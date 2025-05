A legutóbbi nyolc angol bajnokságot megnyerő gigászok versengenek Florian Wirtzért, a Bayer Leverkusen német csodagyerekét a Liverpool és a Manchester City is vinné a nyáron.

A már 22 éves futballista az előző idényben 18 góllal és 20 gólpasszal segítette bajnoki címhez és Német Kupa-győzelemhez a Leverkusent, amely az Európa-ligában döntőig menetelt.

A mostani évadban a Német Szuperkupa után újabb trófea nem jött össze, de ez nem Wirtzen múlt, aki 31 kanadai pontot (16+15) termelt a „gyógyszergyáriaknál”.

Xabi Alonso vezetőedző távozása után a mindkét szélen is bevethető támadó középpályás maradására sincs sok esély, pláne, hogy a 2020 után idén is angol bajnok Liverpool is bejelentkezett érte.

A Liverpool Echo szerint ugyanis a „vörösök” készek beszállni a licitháborúba, ha Wirtz valóban a távozás mellett dönt.

Érdekesség, hogy ez esetben Arne Slot 4–2–3–1-es rendszerében épp Szoboszlai Dominik tízes érkezhet.

Mindeközben a Manchester City átigazolási rekordot dönthet érte

A Mersey-parti csapatnak ugyanakkor országon belül is komoly kihívója akad az elmúlt nyolc idényből hatszor is bajnok Manchester City képében.

A Sky Sports értesülése szerint ugyanis Wirtz a klub első számú kiszemeltje a távozó Kevin De Bruyne szerepkörére.

„Ő a csapat első számú célpontja, Pep Guardiola őt nevezte meg Kevin De Bruyne hosszú távú utódjaként. Úgy festett, hogy a Bayern Münchenhez megy, és láttuk már elég alkalommal, hogy a német futball nagy tehetségei a Bundesliga kirakatcsapatánál kötnek ki” – írta a Sky Sport, majd hozzáteszik:

Ugyanakkor a City nem adta fel, és előbb megszületett a szóbeli egyezség az átigazolás kereteiről, majd Manchesterbe utazott, hogy találkozzon a klub képviselőivel. Ami eléggé jól mutatja, milyen előrehaladott az üzlet. Nem utazna Angliába, ha nem érdekelné az átigazolás, és nem kapna erre engedélyt, hacsak nem állapodnak meg az üzletben. Először is, a Leverkusen 126 millió font körüli összeget szeretne kapni érte, a Bayern ezt nem fogja tudni megadni. Hogy a City megadja-e? Ez klubrekord lenne, a legtöbb, amit eddig játékosra költöttek, az 100 millió font volt, Jack Grealishért. Ebben nem vagyok biztos, a City olyan 85 millió font körüli összegért szeretné elhozni, segítheti az ügyet ugyanakkor, hogy a Leverkusen szívesebben engedné el Manchesterbe, mint a Bayernhez

– vélekedett Kaveh Solhekol a Sky Sports részéről.

