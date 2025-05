Ruben Amorim együttesének ezúttal sem jött ki a lépés. Harry Maguire látványos első félidei találatát les miatt elvette a VAR, míg a második játékrészben egy megítélt tizenegyes is visszavonásra került, miután Andre Onana tisztán szerelte Tyrique George-ot. A Chelsea addig is fölényben játszott, James kapufát is lőtt, majd az ő beadásából Cucurella döntötte el a meccset.

A United ezzel 18. vereségét szenvedte el az idényben, és továbbra is a 16. helyen szerénykedik. Az egyetlen vigasz a klub számára a szerdai Európa-liga-döntő lehet, ahol a Tottenham ellen még menthetnek valamit a szezonból.

A Chelsea eközben Nottinghambe utazik a zárófordulóban, és ha ott is győz, biztosítja helyét a következő idény Bajnokok Ligájában – amit a szezon első felében kevesen gondoltak volna.

A játéknap korábbi mérkőzésén a jövő heti Európa-liga-döntő másik résztvevője, a Spurs sem járt jobban az Aston Villa otthonában. Erről itt írtunk bővebben!

LABDARÚGÁS

Premier League, 37. forduló

Chelsea–Manchester United 1–0 (0–0)

Gólszerző: Cucurella (72.)