A Liverpool már négy fordulóval a Premier League szezonzárása előtt bebiztosította bajnoki címét, ez az utolsó fordulóban is meglátszott. Szoboszlai Dominik is ünnepi hangulatban játszott bő egy órát a friss FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen (1–1), édesapja, Szoboszlai Zsolt és várandós kedvese, Buzsik Borka szeme előtt. Igazából senkit sem érdekelnek most az osztályzatok, de azért az angol lapok szakértői megnyomták a ceruzát.