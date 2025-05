Florian Wirtz családja privát géppel utazott Angliába, hogy egyeztessen a Liverpool képviselőivel – írja az Empire of the Kop szurkolói portál. A Bayer Leverkusen 21 éves középpályásáért a Liverpool, a Manchester City és a Bayern München is verseng, ám az angol sajtó szerint a Mersey-partiak pillanatnyilag jóval előnyösebb helyzetben vannak riválisaikkal szemben.