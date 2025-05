Újabb meglepetésre készülnek Böde Dánielék a Puskásban: Ferencváros–Paks

A lelátón már most egész jól kirajzolódik, az MLSZ az előző esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is számos klub utánpótlás-játékosait és csapatát hívta meg a döntőre. Többnyire arról ismerni fel őket – majd a kameraképen is –, hogy a második és a harmadik szint lelátórészein azonos színű felsőben – melegítőben vagy mezben – 10-12 fő szélen, 4-5 sor magas blokkokban foglalnak helyet. Az imént például egy első ránézésre ZTE-s gyermekbrigád fogott a Ferencváros éltetésébe...

Ha össze is jön a beharangozott telt ház, azt aligha lehet kijelenteni, hogy az összes jegyet eladták.