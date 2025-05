Ha a pénz beszél, Párizsban ünnepelhetnek, ha a rutin, milánói BL-győztes lesz

Utolsó hetéhez érkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös idénye, amelynek szombati döntőjében a Paris Saint-Germain és az Internazionale csap össze. Ha a pénz számítana, a második fináléjukra készülő franciák először ünnepelhetnének, ha a rutin, akkor a milánói fekete-kékek érnének negyedszer is a csúcsra.

Felvezetőnk első részében a kétarcú gárdák idénybeli teljesítményét (a PSG-nél a forma lőtt ki, az Internél a betonvédekezés helyett a góleső került előtérbe), a keretértékek közötti differenciát és a várakozásokat foglaljuk össze.

Döcögős kezdés után kifilézték a Premier League-et– a PSG útja a döntőig

Az elmúlt évek álomcsapatából Lionel Messi és Neymar után a nyáron aztán, lejáró szerződésű játékosként, Kylian Mbappé is távozott, ami után a legtöbben kicsit leírták a párizsiakat: idény előtti erősorrendünkben a nyolcadik volt, és a ligaszakasz feléhez érve még ez is túlzásnak tűnt, miután a Girona elleni siker után az Arsenal (0–2), PSV (1–1), Atlético Madrid (1–2) trió ellen csupán egy pont jött, és a 25. helyre csúszott a csapat (nálunk a 13. volt ekkor), amely ezt követően a Bayern Münchentől is kikapott.

Decemberre azonban összeálltak Luis Enrique vezetőedző elképzelései a pályán is, és az még egy dolog volt, hogy a Red Bull Salzburg vendégeként 3–0-ra győzött a csapat, januárban a Manchester City elleni kulcsmeccsen az 56. percről kezdve olyan hengert mutattak be a párizsiak (0–2 után!!!), ami előrevetítette, mi vár a riválisokra (4–2). A Stuttgart is belefutott hazai pályán egy négyesbe a PSG ellen (4–1), a Brest két meccsen tíz (!) gólt kapott (3–0, 7–0), majd jött az alapszakaszt elsőként záró Liverpool elleni csúcsütközet.

A negyedik kiemeltünk az elsőt aztán olyan játékkal lepte meg Párizsban, hogy az ember tényleg nem akart hinni a szemének. Annak meg pláne, hogy a teljességgel lefocizott Liverpool (27–2 volt a lövések száma!) valahogy mégis nyerni tudott a Parc des Princes-ben 1–0-ra.

Legkésőbb ezen a ponton az utolsó kritikusok is beláthatták, hogy a francia riválisok elleni dominanciával (25–6–0) szemben álló nemzetközi dadogás (4–1–4) inkább a növekvési fázis fájdalmai, és egy botrányosan peches ütközet eredménye volt.

Aztán az Anfielden már az egész világ ízelítőt kaphatott abból, hogy mi vár arra a csapatra, amely megpróbálja kapujához szorítani a PSG-t: masszív védekezésből darabokra lesz kontrázva.

A Liverpool–PSG talán az egész kieséses szakasz legjobb mérkőzését hozta – bár az Internazionale–Barcelona elődöntős párharc mindkét meccse is okkal pályázhat erre a címre –, az pedig, hogy csak egy találat esett ennyi ajtó-ablak helyzetből, ugyancsak nem tükrözi hűen a látottakat.

A tizenegyespárbajban nem volt kérdés, a negyeddöntőben az Aston Villa ellen összesítésben 5–1-es előnyről sikerült nem elszórakozni a továbbjutást (5–4), az elődöntőben pedig a Real Madridot kettős sikerrel búcsúztató Arsenalt verte oda-vissza a PSG (1–0, 2–1), amely így a komplett PL-t zsebre rakta nem egészen négy hónap alatt, kiharcolva a teljesen megérdemelt döntőbe jutást.

Ezúttal már nem csak a könnyű ágon múlt – az Inter útja a döntőig

A háromszoros győztes milánóiak két év után tértek vissza a fináléba, amiért mindenképpen komoly elismerés illeti Simone Inzaghi munkásságát, és ezúttal még csak azt sem lehet mondani, hogy minden a kezükre játszott volna. Hiszen azért a 2023 tavaszi Porto, Benfica és a bajnokságban negyedik helyre befutó Milan hármasa ellen kötelező volt a fináléba jutás, ezúttal azért jóval nehezebb volt az odáig vezető út.

Az újjászervezett lebonyolításban elsőként az elmúlt évek szupercsapatának számító Manchester City otthonában lépett pályára az Inter, és hozott le gól nélküli döntetlent (0–0), a kapuját pedig egészen decemberig őrizte meg a találatoktól. Közben a Crvena zvezda (4–0), a Young Boys, az Arsenal és az RB Leipzig (mind 1–0) is alulmaradt az olaszokkal szemben. A német címvédő Leverkusen egy 90. perces Nordi Mukiele-góllal törte meg a szériát (0–1), de a Sparta Praha (1–0) és a Monaco (3–0) ellen is nullázott Yann Sommer, így a csapat 19 ponttal és 11–1-es gólkülönbséggel hozta le a ligaszakaszt, igaz így is csak a negyedik lett a 21 pontos Liverpool, és a hozzá hasonlóan 19-cel, de jobb gólkülönbséggel záró Barcelona (28–13) és Arsenal (16–3) mögött.

Ezzel együtt a play-off körben pihenhetett a gárda, amely a nyolcaddöntőben sérülések miatt megtizedelt Feyenoordot kapta, miután a rotterdami csapat óriási meglepetésre kiejtette a Milant. A fekete-kékek aztán már Hollandiában (2–0-s siker) lerendezték a továbbjutás kérdését, ezen a ponton (13–1-es összgólkülönbségnél) pedig aligha számítottak sokan arra, hogy a következő öt fellépésen tíz gólt is kap a gárda. A tendencia ráadásul nem éppen biztató, hiszen a nyolcaddöntő visszavágóján és a Bayern elleni müncheni meccsen egyet (2–1 mindkettő), a németek elleni visszavágón kettőt (2–2), a Barcelona ellen pedig oda-vissza hármat kaptak a milánóiak.

Akik viszont bebizonyították, hogy nemcsak antifutballal tudnak célt érni, hiszen a német bajnoknak négy, a spanyolnak pedig hét gólt vágtak két fellépésen!

A francia aranyérmes ellen azért aligha fér bele, hogy hátul hibázgassanak, hiszen ezt a PSG egyrészt kíméletlenül kihasználja, másrészt a katalánokkal ellentétben a párizsiak számára egyáltalán nem probléma, ha a saját kapujuk előterét megszállva kell foggal-körömmel, és közel sem mellékesen eredményesen védeni a kaput.

Ha a pénz döntene, máris ünnepelhetnének Párizsban – keretek

És nem csak azért, mert lényegesen masszívabb erőforrások álltak a vezetés rendelkezésére, hogy csapatot építsenek, hanem mert a jelenlegi keret minősége egy szinttel magasabban van még az Interénél is.

Pedig ha a piaci értékeket nézzük, a legjobban így is a milánói Lautaro Martínez áll 95 millió eurós kalkulált összeggel, és mögötte Nicolo Barella és Alessandro Bastoni 80-80-nal következik, Marcus Thuram 75-tel, Federico Dimarco pedig 60-nal. A probléma, hogy mögöttük vagy a pályafutásuk csúcsán már inkább túllevő, vagy a potenciáljukhoz még fel nem érők vannak, így jön ki az összességében tisztesnek mondható 663,8 milliós összeg.

Párizsban ehhez képes Hvicsa Kvarachelia (80) csak a dobogóra állhatna fel a két együttes összevetésében, de kilenc játékos (Dembélé 75, Barcola 70, Hakimi és Neves 65-65, Vitinha, Zaire-Emery és Doué 60-60, Mendes 55) is bőven 50 millió felett található, 12-en bírnak magasabb értékkel (G. Ramos és Pacho 45-45, Marquinhos), mint az Internél a nagy ötöst követő Hakan Calhanoglu (35), akivel holtversenyben még két PSG-játékos (Donnarumma, Fabián Ruiz) is akad, így pedig összesítésben bőven előrébb jár a Ligue 1 bajnoka (923,5 millió euró).

Az egyik mindent vihet, a másik mindent bukhat!

A PSG a hétvégén Bradley Barcola duplájával és Asraf Hakimi találatával a Reims elleni döntőben is győzött, ezzel a Szuperkupa és a bajnoki cím után a Francia Kupát is megnyerte az együttes, amely így az idénybeli negyedik trófeájáért küzdhet szombat este.

Az Inter április végéhez közeledve szintén úgy állt, hogy akár három trófeát is begyűjthet, hiszen bár a januári Szuperkupában kétgólos előnyről kikapott a Milantól, a kupa elődöntőben az „idegenbeli” 1–1 után fogadta városi riválisát a visszavágón, miközben a bajnokságban vezetett és állt még a BL-ben is.

A kupában viszont a Milan „idegenben” 3–0-ra nyert, a bajnokságban a Napoli húzta be egy ponttal az aranyat, így pedig mára már ott tartunk, hogy az Inter csak a BL-trófeával menthetné meg az idényét.

Szoros csata – párizsi fölény itt, milánói olvasóinknál

Szerkesztőségi erősorrendünkben a ligaszakasz felénél még 13. franciák az utolsó fordulók és a play-off kör remeklése után már a negyedik helyre kapaszkodtak a nyolcaddöntő előtt, a negyeddöntőt már harmadik helyen várták, az elődöntőt a másodikon, a fináléra pedig favorittá léptek elő nálunk.

Nagyon szorosan indult a versenyfutás, nyolcan is legfeljebb egygólos különbséget vártunk (hárman konkrétan hosszabbítást érő döntetlent a rendes játékidőben), aztán elkezdett kinyílni az olló a felek között, és végül mind a kimenetelek számában (11–2), mind a gólkülönbségben (28–15) a PSG került látható fölénybe.

Olvasóink is nagy csatára készülnek, önöknél a mérleg nyelve kicsivel a rutinosabb olaszok mellé billenne.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös BL-döntőt? Paris Saint-Germain

Internazionale

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

(Borítókép: Lautaro Martínez [FC Internazionale] ünnepel, miután megszerezte a csapat első gólját az FC Internazionale – AC Milan elődöntő második mérkőzésen, a Stadio Giuseppe Meazza stadionban 2023. május 16-án. Fotó: Mike Hewitt / Getty Images)