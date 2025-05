A Ferencvárosnak először kellett igazán megküzdeni a bajnoki címért, Zalaegerszegen és Fehérváron sem sikerült győzelemre koccintani a megmentésre kiszemeltekkel. A Fejér megyei alakulat 2023 után újra kopogtatott a másodosztály ajtaján, de ezúttal ki is nyílt az ajtó.

2018 őszén Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, akkori nevén a Mol Vidi főszponzora volt a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának a vendége. A Chelsea elleni idegenbeli 1–0-s vereséget követően a tarjáni születésű, Magyarország hatodik legbefolyásosabb személyének tartott üzletember azt nyilatkozta, hogy a fehérvári csapat kinőtte a magyar bajnokságot.

A már feszülő kalocsai mintás férfiinget fehér báránybőrrel szegélyezett bő mentére cserélő fehérvári huszárok azonban nem kapcsoltak ezen az októberi reggelen a szeretett sportműsort adó csatornára. Két ezüstérmet követően egy bronz következett, majd leesés a kinőtt dobogóról és a 2022/23-as szezon, ahol nyolc győzelemmel megbotlott a csapat, de nem esett még át a küszöbön. Az idei nyolc győzelem már kevésnek bizonyult a bennmaradáshoz.

Egészen megdöbbentő döntések, félrediagnosztizált tünetkezelés Fehérváron

Huszonhat év után kiesés. Hét év alatt a csúcsról, az úri szabóságból az egyeurós turkálóba. „Már hetedik éve, hogy anyósom átjön karácsonykor. Idén újítunk. Beengedjük” – mondta anno Woody Allen. A Fehérvár előtt kitárult a másodosztály ajtaja. A sorozatos rossz vezetői döntések pedig mozgásba hozták a lábakat. Pető Tamás elküldése (utolsó hat mérkőzésén három-három döntetlen és vereség) teljesen érthetetlen volt, hiszen egy fiatal, újjáalakított csapat életében előfordul ez a fajta hullámzás, a kiesés szele még a réseken sem szivárgott ekkor a Vidi öltözőjébe.

Tímár Krisztián azonban nem volt jól lelkileg. Éppen csak megszáradt a pecsét szabolcsi felmondásán, amikor már welcome partyra volt hivatalos Székesfehérvárra. Pedig nyíregyházi szereplésének utolsó 6 meccsén csak egy ZTE elleni gólnélküli döntetlenre futotta, 0–10-es gólarány mellett. Az utód, Szabó István megmentette a nyírségieket. Fehérváron újabb 6 meccs, újra egy döntetlen és 5 vereség, 2:13-as gólarány. Tímár Krisztián csapatai a legutóbb 12 meccsükön 2 pontot és 2 gólt szereztek összesen. Az ő hibája?

A Kisvárda és a Kazinbarcika keletre várja a kilométerekre szomjazókat

Az eddig NB I-es tapasztalat nélkül, összesen vezetőedzőként 49 mérkőzéssel a háta mögött feladatot vállaló Mihalecz István sem nyert a Zalaegerszeggel. Azonban az öt mérkőzésen elért öt döntetlen újabb első osztályú tagságot és újabb bizonyítási lehetőséget eredményezett. A döntetlenek pedig nemcsak Zalában, hanem Borsodban is mosolygást csaltak az arcokra. A Kazincbarcika először a Mezőkövesdet fogadva, majd a bajnok Kisvárdához látogatva hagyott el pontokat, de a Vasas hazai döntetlenje történelmük első feljutását eredményezte. Nagy gratuláció és elismerés jár Erős Gábornak és csapatának.

Folyamatosan éremgyűjtés, csak egy másik osztályban és a dobogó rossz fokán

A Vasas idei teljesítményét nézve sokaknak Eric Moussambani Malonga juthatott eszébe a 2000-es nyári olimpiai játékokról. A Sydney-ben rendezett 100 méteres gyorsúszás előfutamának egyénisége az egyenlítői-guineai sportoló. Knézi Jenő nem hitt a szemének: „Nézz oda, meghal a pasi, hát ez óriási, milyen ország lehet ez vajon? Géza-Elemér-Q. Hát még ilyet, gyerekek, meghal a gyerek, ott hal meg a medencében. És kihal, mint a liba, nézz oda!” Az ideje: 1:52,72, még a 200-as időknél is gyengébb idő. Erik, az angolna célba ért.

Szezon Győztes Mérkőzés Pont és dobogósok 2024/25 Kisvárda 30 mérk. 58 pont (Kazincbarcika 53 p. – Vasas 52 p.) 2023/24 Nyíregyháza 34 mérk. 79 pont (ETO 69 p. – Vasas 67 p.) 2022/23 Diósgyőr 38 mérk. 87 pont (MTK 74 p. – Ajka 68 p.) 2021/22 Vasas 38 mérk. 85 pont (KTE 77 p. – Diósgyőr 72 p.) 2020/21 DVSC 38 mérk. 80 pont (Gyirmót 78 p. – Vasas 78 p.) 2019/20 MTK 27 mérk. 59 pont (Budafok 54 p. – Vasas 47 p.)

(*a 2019/20-as szezonban csak 27 mérkőzést játszottak)

A legutóbbi hat kiírásból negyedszer ért harmadikként célba az angyalföldi csapat. Egy évet az első osztályban töltött. Negyedszer, kiemelt költségvetéssel, egyedül, saját magával versenyezve. Egy olyan bajnokságban, ahol az utóbbi évek legkevesebb pontjával lehetett magabiztosan bajnok a Kisvárda. Egy telt házas, remek hangulatú mérkőzésen, a mindent eldöntő találkozón, ahol akár több góllal is kikaphatott volna, ha Molnár Zsombor nem véd élete formájában. Hiába a kimagasló kapusteljesítmény, nem rendeznek még jövőre első osztályú találkozót Angyalföldön.

Nem gyűjtött még ennyi pontot második helyezett csapat az elmúlt években

A legmagasabb polcon 85 kilométerre egymástól adódtak hasonló mértékű izgalmak. Felcsútra a legutóbbi 11 bajnokijából mindössze kettőt megnyerő Diósgyőr látogatott, de emberhátrányból is több borsot törtek a borsodiak Hornyák Zsolt csapatának orra alá, mint azt legtöbben gondolták volna. A Fradi, ha nem is szép játékkal, de magabiztosan nyert Győrben, így sorozatban hetedszer őrülhettek aranyéremnek a IX. kerületben.

Szezon Mérk. szám Győz. Gólarány Pont Dobogósok 2024/25 33 mérk. 20 gy. 64:31 69 pont Puskás (66) – Paks (57) 2023/24 33 mérk. 23 gy. 80:30 74 pont Paks (58) – Puskás (55) 2022/23 33 mérk. 19 gy. 62:33 63 pont Kecskemét (57) – DVSC (54) 2021/22 33 mérk. 22 gy. 60:31 71 pont Kisvárda (59) – Puskás (54) 2020/21 33 mérk. 23 gy. 69:22 78 pont Puskás (58) – Fehérvár (56) 2019/20 33 mérk. 23 gy. 58:24 76 pont Fehérvár (63) – Puskás (54) 2018/19 33 mérk. 23 gy. 72:27 74 pont Fehérvár (61) – DVSC (51) Átlagban: 21,9 gy. 66,4:28,3 72,1 pont

A győzelmet nem kell magyarázni, tartja egy ötödik századból származó hun mondás, azonban Isten ostora ezúttal közel sem csapott le annyiszor és olyan erővel, mint azt tette a korábbi években. Sztanyiszlav Csercseszov búcsúévének borzalmasan sikerült tavaszi menetelését követően végzett csak 70 pont alatt az elmúlt években a Fradi, ráadásul szerzett és kapott góljai tekintetében sem lehet összehasonlítani a korábbi szezonokkal ezt a teljesítményt. Ezzel a többfrontos csatározásra megerősített kerettel bajnokságot nyerni olyan, mint a Vasassal harmadikként végezni, magától értetődő. A rengeteg edzőváltást követően látni a fejlődést, az irányt, a biztató jövőképet már eggyel nehezebb feladat.

Mint válogatottunk, elérte már a Ferencváros a lehetőségeinek tetőfokát?

Az elmúlt évek kreatívabb, labdával is ügyesebb, hátulról építkező szemléletet ismét felváltotta az angolosabb stílus. Rúgd és fuss. Az egyéniségeink (magyar szinten) majd megoldják. Amennyire örömteli az ebben a rendszerben lubickoló Tóth Alex karrierjének felfutását, tündöklését látni, olyannyira fájó Varga Barnabás és a támadószekció elhalványulását szemlélni. És akkor jön egy 39. életévében lévő öregúr, és mindenkire ráver egy utcahossznyit úgy, hogy a paksi masszőr többet futott a sérüléseknél a pályára, mint az elismerésre méltó gólkirály. Természetesen a bajnokcsapatnak, a rekordbajnoknak így is jár a meghajlás és gratuláció, de Böde Dániel 79 percenkénti gól- és gólpasszátlagánál, valamint a Paks elmúlt két évének a teljesítményénél is érdemes elidőzni, kibontani egy 1998-ban, David Lync által tervezett exkluzív üvegben megbújó, háromliteres, alkoholtartalmú szőlőlevet. Böde ismételt trónra lépése pedig elgondolkoztató.

Valóban fejlődött a magyar labdarúgás?

Idén tovább emelkedett a légiósok aránya. Valahogy ezt évek óta nem sikerül visszaszorítani, 40 százalék alá vinni. Az UEFA-koefficiensek által megalapozott rangsorban továbbra is a 24. helyen áll bajnokságunk Európában, ami kizárólag a Ferencváros nemzetközi szereplésének köszönhető. Mindeközben azt tapasztaljuk, hogy a cseh bajnokság nemcsak a 9. helyig masírozott, hanem meg is tudta tartani azt, és a lengyel bajnokság is elhúzott mellettünk, már a 15. helyet foglalja el az Ekstraklasa.

Bajnokság Rangsor Légiósok aránya Átlagéletkor Keretek összértéke OTP Bank Liga 24. hely 40,9% 26,5 év 159 M HNL CRO (Horvátország) 21. hely 36,4% 25,8 év 241 M Super liga (Szerbia) 22. hely 30,6% 25 év 268 M SuperLiga (Románia) 25. hely 40,7% 26,7 év 244 M Nike Liga (Szlovákia 27. hely 42,7% 25,9 év 104 M Bundesliga (Ausztria) 13. hely 44,1% 24,9 év 401 M Ekstraklasa (Lengyelország) 15. hely 42,2% 25,6 év 295 M Chance Liga (Csehország) 9. hely 33% 26,1 év 378 M

A tervezett és egyre erőteljesebb feltételrendszerrel kommunikált szabálymódosítások újra és újra azt az érzést keltik az emberben, hogy mindenáron a partvonalon túlról szeretnénk azt bebizonyítani, hogy kiváló munka folyik az akadémiákon, az utánpótlásunkban. A kirakatot meszeljük újra minden évben, és tologatjuk az ugyanolyan ruhában ablakba állított próbababát jobbra-balra, ahelyett, hogy belenéznénk abba a zsírfoltos tükörbe. Abba az állódíszbe, amelyet egy pacalpörkölttel és szalonnával erősítő, 39-hez közeledő egészen különleges sportember rakott le a szoba közepére.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

