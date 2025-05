Ki gondolta az 1984-es UEFA-kupa-sikert követően, hogy 41 évet kell várni a következő nemzetközi trófeára? Ki gondolta, hogy az új Wembley Stadionban tartott első ligakupadöntő (2008) megnyerése után 17 évet kell várni bármilyen kupa érintésének a lehetőségére? Dimitar Berbatov tizenegyesből egyenlít, majd Jonathan Woodgate a hosszabbításban fejel Petr Cech hálójába. Micsoda csapat, micsoda nevek. A Ferencváros jelenlegi edzőjével, Robbie Keane-nel a csatársorban és kiábrándító bajnoki szerepléssel fűszerezve: 11. hely és 66–61-es gólkülönbség. Most sincs ez másképp: 17. hely, 63–61-es gólkülönbség a Premier League-ben. Egy kupadöntőn azonban nem szórakoztatni, szépen játszani, hanem győzni kell – bármilyen eszközökkel. A Tottenham pedig azon az órán pont jelen volt, amikor ezt tanították az iskolában.

Kiábrándító játékkal mentette szezonját a Spurs

Azonban a tegnapi produktum nem kerül referenciamunkaként a klub 143 éves történelmébe. Ijesztő volt, mint a többszörös Oscar-díjas Allan Stewart Konigsberg (Woody Allen). „A feleségem félt a sötétben. Aztán meglátott engem ruha nélkül. Azóta a világosban fél.” 27 százalékos labdabirtoklás, 61 százalékos passzhatékonyság, a második félidőben egyetlen kísérlet, támadás, próbálkozás nélkül, 22 szabálytalanság. José Mourinho busza párás szemmel tépte össze műszaki engedélyét. Azonban Ange Postecoglou a második évében mindig nyer valamilyen trófeát. Ő pedig szavatartó ember. Bármi áron.

Soha nem emelt még fel nemzetközi trófeát hazája bajnokságában ilyen rosszul teljesítő csapat. A West Ham United 2023-as konferencialiga-győzelmekor a 14. helyen végzett a Premier League akkori kiírásában. A Tottenham egy fordulóval a vége előtt a 17. helyről nézi távcsővel a nagyfiúkat, egy Brighton elleni utolsó fordulós győzelem esetén sem léphetnének feljebb a tabellán a 14. pozíciónál.

A jelenleg 16. Manchester United sem. Ami az egyik oldalon gyógyír a sebekre, a másikon történelmi mélypont. Legutóbb az 1974–1975-ös szezonban röppent ilyen mélységekbe a United. Akkor 22 vereséggel zárt a bajnokságban, most 20-nál tart. Legutóbb 42 rúgott gólnál kevesebbet ugyanekkor szereztek a manchesteriek. Akkor kiesés lett a vége, most egy remek alkalom az újrakezdésre.

Egymilliárd euró játékjogokra, de a pályán ennek semmi nyoma.

Sir Alex Ferguson távozásával borítékolható volt, hogy nem lehet majd egyik pillanatról a másikra ugyanazt az utat járni, azokat a sikereket átélni, amelyek a skót edző 1499 mérkőzése alatt ölelték ezt a klubot. Azonban arra már kevesebben számítottak, hogy a több nagynevű próbálkozót és több mint egy évtizedet követően még Ralf Rangnick „sikerességét” is epekedő tekintettel sírják vissza a manchesteri drukkerek, hiszen a német szakember eddig mindent alulmúló 1,45 pont per mérkőzéses átlagát is sikerült jóval alulteljesíteni. „Igen jelentéktelen ember volt, a temetésén a halottaskocsi ment leghátul”, mondaná ismét az amerikai filmrendező óriás. De ebben a frigyben azért jóval több van/volt.

A legutóbbi öt szezonban 973 millió eurót költött a Manchester United játékjogok vásárlására, magyarul átigazolásokra, új érkezőkre. Hiába a sok pénz, az erős brand, az új tulajdonos és a stabil háttér, a pályán szegénység, éhínség uralkodik. Bár „a pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi szempontból is”, azonban arra még vastag pénztárcával is kevesen gondoltak, hogy a tavalyi Premier League-mélységnek számító 8. hellyel még nem a tengerfenékre érkezett az angol rekordbajnok, csupán a látóhatár legalját érte el.

Kiszámítható játék, kevés egyéniség, egy igazi világsztár

A Manchester United elleni recept aránylag egyszerű. Végy egy masszív védekező középpályást, szord meg egy csipetnyi, két jól fejelő belső védővel, majd lassú tűzön forralva adj hozzá egy kaput eltalálni tudó, közepes méretű csatárt. Ha Bruno Fernandest kikapcsoltad, akkor ötlet és minőség híján már csak az ívelésektől kell tartanod. Az sem baj, ha van egy aránylag jobb képességekkel megáldott támadód, az André Onana által dirigált, megerősített védelem bármikor képes összehozni egy találatot. A manchesteriek most is próbálkoztak, küzdöttek a végső sípszóig, azonban 16 kísérletük csak 0,85-ös xG-mutatóval (helyzetek minőségét jelző mutató) párosult, magyarul, ha minden kis apró szösszenetüket összegyúrunk (jelen esetben mind a 16-ot), akkor sem jön ki egy egészséges rúgott gól.

Az Európa-liga is abszolút a nagyok játszótere.

A 2009–2010-es induló Európa-liga eddigi 16 döntőjébe csak hatszor jutott olyan csapat, amely nem a top öt bajnokságból érkezett. A legutóbbi nyolc fináléba csak a skót Rangers kapott outszájderként meghívást 2022-ben, szóval kijelenthető: a kezdeti legyen esélye a kisebb csapatoknak is kupát nyerni elgondolás már a múlté, az Európa-liga is a legnagyobbak játszótere lett. Akkor is, ha idén például a remekül teljesítő Bodö/Glimt az elődöntőig masírozhatott.

Mint Benedek Elek híres meséjében, A nagyotmondó legényben a szegény ember két idősebb gyermeke otthon maradt, túrták a földet. (Meg is kaptuk tegnap este.) A legkisebb fiú azonban elindult a királyi udvarba, hogy olyat mondjon, amilyet még a király maga sem hisz el. A királylány keze és a fele királyság volt a tét. 2022-ben ért az úton megerősödő fiú a király és a közvélemény szent színe elé, és azt mondta: meg kell nyernünk az Európa-ligát! A fogadáson igazgatói dicséretben részesült Sztanyiszlav Csercseszov is, de még azt is elhitte a király és a nép, hogy mindig eggyel nagyobb edzőt kell hozni a csapat mellé.

Harmadszor is tavaszi folytatás, remek teljesítmény, elérhetetlen célok

Amikor egy kiemelt bajnokság 16. és 17. helyezettje néz farkasszemet egy döntőben, az ember akarva-akaratlanul elgondolkozik. Megérinti a csüggedés. A tényeket és az Európa-ligában, valamint a konferencialigában látható tendenciákat, folyamatokat figyelve valóban lehet esélye egy európai középszintű bajnokság csapatának bármely nemzetközi kupadöntőbe eljutni?

A konferencialiga eddigi nyolc csapatából csupán kettő, az említett Európa-liga legutóbbi 16 döntőséből csak egyetlen top öt bajnokságon kívüli.

A válasz tehát egyértelmű, a kérdés viszont adódik: jó célokat tűzünk ki magunk elé?

A Ferencváros ebben a kiírásban is erőn felül teljesített a nemzetközi porondon. Az átalakított El-főtáblán szerzett 12 pont, a 17. helyen való továbbjutás büszkeség, hatalmas tett. A Viktoria Plzen elleni kiesés realitás. Ismét láthattunk magyar csapatot tavasszal. Egy határait feszegető, remek magyar együttest. Azonban, amíg 16. és 17. helyezett óriások játszhatják a döntőt, ki kell jelentenünk: egyre jobban nyílik az olló, ez már nem a mi játszóterünk. A döntők tekintetében egyáltalán. Biztos Bajnokok Ligája-indulást jelentő hely, rengeteg pénz. Ezt a játékot soha nem fogják odaadni a homokozóban.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.