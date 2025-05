Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a hivatalos közösségi oldalain jelentette be: szerződése lejártával távozik az al-Nasszrtől. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 40 éves veterán vissza is vonulna a profi labdarúgástól.

„Ennek a fejezetnek vége. A történet? Még írják. Hálás vagyok mindenért” – írta hivatalos közösségi felületein Cristiano Ronaldo, akinek júniusban kifut a szerződése a szaúdi al-Nasszr együttesénél és a mostani bejelentése alapján hosszabbítás helyett új kihívás után néz.

A 41. életévében járó labdarúgó 2023 januárjában szerződött a közel-keleti együtteshez, példáját később megannyi klasszis, tőle akár jóval fiatalabb játékos követte, köszönhetően a szaúdi labdarúgásba áramló elképesztő tőkének. Az al-Nasszr színeiben 105 tétmérkőzésen 93 gólig és 19 asszisztig jutott, mindkét teljes idényében gólkirály lett (35, majd 25 találattal), a bajnoki címet azonban nem sikerült bezsebelnie a rijádi együttessel.





Ronaldót az elmúlt hetekben több a klubvilágbajnokságra készülő csapattal is összeboronálták, állítólag a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes angol sztárcsapat, a Chelsea is örömmel látná egy rapid, másfél hónapra szóló szerződéssel a keretében. Hosszabb távon pedig nevelőegyesülete, a Sporting CP, a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami, valamint több dél-amerikai opció is szóba került, mint lehetséges új csapata.

Ronaldo pályafutása alatt öt Aranylabdát nyert, kontinentális hírnévre a Manchester Unitednél tett szert, majd pályafutása csúcsán a Real Madrid klasszisának számított, később a Juventusszal nyert olasz bajnoki címeket. Második manchesteri korszaka már kevésbé sikerült jól, lényegében a hátsó ajtón keresztül kellett elhagynia az Old Traffordot és vette az irányt két és fél éve Szaúd-Arábia felé.