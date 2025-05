A legnagyobb világsztárokkal milliárdos bukás, a névtelen hősökkel a világ tetején

Bár az Internazionale még Olaszországon belül sem számít korelnöknek, hiszen a klub 1908-as alapításakor már bőven létezett a Genoa (1893), a Juventus (1897), a Milan (1899), a Lazio 1900 vagy éppen a Torino (1906), így is matuzsálemnek számít a 1970-ben életre hívott Paris Saint-Germainhez képest.

Kisebb aranykorszak, majd regresszió

A párizsiak ugyan rögvest feljutottak az élvonalba, onnan viszont a harmadosztályba kerültek egy pénzügyi válság miatt és klubszétválás után, ahonnan két második helynek köszönhetően két év alatt visszatértek, és azóta is a legfelsőbb ligában szerepelnek.

Nem lehet mondani, hogy kezdetben túl sikeres gárda lett volna. Az 1980-as évek elején volt ugyan két kupagyőzelme, ’86-ban pedig az első bajnoki cím is összejött, 1993-ig ennyi volt az összes termés.

Ebben az időszakban már olyan klasszisok alkották a keretet, mint David Ginola vagy éppen az aranylabdás George Weah, a Canal+ 1991-es hatalomátvétele pedig egy kisebb aranykorszakot hozott, volt két kupagyőzelem, bajnoki cím, Ligakupa-siker és az 1996-os KEK-győzelem, majd néhány kisebb trófea a következő években, de jött a hanyatlás – úgy pénzügyileg, mint szakmailag.

2007-ben és 2008-ban is a bennmaradás volt a fő a végül 15. és 16. helyen végző gárdánál, mielőtt a katari hatalomátvétel megtörtént 2011-ben.

Hazai remeklés és egy BL-döntő, majd a világsztárok kora

Nasszer el-Kelaifiék érkezése után újra megnyíltak a pénzcsapok, ezzel pedig egy Franciaországban gyakorlatilag egyeduralkodó klub jött létre, 2012-ben ugyan még „csak” az ezüst jött össze, azóta viszont a 13. szezon során

11 bajnoki cím, nyolc Francia Kupa és 11 Szuperkupa a mérleg – miközben a 2020-ban beszüntetett Ligakupában is összejött hat elsőség ebben az időszakban.

A gárda tényezővé vált a nemzetközi porondon is, de négy negyeddöntő után három nyolcaddöntős búcsú következett, majd 2020-ban jött az áttörés, de a Bayern a BL-fináléban viszont túl erősnek bizonyult. Az új idényben a Manchester City az elődöntőben parancsolt megálljt a gárdának, miközben a francia bajnokságban a Lille is megviccelte a párizsiakat. Akik viszont a jelek szerint nem szeretik a tréfát:

Jött ugyanis 2021 nyarán óriási szenzációt jelentve Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Asraf Hakimi és Georginio Wijnaldum is, és legalább ekkora sikert jelentett Kylian Mbappé megtartása.

Óriási nemzetközi bukások – a sztárok csapata mindkétszer a nyolcaddöntőben búcsúzott

Hogy azóta a bajnokságban sorra jöttek az elsőségek, az a (főleg a hazai riválisokhoz mérve kiugró értékű) párizsi keret legutóbb bő egy évtizedét figyelve azért a finoman szólva is a hozható kategóriába esik, más vélemények szerint pedig ez a minimum annál a gárdánál, amely piaci értéke rendre egymaga akkora, mint a legnagyobb három riválisának – összesen…

A fentebb említett hazai sikerek így azért nem jelentettek gyógyírt arra, hogy a 11 év alatt 1,4 milliárd euróból megerősített csapat (közte a világrekorder, 222 millió euróért megszerzett Neymarral és a 180-ért elcsábított Mbappéval) a nemzetközi porondon nem tudta átlépni az árnyékát.

Olyannyira, hogy a Messi, Mbappé, Neymar csodatrió fémjelezte gárda 2022-ben és 2023-ban is a nyolcaddöntőben búcsúzott a BL-ben!

Lehet persze azt mondani, hogy peches volt a csapat, hiszen azért a nyolcaddöntőben nem feltétlenül kell megkapni a későbbi győztes Real Madridot (amely ellen negyedóra rövidzárlat elég volt a 3–2-es kieséshez) vagy éppen a Bayern Münchent.

De hát épp ez volt a gond, nem is kellett volna megkapni, ha sikerül behúzni a csoportot. Ez még a Manchester City, RB Leipzig, FC Bruges hármas melletti kvartettben valahol érthető volt, hiszen azért az angol gárda azon kevesek közé tartozik, amely még a PSG-nél is többet költött arra, hogy még értékesebb kerete legyen, de azért a PSG-hez hasonlóan 4–2–0-val, illetve 16–7-es gólkülönbséggel (kétszer 1–1 egymás ellen, tehát totális holtverseny eddig) záró Benfica előzhető lett volna, ha két meccs közül egyszer megőrzik az előnyt.

Fotó: Xavier Laine / Getty Images Hungary A nagy trióval nem jött össze az áttörés

Messi és Neymar nélkül egyből BL-elődöntő lett a vége

A projekt látványosan bedőlt, és 2023 nyarán a már 36 éves Lionel Messi (Inter Miami), valamint az egyre több sérüléssel bajlódó, 31 éves Neymar (al-Hilal) is Európán túlra igazolt.

Mauricio Pochettino és Cristophe Galtier utódjaként jött viszont a kispadra Luis Enrique, aki próbálta saját képére formálni a keretet és a csapat játékstílusát is, persze ennek középpontjában első évében még mindig a világbajnok francia csatár volt, aki 48 tétmeccsen 44 góllal és 10 gólpasszal vezette csapatát. Rajta kívül csak Goncalo Ramos jutott tíz találat fölé (14), és a Barcelonától 50 millió euróért hazacsábított Ousmane Dembélé volt az egyedüli, aki eljutott 20 kanadai pontig (6+14).

A csapat mindenesetre a döcögős rajt (3–3–1) után könnyedén nyerte meg a bajnokságot, az utolsó 27 fordulóban 19–7–1-es mérleget felmutatva, miközben a Francia Kupában és Szuperkupában 7/7-tel zárt, és a BL-ben sem vallott szégyent: a Dortmund, Milan, Newcastle hármassal bíró halálcsoportból másodikként ment tovább, majd a Real Sociedadot és a hazai 3–2-es vereség ellenére a Barcelonát is kiejtette (4–1 lett Spanyolországban a PSG-nek), mielőtt a döntő kapujában a Dortmund meglepetésre oda-vissza megverte 1–0-ra.

Mbappé nélkül pedig máris BL-finálé – a világ legjobb kontrajátékával

A nyáron aztán lejáró szerződésű játékosként Mbappé is távozott, ami után a legtöbben kicsit leírták a párizsiakat: idény előtti erősorrendünkben a nyolcadik volt, és a ligaszakasz feléhez érve még ez is túlzásnak festett, miután a Girona elleni siker után az Arsenal (0–2), PSV (1–1), Atlético Madrid (1–2) trió ellen csupán egy pont jött, és a 25. helyre csúszott a csapat (nálunk a 13. volt ekkor), amely ezt követően a Bayern Münchentől is kikapott.

Decemberre azonban összeálltak a spanyol szakember elképzelései a pályán is, és az még egy dolog volt, hogy a Red Bull Salzburg vendégeként 3–0-ra győzött a csapat, januárban a Manchester City elleni kulcsmeccsen az 56. perctől kezdve olyan hengert mutattak be a párizsiak 0–2 után, ami előrevetítette, mi vár a riválisokra (4–2). A Stuttgart is belefutott hazai pályán egy négyesbe (1–4), a Brest két meccsen tíz (!) gólt kapott (3–0, 7–0), majd jött az alapszakaszt elsőként záró Liverpool elleni csúcsütközet.

A negyedik kiemeltünk az elsőt aztán olyan játékkal lepte meg Párizsban, hogy az ember tényleg nem akart hinni a szemének. Annak meg pláne, hogy a teljességgel lefocizott Liverpool (27–2 volt a lövések száma!) valahogy mégis nyerni tudott a Parc des Princes-ben 1–0-ra.

Legkésőbb ezen a ponton az utolsó kritikusok is beláthatták, hogy a francia riválisok elleni dominanciával (25–6–0) szemben álló nemzetközi dadogás (4–1–4) inkább a növekvési fázis fájdalmai, és egy botrányosan peches ütközet eredménye volt.

Aztán az Anfielden pedig az egész világ ízelítőt kaphatott abból, hogy mi vár arra a csapatra, amely megpróbálja kapujához szorítani a PSG-t: masszív védekezésből darabokra lesz kontrázva.

A Liverpool–PSG talán az egész kieséses szakasz legjobb mérkőzését hozta, az pedig, hogy csak egy találat esett ennyi ajtó-ablak helyzetből, ugyancsak nem tükrözi hűen a látottakat.

A tizenegyespárbajban nem volt kérdés, a negyeddöntőben az Aston Villa ellen összesítésben 5–1-es előnyről sikerült nem elszórakozni a továbbjutást (5–4), az elődöntőben pedig a Real Madridot kettős sikerrel búcsúztató Arsenalt verte oda-vissza (1–0, 2–1) a PSG, amely így a komplett PL-t zsebre rakta nem egészen négy hónap alatt, kiharcolva a teljesen megérdemelt döntőbe jutást.

Erősorrendünkben pedig szépen látszik is ez: a nyolcaddöntőt a negyedik, a negyeddöntőt a harmadik, az elődöntőt a második helyen várta nálunk, most pedig már az első!

Bárki jelentheti a különbséget a csapat javára

Az idény eleji kritikus hangok azt firtatták, hogy a legutóbbi hat idény házi gólkirályának távozását hogyan sikerül pótolni a házon belül. Ousmane Dembélé két kézzel jelentkezik, hogy „majd én megoldom, főnök!”.

A korábbi csodagyerek, aki barcelonai időszakában a nevetség tárgya lett, miután kis túlzással több időt töltött a konzol előtt, mint a pályán – és amíg a túlvállalt szerződések gazdasági nehézségeket idéztek elő a katalánoknál, ő körömszakadtáig ragaszkodott a pénzéhez, ellentétben a szerződésmódosításokat aláíró társaival –, finoman szólva is felnőtt a feladathoz: a villámléptű alkalmi kilences 48 tétmérkőzésen szerzett 46 kanadai ponttal (33 gól, 13 gólpassz) vezeti a gárdát.

De messze nem beszélhetünk egyemberes csapatról, hiszen a két ugyancsak szélvész szélső, a 35,6 km/h-s sprintet is bemutató Bradley Barcola (21+18) és a 33,8-at repesztő Désiré Doué (13+15), valamint a többnyire cserepadról érkező Goncalo Ramos (18+6) is bőven 20 kanadai pont felett termel, a télen Nápolyból megszerzett Hvicsa Kvarachelia pedig villámgyorsan a gárda húzóembere lett (6+6).

És a legdurvább? Az idényben még így sem ők számítanak a leggyorsabb párizsi futballistának, hiszen Asraf Hakiminél (8+14) mértek 36,9 km/h-s sebességet is, amivel az egész BL-mezőnyt uralja, de a másik szélső hátvéd Nuno Mendes is elért 35,7-et.

Talán ezek után nem kell részletezni, miért is életveszély, ha a PSG a stabil védekezéséből megindítja az ellentámadását!

Arra pedig, hogy ebben az idényben mennyire nem lehet egy emberre figyelni a PSG ellen, egy utolsó statisztika: ebben az idényben 10 játékos vette ki legalább tíz gólból a részét.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Gianluigi Donnarumma jelenleg a világ egyik, ha nem a legjobb kapusa, akkor tényleg sok sikert a párizsi gárda ellen…

Kylian Mbappé az új Zlatan Ibrahimovic?

Egyelőre még ne átkozzuk el a korábbi párizsi csatárt, de tény, hogy a két vb-döntőn is szereplő, Nemzetek Ligáját is nyerő, 2017 és 2024 között hét francia bajnoki címet szerző Mbappénak a Bajnokok Ligájában egyelőre nem akar összejönni az áttörés.

A 2016–2017-es berobbanó idényében a Monacóval elődöntőig jutott, ahol a Juventus állította meg a csapatot, majd jött a PSG-nél fentebb már részletezett időszak egy vesztes döntővel és további két elődöntővel, mielőtt a címvédő Real Madridhoz igazolt volna.

A királyi gárda pedig az első idényében már a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült.

A rivális látott már hasonló sztorit, amikor 2009 nyarán Zlatan Ibrahimovic egy 70 millió eurós transzfer keretén belül mozgott az Intertől a címvédő Barcelonához, hogy aztán nélküle korábbi csapata rögvest BL-t nyerjen, majd a svéd klasszis távozott a Milanhoz, mire a Barcelona újra a csúcsra ért.

A szenzációs góljaival és óriási szövegeivel legendává váló Zlatan a pályafutása során nyert öt olasz (Inter 3, Milan 2 – a Juventusszal szerzett kettőt később elvették), négy francia (PSG), két holland (Ajax) és egy spanyol (Barcelona) bajnoki aranyat, 17 különböző nemzeti kupasorozatot, és elhódította nemzetközi porondon az Európa-ligát (Manchester United), az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot (Barcelona) is, de a Bajnokok Ligája-trófea végül sosem jött össze neki.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös BL-döntőt? Paris Saint-Germain

Internazionale

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

(Borítókép: Ryan Crockett / DeFodi Images via Getty Images)