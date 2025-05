Tizenhárom év után búcsúzik az aranylabdás legenda a Real Madridtól

Hát az a pillanat is eljött... Luka Modric, a Real Madrid legendás labdarúgója, 2018 aranylabdása, aki szeptember 5-én betölti a negyvenet, érzelmes üzenetben vett búcsút szíve klubjától, ahol 13 évet töltött el. A horvát középpályásra Xabi Alonso, az érkező új vezetőedző még igényt tartott volna, de Modric úgy döntött, távozik, miután a klub nem kínált neki új szerződést.

Hát elérkezett a pillanat... Az a pillanat, amiről azt hittem, és azt akartam, hogy sohase érkezzen el. De ilyen a futball, és az életben mindennek van egy kezdete és egy vége. Szombaton a Real Sociedad ellen lejátszom az utolsó mérkőzésemet a Santiago Bernabéu Stadionban. 2012-ben azzal az illúzióval érkeztem, hogy magamra ölthetem a világ legjobb csapatának a mezét, és majd nagy dolgokat vihetek véghez. De azt nem gondoltam, hogy olyasmiben lesz részem, ami várt rám. Az, hogy a Real Madrid játékosa lehettem, megváltoztatta az életemet úgy is, mint labdarúgó, és úgy is, mint ember

– kezdte érzelmes sorait közösségi média profilján a horvát középpályás. Úgy folytatta: „Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehettem a történelem legcsodálatosabb klubja egyik legsikeresebb időszakának. Szeretnék köszönetet mondani tiszta szívemből a klubnak, Florentino Pérez elnök úrnak, bajtársaimnak, edzőimnek és mindenkinek, aki segített engem ebben a tizenhárom évben. Ezen évek alatt hihetetlen pillanatokat éltem át, olyan fordításokat, amelyek még számomra, visszagondolva is elképzelhetetlenek, döntőben, ünnepléseket, mágikus estéket a Bernabéuban.”

Modric azt is leírta levelében, hogy mindent megnyert a Real Madriddal, de még a sikereknél is fontosabb a szurkolók szeretete, amit magával visz, bármerre is folytatja az életben.

Hálával és büszkeséggel teli szívvel távozom. Köszönöm a kitörölhetetlen emlékeket. És bár a klubcsapatok világbajnoksága után már nem fogok viselni ezt a mezt, örök életemre madridista maradok. Látjuk még egymást, a Real Madrid örökre az én otthonom marad. Örök életre. Hala Madrid y Nada Más

– zárta Modric.

Modric 2012-ben érkezett a Tottenhamtől, a Madrid 35 millió eurót fizetett érte. Kezdetben a 19-es mezt viselte, mert a 10-es előbb mesut Özilé volt, majd James Rodríguezé. A 2017-2018-as idényben lett az övé az a 10-es mez, amely megillette a nagyszerű irányítót, aki 393 mérkőzésen 30 gólt szerzett a Madrid színeiben.

Madridi pályafutása alatt a következő sikereknek volt részese:

6 Bajnokok Ligája-diadal

5 klubcsapatok világbajnoksága

4 spanyol bajnoki cím

5 UEFA Szuperkupa

2 Király-kupa

4 spanyol szuperkupa

1 FIFA Interkontinentális kupa

