan milyen kompenzáció illetné meg ez esetben Szoboszlai Dominik klubját, arról még nincs információ.

Alexander-Arnold csillagászati fizetésért sem maradt

A 26 éves angol a várakozások szerint ötéves szerződést köt a spanyol klubbal, de nem (csak) a fizetés motiválta Alexander-Arnoldot a váltásban:

az ESPN értesülése szerint a Liverpool olyan utolsó ajánlatot tett a futballistának, amely az egyik legjobban fizetett szélső hátvéddé tette volna a világon.

Spanyol lapok szerint a Real Madrid ehhez hasonló összegért kaparinthatja meg Alexander-Arnold aláírását, akinek a váltásában a karrierváltás jelentette az első számú motivációt.

