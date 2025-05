Az FC Kassa tulajdonosa a Slovak Sport Development s.r.o., melynek többségi tulajdonosa a magyar Borsodsport Invest Kft., ez a cég az egyik legnagyobb szurkolótáborral rendelkező magyar sportklubot, a DVTK-t is tulajdonolja. A Borsodsport ügyvezetője Sántha Gergely, aki egyben az FC Kassa felügyelőbizottságának elnöke is.

Farkas Balázs több mint két és fél éve dolgozik Kassán. Kezdetben a futballakadémiát irányította, tavaly sportigazgatóként segítette az első csapatot, jelenleg pedig futballstratégiai igazgató.

Kassa történelmi magyar város, a 20. század elején a lakosság 75 százaléka magyar ajkú volt, mostanra azonban ez az arány mindössze 2,5 százalék.

„A kassai vezetők közül Geri Ádám természetesen folyékonyan beszél magyarul, de a szlovák vezetők nagy részével általában angolul beszélünk, pár szlovák szót már ismerek, de ez kevés ahhoz, hogy tökéletesen megértessem magam” – kezdte Farkas Balázs az Indexnek.

Bennmaradás után felsőház

A Fehérvárral bajnoki címet nyert korábbi válogatott középpályás 2022-ben Sántha Gergely kérésére került Kassára. Farkasnak az első időszakban az volt a feladata, hogy rendbe rakja a futballakadémiát, ami nem állt tőle távol, hiszen korábban magyar és nemzetközi akadémiákat auditált és fejlesztett. 2023 végétől pedig komoly küldetés várt rá.

„A csapat tíz vereséget szenvedett az őszi szezonban, nagyon mélyen voltunk, ráadásul edzőváltás után neveztek ki sportigazgatónak, akkor nem azt gondoltam, hogy ez egy hálás feladat. Idős keretünk volt, rosszul strukturált szerződésekkel. Télen úgy kellett erősítenünk, hogy a büdzsé nem nőtt, de megoldottuk, az utolsó fordulóban kiharcoltuk a bennmaradást. 2024 nyarán aztán komolyabban bele lehetett nyúlni a keretbe, több játékosnak is lejárt a szerződése. Az igazolások nagy része bevált, ennek is köszönhető, hogy idén már bekerültünk a felsőházba. Emellett azt is nagy eredménynek tartom, hogy ősszel a Slovan és a Trnava mögött nekünk volt a legmagasabb átlagnézőszámunk, mintegy 4500 szurkolóval.”

Farkas Balázs a lassú fejlődés híve, szerinte nem jó átlépni bizonyos lépcsőfokokat. Ebből volt is nézeteltérése a szlovák kisebbségi tulajdonosokkal.

Vannak, akik már a nemzetközi szereplésről és a dobogóról beszélnek, de ez most még korai. A DAC tíz éve épül, a Zilina és a Trnava is bőven előttünk jár, a Slovanról pedig nem is érdemes beszélni. A Slovan és a Ferencváros közé egyenlőségjelet lehet tenni, büdzsében, játékosállományban, szervezettségben is mindkét klub kiemelkedik a saját bajnokságából.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Farkas Balázs

Így lehet letaszítani a trónról a Slovant

A Slovannak jelenleg több mint tízszeres a költségvetése a Kassáéhoz képest, de a DAC is háromszor több pénzből gazdálkodik, mint a kelet-szlovákiai klub. Farkas szerint azonban nem utópisztikus gondolat, hogy belátható időn belül letaszítsák a Slovant a trónról.

„Az utánpótlásra nem mindig helyeznek akkora fókuszt, mint amekkorát kellene, és ez esetenként akár vissza is üthet. Komoly összegekért tudnak játékosokat vásárolni, nyilván ezt megtehetik, hiszen tőkeerős klubról van szó, de hosszú távon problémát okozhat, ha az utánpótlásképzésre nem fektetnek kellő hangsúlyt. A másik problémának a vezetőedző személyét látom, mert annak ellenére, hogy Szlovákia legjobb szakemberének tartom, szerintem sokkal több jogosultsággal ruházták fel, mint az szükséges lenne. Túl nagy szerepet kapott, az edző személye ugyan fontos, de nem a legfontosabb az egyesületen belül, nem határozhat meg klubfilozófiát és játékstílust. Vladimír Weiss nagyon karizmatikus személyiség, és ha elhagyja a Slovant, visszaeshet a csapat teljesítménye. Azt a pillanatot kell majd kihasználniuk a vetélytársaknak, akár a Kassának.”

A sportigazgatóból idén év elején lett futballfejlesztésért felelős igazgató, és úgy gondolja, egyfajta diplomáciai küldetés is a klub feladata, hogy megmutassák: magyarok és szlovákok tudnak értéket teremtve ugyanazért a célért közösen dolgozni.

Az egyéves munkánknak köszönhetően stabil felsőházi csapat lettünk, két átigazolási szezon után értünk el ide, amire büszke vagyok. Ezt követően a szlovák kisebbségi tulajdonosok úgy gondolták, hogy a helyemre egy olyan kolléga üljön, aki beszél szlovákul, és a szlovák játékospiacot jobban ismeri, így másik pozícióba kerültem

– mondta Farkas Balázs.

„Futballstratégiai döntéseket hozok, ezeket felügyelem, ahogy azt is, hogy az első csapat megfelelően működjön, például a saját nevelésű fiatal játékosok szerepeltetésében fejlődnünk kell. Az igazolásokba közvetlenül már nem folyok bele, de azt természetesen figyelem, hogy ár-érték arányban minden rendben legyen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy én vigyázok a tulajdonos pénzére. A legfontosabb feladatom azonban az elit akadémiánk további fejlesztése, hogy még magasabb szintre lépjünk, valamint a kelet-szlovákiai partnerhálózatunk folyamatos építése. Stratégiailag nagyon fontos lépés a nyáron megalakuló második csapatunk, amely a harmadosztályban fog szerepelni, és az akadémiánk csúcscsapata lesz. Szeretnénk elérni, hogy a keleti régiónak a Kassa legyen a futballközpontja, és a fiatalok ne akarjanak a Slovanba vagy a Trnavába igazolni.”

Ezért kevés a magyar játékos Kassán

Farkas szerint az a cél, hogy a legkisebb ráfordítással a lehető legjobb eredményeket érjék el. Tekintve, hogy a Kassa magyar többségi tulajdonban van, felvetődik, hogy miért nem játszik a csapatban több magyar.

„Bokros Szilárd személyében van egy magyar játékosunk, de az a cél, hogy minimum kettő legyen. Az NB I-es klubok gazdaságilag erősebbek, ezért Magyarországról nehézkes a Szlovákiába történő játékosáramlás. Ennek ellenére nem vagyok benne biztos, hogy otthonról könnyebb kikerülni egy erős bajnokságba, mint innen. Mi nem tudnánk megfizetni egy magyar »sztárjátékost«, de ez nem is célunk. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy a magyar élvonalban kevesebb lehetőséghez jutó fiatalabb játékosoknak próbáljunk alternatívát kínálni.”

Az igazgató azt gondolja, hogy a magyar klubok nyitottabban is állhatnának a „fiatalszabályhoz”. Farkas meglátása szerint ugyanis:

Magyarországon nem feltétlenül a lehetőséget látják a fiatalok szerepeltetésében, hanem időnként túlélni akarnak velük, és gyakran »eldugják« őket a védelem két szélén.

„Nagy különbség a két bajnokság között, hogy Szlovákiában jobban lehet piaci alapon gondolkodni. A fejlődés záloga a jobb szereplés és a kiszámíthatóság. Egy bennmaradásért küzdő csapathoz a kassai gazdasági elit nem biztos, hogy adná a nevét, de egy dobogóért küzdő együtteshez viszont már igen. Az a célunk, hogy piaci alapon szponzorok jelenjenek meg nálunk, ezért is fontos, hogy a pályán folyamatosan jobbak legyünk, mert fejlődni, előrébb lépni csak így tudunk” – jelentette ki a vezető.

Farkas Balázs úgy érzi, hogy a kassai küldetése alatt sokat változott, ma már képes kompromisszumokra, míg korábban, ha nem tudta véghez vinni az akaratát, vette a kabátját és távozott.

„Természetesen most is elmondom, amit gondolok, de már belátom, hogy nem minden esetben kell a végsőkig harcolni. Több tulajdonossal, ráadásul több országból származó tulajdonosi körrel dolgozni komoly kihívás, nem mindig a legegyszerűbb közös álláspontra kerülni, még akkor sem, ha mindenki elkötelezett a klub fejlesztése mellett. Olykor bele is betegednék bizonyos helyzetekbe, ha nem lennék képes kompromisszumra.”

Fotó: Szollár Zsófi / Index Farkas Balázs

Vízió és stratégia nélkül nincs értelme

A korábbi ellentmondást nem tűrő középpályás játékosként két csapathoz kötődött leginkább, az Újpesthez és a Videotonhoz, de manapság egyik sem a legszebb időszakát éli.

Mindkét klubot közel érzem magamhoz, Újpesten ugyan csak három évet töltöttem, de olyan, mintha ez harminc lett volna. A Vidinél mi nyertük az első kupát, az első bajnoki címet, ez az időszak ezért marad örökre emlékezetes. Fehérváron és Újpesten is a megfelelő klubstruktúra kialakításával küzdenek, emellett az is közös a két klubban, hogy nincs sportigazgatójuk. De akkor hogyan igazolnak, ki hozza a döntéseket? Nagyon nehéz így szakmai stratégiáról beszélni.

Farkas újpestinek vallja magát, ennek ellenére jól viseli a Ferencváros egyeduralmát az NB I-ben, és megérdemeltnek tartja a Fradi dominanciáját, mert mint mondja: „felépítettek egy működő rendszert, ami mellett tűzön-vízen át kitartanak”.

Farkas Balázs úgy gondolja, hogy elsősorban sportigazgatói feladatkörben tud a legtöbbet segíteni egy klubnak, de futballstratégiai igazgatóként sokkal szerteágazóbb a feladata, még ha nem is annyira látványos.



„Jót tett az önbizalmamnak, hogy az első sportigazgatói megbízatásom ilyen jól sikerült. A jelenlegi munkakörömben is meg lehet találni a motivációt, de az én profilomhoz a sportigazgatói szakma áll a legközelebb. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezt a szép feladatot, legyen az Kassán vagy más, esetleg magyar csapatoknál, csak abban az esetben érdemes csinálni, ha a klubnak van víziója, stratégiája, amire fel lehet ülni. Amennyiben nincs, akkor nem sok értelme van, hiszen ebben az esetben csak ideig-óráig működhet, én pedig mindig hosszú távban gondolkodom” – jelentette ki a Kassa futballstratégiai igazgatója.

(Borítókép: Farkas Balázs 2025. április 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)