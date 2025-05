Egy mérkőzés, a május 31-én Münchenben megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-döntő maradt hátra a klubfutball legrangosabb versenysorozatából. A 2017–2018-as elődöntők húsz találata, valamint a 2021–2022-es szezon 18 gólja után a BL-történelem leggólgazdagabb elődöntőit láthattuk. Az eddig 32 kiírásban, ahol elődöntőket rendeztek 10,3-as gólátlag jellemezte a találkozókat, ehhez képest most 17 alkalommal is örülhettek, vagy éppen búslakodhattak a szurkolók Londonban, Barcelonában, Milánóban, illetve Párizsban.

„Az Arsenal játékát látni olyan, mintha egy Netflix-sorozatot nézne az ember: mindig várni kell a következő szezonra” – nyilatkozta a nagy rivális Manchester United korábbi BL-győztes játékosa, Patrice Evra. Tény és való, hogy a londoni csapat sorozatban ötödik szezonját fejezi be egyetlen kupa magasba emelése nélkül, halmozva a legszimpatikusabb másodiknak járó kevésbé csillogó érmeket, de nem biztos, hogy minden szimpatizáns el tudja fogadni a magyarázatként érkező reakciókat.

Az Arsenal volt az idei kiírás legjobbja?

„Nem gondolnám, hogy jelenleg lenne jobb csapat a Bajnokok Ligájában. Sokkal többet érdemeltünk volna a két meccs alatt, de ez a versenysorozat a tizenhatosról, a támadókról és a kapusokról szól. A PSG kapusa pedig a legjobb volt mindkét meccsen” – kesergett Mikel Arteta azok után, hogy az elmúlt héten rávilágított arra is, hogy a legutóbbi két Premier League-szezonban 89 és 84 pontot gyűjtöttek, többet, mint a már bajnok Liverpool idén. Ellenfelektől, szerencsétől és sok apró tényezőtől függ, hogy ki tud trófeákat nyerni, ecsetelte.

Ezek az apróságok pedig ezúttal a párizsiaknak kedveztek. Hiába a jó kezdés, a 3,14-es xG-mutató, ami a legjobb a Paris Saint-Germain idei ellenfelei közül, hiába a jóval több tizenhatoson belüli érintés (42) és kísérlet (19), Gianluca Donnarumma ezúttal is parádézott: hét védése volt a két meccsen, a statisztikai mutatók alapján közel öt góltól mentette meg csapatát. Mikel Arteta csak két helyen pihentetett a Bournemouth elleni hétvégi találkozón, a francia bajnoknál pedig tíz változás is látható volt a Strasbourg vendégeként kifutó alakulatban. A befejezéseknél, a kiváló kapusteljesítmény mellett pedig lehet, hogy pont ez a frissesség, apró momentum is döntött.

Centiméterek és a frissesség döntött a PSG javára

A párharc londoni találkozóján Ousmane Dembélé eltört, rosszul eltalált lövését követően a hálóban kötött ki a labda. Leandro Trossard (Arsenal) hasonló minőségű helyzeténél pár centiméterrel beljebb ment, így odaérhetett az olasz válogatott kapus. Ami az első negyedórában sikerült a PSG-nek az Emiratesben, az sehogy sem akart összejönni az Arsenalnak a Parc des Princes-ban. Pedig a helyzetek megvoltak. A pár centiméteres pontosság továbbra is hiányzott, Donnarumma kiválósága egyáltalán. Az első valamire való támadásából kapufát, a másodikból gólt szerzett a PSG. Hatalmas gólt. Pontosság, hatékonyság.

Kiváló egyéni teljesítmények is segítették a franciák sikerét.

Donnarumma mellett ki kell emelni egy olyan játékost is, aki kevésbé feltűnő, de annál fontosabb tetteket hajt végre. Joao Neves neve mellett 57 sikeres szerelés szerepel eddig a BL-ben, ez a legtöbb Gennaro Gatuso 2007–2008-as szezonban elért mutatói (59) után. A portugál középpályás tegnap is 12 párharcot nyert, mellette hat sikeres szerelése és hat labdaszerzése is volt. A legutóbbi nyolc szezonban ő az egyetlen labdarúgó, aki ötven feletti sikeres szereléssel és kilencven feletti megnyert párharccal rendelkezik egy BL-szezonon belül.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonját? Inter

Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi gólja mindent eldöntött. A marokkói jobbhátvéd az idei kiírás legeredményesebb védője. A tegnapi volt a harmadik találata, mindemellett pedig öt gólpasszt is kiosztott már. A párizsi mérkőzésen öt megnyert párharc, öt labdaszerzés és három kísérlet is került a neve mellé. A sérüléssel bajlódó Ousmane Dembélé pedig Kylian Mbappé 2020–2021-es szezonban elért klubrekordját (11) adta át a múltnak: 12 gólban vállalt eddig szerepet az idei BL-ben. Mellesleg 2025-ben eddig 25 gólnál és hat gólpassznál jár, nincs még egy ilyen labdarúgó az öt legrangosabb bajnokságban.

A Paris Saint-Germain 2020 után a második BL-döntőjére készülhet, akkor Thomas Tuchel és Löw Zsolt párosa vezette a lisszaboni fináléba a csapatot. A párizsiak útja a Premier League idei indulóinak testén keresztül vezetett a csúcsra: megverték a Manchester Cityt, kiejtették a bajnok Liverpool, az Aston Villa és az Arsenal csapatát is.

„A mi bajnokságunk a földművesek és a gazdák ligája” – ironizált mosolyogva Luis Enrique, a PSG spanyol mestere a lefújást követően, utalva a két liga közötti különbségekre. Ezek a különbségek azonban a pályán eltűntek, a BL átalakított, új rendszerének legkreatívabb, legsokszínűbb alakulata bejutott a müncheni fináléba.

Több kapott gól a Barca ellen, mint az egész kiírásban

Elő nem fordulhat még egyszer, hogy a párosításig a legkevesebb (5) gólt kapó Internazionale hazai pályán is belemegy egy olyan adok-kapokba a Barcelonával szemben, mint az elődöntő első, idegenbeli felvonásán, és a párharc második találkozója újra sok gólt hoz. Hozott. Az Inter ezúttal is három gólt kapott, ami azonban fontosabb milánói oldalról: ezúttal már négyet is lőtt az Inter, kiharcolva a döntőbe jutást. Egyetlen egyszer, a 2017–2018-as szezonban fordult eddig csak elő, hogy egy párosítás 13 gólt hozzon az elődöntőben, akkor a Liverpool múlta felül az AS Roma csapatát 7–6-os összesítéssel. Hét gólt is egyetlen egyszer szerzett még az elődöntőben a Liverpoolon kívül csapat: a Bayern München 2013-ban mért megsemmisítő, összesítésben 7–0-s vereséget a Barcelonára. A katalánok ezúttal is hetet kaptak.

A világ egyik legjobbját szapulják a Barcelona drukkerei

Hiába a világ egyik legkreatívabb támadósora, hiába a sok-sok fiatal, ezúttal a hat rúgott gól, az összesen 41 kialakított helyzet és az átlagosan 71 százalékos labdabirtoklás is kevésnek bizonyult. A spanyol drukkerek figyelme és szikrázó klaviatúrája valószínűleg elsőként a lengyel játékvezetői négyes felé fordult, de valamivel azért tisztában kell lenniük: a 44 éves Szymon Marciniak korunk egyik legelismertebb, legjobb játékvezetője. A nemzetközi mezőnyben egy Aalesund–Ferencváros Európa-liga-összecsapással kezdte játékvezetői karrierjét, 12 éve fúj a legmagasabb polcon. 2022-ben és 2023-ban is a világ legjobb játékvezetőjének választottak. 2022-ben vb-döntőt, 2023-ban a BL-ben és a klubvilágbajnokságon is döntőt vezetett. Ettől persze még ő és a csapata is hibázhat. De hibázott?

Lautaro Martínez és Pau Cubarsí párharcakor egyértelműen a csatár lábát sodorta el először a becsúszás. Teljesen jogos volt a tizenegyes, bármit is kommunikál Arsene Wenger, az Arsenal korábbi legendás szakvezetője. A VAR-szobában csak akkor mozgolódhatnak, szólhatnak a pályán lévők felülvizsgálatát kérve, ha egyértelmű, százszázalékos bizonyítékuk van arra vonatkozólag, hogy a játéktéren rossz döntés született. Ennél az esetnél volt. Bár ismét a Barcelona húzta a rövidebbet, miként a következőnél is. De akkor is jó döntés született: Henrikh Mkhitaryan becsúszása és egyértelmű szabálytalansága még a tizenhatoson kívül történt.

Miért nem menedzselte jól az utolsó perceket a Barcelona?

Sokan említették még Francesco Acerbi állítólagos kezezését és Denzel Dumfries, valamint Gerard Martín párharcát a 93. percben történt gólszerzést megelőzően. Miért nem a saját oldalon keressük a hibákat? A 88. percben először szerzel vezetést egy mérkőzésen – hogy fordulhat az elő, hogy a gólöröm utáni második percben már négy a négyben vezetnek kontrát a védelmed ellen? Nézzünk el afelett is, hogy a fiatal katalán balhátvéd negyedszer pattant le holland ellenlábasáról. Kit kitettek, mint egy zárójelet – mondaná a költő. Szabálytalanság történt? Volt egyértelmű bizonyíték? A holland videószobások nem találtak ilyet. Ötven-ötvenes helyzet. Lehetett volna másképp dönteni? Elképzelhető. Ez volt a fő hiba? Egyáltalán nem.

A hiba a fiatalos lendületben, abban keresendő, hogy a Barcelona nem tudott hat percet lemenedzselni vezetése birtokában. Ez az igazi hiba. Továbbra is támadtak, mentek előre, mintha nem lett volna holnap. Sem egy időhúzó fetrengés, sem egy rúgjuk, amerre állunk szituáció. Francesco Acerbi pedig rúgta, ahova kellett. A mérkőzés egyik legjobb teljesítményét itt is egy kapus nyújtotta. Yann Sommer lehetetlen helyzetekben is hárítani tudott, a két összecsapáson összesen 14 védést mutatott be. A svájci 2023-ban érkezett Milánóba 6 millió euróért, a Manchester Unitedhez 50 millióért szerződő André Onana helyettesítésére. A legjobb üzletet csinálták az észak-olasz városban.

Hakan Calhanoglu a Bajnokok Ligája történelmének legjobb büntetés-végrehajtójává lépett elő. Eddigi hat tizenegyeséből mind a hatot értékesítette, ugyanúgy, mint a német Timo Werner. Mellettük Denzel Dumfries nyújtott maradandót mindkét mérkőzésen: összesen 15 párharcot nyert, 12 labdaszerzése és öt helyzetkialakítása volt, a négy sikeres csele mellett pedig két gólra és három gólpasszra is futotta erejéből. A spanyolok oldaláról Ronald Araujo cseréje és hibáztatása mellett lehet, hogy jobb, érdemesebb lenne a pozitívumokra is fókuszálni.

Erőn felül teljesít a Barcelona

A bajnokság elején senki sem gondolta volna, hogy a Barcelona az elődöntőbe juthat. Edzőváltás, új csapat kialakítása, sérülések, sok fiatal – kiszámíthatatlan volt az idei szereplés. Aztán jött egy Bayern elleni 4–1, egy Lisszabonban játszott találkozó, ahol harmadszorra szereztek öt gólt a katalánok, a Real Madrid elleni sikerek, hazai porondon a Szuperkupa- és a Király-kupa-siker. Megjött az étvágy. Mindezt egy olyan kerettel, ahonnan nyolc saját nevelésű játékos tudott kezdeni a Valladoid elleni hétvégi találkozón. Nyolc darab saját nevelésű játékos. Ezt ízlelgessük picit kis hazánkból nézve. A legmagasabb polcon 16 és 17 éves fiatalok. A bajnokságban pedig négy pont az előny. A hétvégén ismét El Clásico. Idén még nem kapott ki a Barcelona a királyiaktól. Ha nyernek, biztos bajnokok. 120 perc idegőrlő küzdelem és egy lelkileg megterhelő kiesés után.

A 2004-es Porto–Monaco BL-döntőt követően először fordul elő, hogy nem lesz a fináléban spanyol, angol, német csapat. Az Inter nagy harcban van még az olasz bajnoki címért, a PSG már hetek óta aranyérmes. Az olaszok egy idősebb, rutinosabb társasággal, a párizsiak az egyik legfiatalabb kerettel készülhetnek a müncheni utolsó megméretésre. Két fantasztikus edző, két kiegyensúlyozott csapat, egy átadásra váró trófea. Rengeteg gólt, jó meccseket, végig izgalmas párharcokat hozott az új lebonyolítás. A negyeddöntőben harminc, az elődöntők alatt 17 góllal. Soha rosszabb BL-szezont.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Gianluca Donnarumma 2025. május 7-én. Fotó: Lionel Hahn / Getty Images)