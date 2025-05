Szoboszlai Dominik szerint hihetetlen szezont zárt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League) megnyerő Liverpool, amely ezidő alatt mélységeket és magasságokat is megélt. A magyar válogatott kapitánya elárulta, hogy házasságkötése volt a legjobb pillanata az évben, és beszélt arról is, hogy Arne Slot milyen kiváló munkát végzett érkezése óta.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott középpályása klubja honlapjának adott interjút, amelyben többek között beszél arról, hogy

milyen érzés Premier League-győztesnek mondania magát;

mi volt 2025 legjobb pillanata;

mi változott Arne Slot érkezése óta, és milyen a kapcsolata a játékosokkal;

„Nagyon jól hangzik, hogy Premier League-győztesnek mondhatom magam. Azért, mert az egész szezonban keményen dolgoztunk, hogy idáig eljussunk. Mindenki érintett valahogyan a játékosok, a stáb, a szurkolók, a város, így mindenki számára fantasztikus pillanat volt, amikor legyőztük a Tottenhamet, és ezt együtt ünnepelhettük.” Hozzátette: hiába van meg a bajnoki cím, a szezon befejeztéig minden meccsen fókuszált lesz a csapat, és azon dolgozik majd kilencven percen keresztül, hogy megnyerje mindkét hátralévő találkozót, mind a Brighton, mind a Crystal Palace elleni összecsapást.

A 24 éves játékos szerint hihetetlen szezont zárt a Liverpool – mélységekkel és magasságokkal együtt.

Hihetetlen idény ez. Voltam fent is, lent is: elsők lettünk a BL ligaszakaszában, a nyolcaddöntőben viszont kiestünk a Paris-Saint Germain ellen. Eljutottunk a Ligakupa-döntőbe, de ott kikaptunk a Newcastle ellen. Feszes idény volt, de a legfontosabb célt teljesítettük a Premier League-gel, ami az egészet különlegessé tette.

Szoboszlai szót ejtett arról is, hogy szerinte a Pool nyugodt játéka passzol az ő játékstílusához.

„Szerintem illik hozzám ez a stílus, és több is van bennem. Azt hiszem, hamarosan ez is látható lesz. Most már többet vagyok a tizenhatoson belül, nagyobb esélyem van gólt szerezni vagy gólpasszt adni. Többet is kell futni, de nem sokkal. Minden nap azon kell dolgoznom, hogy a legmagasabb szintemet elérjem, és a bajnokság elejéhez hasonlóan az utolsó fordulókra is ez a célom” – mondta Szoboszlai, majd kiemelte: sokat kellett dolgozniuk a középpályása tökéletesítésén, meg kellett találni mindenki számára legmegfelelőbb pozíciót.

A Liverpoolnál első szezonját töltő holland tréner, Arne Slot sem maradhatott ki a kérdések sorából. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy érzi: kiválóan működtek a vezetőedző megérzései, amit igyekezett minél hamarabb átadni a csapatnak. Szerinte Slot mindenkivel jó viszonyt ápol, miközben a pozitív és negatív észrevételeit is megosztja a játékosokkal. Ám Szoboszlai Dominik szerint ahhoz nem kellett a holland mester, hogy fókuszált maradjon a gárda a bajnoki hajrához érve, hiszen profi játékosokról van szó.

Nem volt szüksége rá, profi labdarúgók vagyunk, mindenki koncentrál minden meccsre, mindenki tudta, mit érhetünk el. Néha menedzserként plusz jelzéseket kell adnod, de alapvetően játékosként nincs szükséged arra, hogy valaki folyamatosan hajtson.

Majd röviden kitért arra is, hogy mi volt számára 2025 legcsodálatosabb pillanata.

„A futball legfontosabb része a család, és a saját életed, ezért azt mondom, hogy a házasságkötésem és aztán természetesen a Premier League-győzelem volt a legjobb pillanat idén. Most vagyok a legboldogabb a pályafutásom során a pályán és a pályán kívül is. Megtaláltam magam körül a megfelelő embereket a futballban és az életben. Meg akartuk nyerni a bajnokságot, és nagyszerű, hogy összejött.”

A Liverpool már hetekkel ezelőtt, a Tottenham ellen 5–1-re megnyert találkozón behúzta története húszadik bajnoki címét. Szoboszlai lett az első magyar futballista, akkor angol bajnoki címet ünnepelhetett.