Még úgy is, hogy több újság felvetette, nem volt az egy lecsúszott beadás? (Amit később maga Szoboszlai is elismert.) Ettől függetlenül a magyar válogatott csapatkapitánya volt a Liverpool egyik legjobbja a Brightonban 3–2-re elvesztett bajnokin. Utolsó három mérkőzésén nem győzött a bajnok, de hát most már ez kit érdekel.