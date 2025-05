A Real Madrid 2–0-ra legyőzte a Real Sociedadot a bajnokság utolsó fordulójában, de a szombat délutáni mérkőzés nem az eredményről marad emlékezetes. Ez volt Luka Modric (horvát középpályás) utolsó hazai fellépése a királyi gárda mezében és egyúttal Carlo Ancelotti búcsúmeccse is a Bernabéuban. A találkozó így szimbolikusan is lezárt egy korszakot, amely hat Bajnokok Ligája-győzelemmel és több legendás játékos útjával írta be magát a klub történetébe.

Modric a meccs előtti napokban jelentette be, hogy távozik, és szombaton kezdőként lépett pályára, végigjátszva a mérkőzést egészen a 82. percig, amikor lecserélésekor a stadionban felállva tapsolták meg. A játék ekkor félbeszakadt, mindkét csapat sorfalat állt, a közönség pedig állva búcsúzott a tízes mezt viselő horvát középpályástól. A partvonalnál a múlt nyáron visszavonult ikonikus partnere, Toni Kroos fogadta őt.

Ancelotti búcsúja szintén érzelmekkel teli pillanat volt. A klub történetének legsikeresebb edzője a találkozó előtt azt mondta, biztosan el fog érzékenyülni. A Bernabéuban a szurkolók nemcsak az eredmények, hanem a klub iránti lojalitása és a külső nyomásokkal szembeni higgadtsága miatt is méltatták. Azt is elismerte, hogy voltak hibái az évek során, de úgy érezte, több volt a jó döntés, amit a trófeák és a közönség szeretete is alátámaszt.

Lucas Vázquez szintén mérföldkőhöz ért: a madridi nevelésű játékos 400. mérkőzését játszotta a klub színeiben, és jó ideje úgy hírlik, a klub-vb után neki sincs maradása. A Bernabéu őt is megtapsolta lecserélésekor, a könnyeivel küszködő játékos tisztes pályafutását méltatva. Az ő sokoldalúsága – szélsőként, hátvédként, középpályásként is bevethető volt – a modern Real Madrid sikerének egyik kevésbé látványos, de kulcsfontosságú összetevője volt.

A vendég Real Sociedad is búcsút vett egy fontos alakjától: Imanol Alguacil vezetőedző távozik a baszk csapattól. A klub történetének egyik legsikeresebb időszaka fűződik a nevéhez. A Sociedad ezúttal is szervezett, vállalható futballt mutatott be, és egy nagy helyzete is volt: Sergio Gómez került szembe Andrij Luninnal, de a madridi kapus hárítani tudott.

A mérkőzést ugyanakkor egyértelműen Kylian Mbappé Aranycipő-hajszája határozta meg. A francia csatár kétszer is betalált, az első gólja egy büntető utáni kipattanóból született, miután a VAR kezezés miatt 11-est ítélt. A szurkolók szerették volna, ha Modric végzi el a tizenegyest, de végül Mbappé állt oda, akinek első kísérletét még védte Unai Marrero, a másodikra azonban már nem volt válasza. A második gól a második félidőben esett: Vinícius Jr. passzából Mbappé közelről lőtt a kapuba. Ezzel a francia támadó megelőzte Gyökeres Viktort, és növelte előnyét Mohamed Szalah előtt is a góllövőlistán.

A találkozó barátságos hangulatban zajlott le, mindkét csapat sportszerűen futballozott. A játékvezető, Melero López számára is ez volt az utolsó mérkőzés, így a búcsúk sora az oldalvonalon is folytatódott. A Real Madrid számára nem csak egy trófeákban a megszokottnál jóval szerényebb idény, inkább egy korszak emlékezetes zárása volt ez a délután.

LABDARÚGÁS

SPANYOL LA LIGA

La Liga, 38. (utolsó) forduló: Real Madrid–Real Sociedad 2–0 (1–0)

(Borítókép: Luka Modric tapsol a szurkolóknak a Real Madrid CF és a Real Sociedad közötti LaLiga-mérkőzésen a Santiago Bernabéu Stadionban 2025. május 24-én Madridban, Spanyolországban. Fotó: Denis Doyle/Getty Images)