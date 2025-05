Nem mindig látványos, de óriásgyilkos: az Inter taktikája a PSG torkán is megakadhat

Noha a Serie A-ban magasan a legtöbbet birtokolja a labdát – az FBREF statisztikái szerint a 2024–2025-ös szezonban 59,7 százalékos átlagos labdabirtoklással dolgozott –, az Inter játéka a szezon során világosan megmutatta: Simone Inzaghi csapata nem feltétlenül a totális dominanciában, hanem az átmenetekre épülő, direkt és célratörő futballban hisz. Elég kiemelni néhány kulcsmeccset: a Napoli elleni idegenbeli rangadón 38 százalékos labdabirtoklással ért el 1–1-es döntetlent, míg az AS Roma és az SS Lazio otthonában is úgy diadalmaskodott, hogy nem érte el a 45 százalékot.

A Barcelona besétált a csapdába

A Bajnokok Ligájában is hasonló tendenciát követett az olasz bajnok. A döntőig vezető 14 mérkőzéséből nyolcon az ellenfélnél kevesebbet volt nála a labda – mégis csupán egy vereséget szenvedett ezek közül, a Bayer Leverkusen ellenit (0–1). Ami pedig a stílus iskolapéldáját illeti: az FC Barcelona elleni elődöntő pontosan ezt mutatta be. A Camp Nouban lejátszott 3–3-as első felvonáson az Inter labdabirtoklási aránya mindössze 28 százalék volt, a Guiseppe Meazzában pedig a hosszabbításos visszavágón is csak 29 százalékot regisztráltak. Mégis, ez a két meccs együtt egyértelmű taktikai győzelmet hozott Inzaghi-csapata számára – még egy labdával domináló, előzetesen esélyesebbnek tartott sztárcsapat ellen is.

Az Internazionale játéka a Bajnokok Ligájában az idény egyik legkiforrottabb, legtudatosabban szervezett rendszerét mutatta. A Barcelona elleni visszavágón mindössze 34 százalékos labdabirtoklással is folyamatosan helyzeteket tudott kialakítani. A Breaking The Lines taktikai elemzése szerint az Inter a katalán letámadást direkt vertikális játékkal tudta semlegesíteni, amelyet egyébként az idény során is következetesen alkalmazott.

Az alapfelállás természetesen a jól ismert 3–5–2-es rendszer volt, de a szerkezet mögött kifinomult mozgások és presszingautomatizmusok rejtőztek. Az Inter presszingje emberorientált volt: Thuram és Lautaro Martínez a Barcelona belső védőire helyezett nyomást, Henrih Mhitarján Frenkie de Jonggal lépett párba, míg a széleken Denzel Dumfries és Federico Dimarco léptek fel agresszíven a katalán szárnyvédőkre. A középpálya közepén Nicolo Barella zárta el a passzsávokat, így gyakorlatilag minden értelmes előrejátékot elfojtottak a saját térfelük közepéig.

Ami ezt a letámadást különlegessé tette, az nemcsak az agresszió, hanem a rugalmasság is volt: ha az Inter presszingje nem járt sikerrel, azonnal visszarendeződtek egy szűk 5–3–2-es blokkba. Ebben a mélyebb védekezési fázisban a cél az volt, hogy a tengelyt lezárva a Barcelonát oldalpasszokra és beadásokra kényszerítsék – amelyeket aztán könnyen hatástalanítottak a középen tömörülő védők.

Inzaghin múlik, melyik oldal intenzitását tekeri épp fel

Micsoda átlag: minden harmadik szezonra legalább egy trófea Az Internazionale Milano, ismertebb nevén az Inter, Olaszország egyik legsikeresebb és legismertebb labdarúgóklubja, amelyet 1908-ban alapítottak. A milánói egyesület történelme során 20 alkalommal hódította el az olasz bajnoki címet (Serie A), és a hazai kupasorozatokban is kiemelkedően szerepelt: 9-szer nyert Coppa Italiát, valamint 7 alkalommal az olasz Szuperkupát. Az Inter az egyetlen olasz klub, amely a Serie A megalakulása óta folyamatosan az élvonalban szerepel, 2006 és 2010 között zsinórban öt bajnoki címet szerzett, José Mourinho vezetésével pedig 2010-ben történelmi triplázást ért el. Nemzetközi szinten az Inter háromszoros BEK/BL-győztes: a milánóiak 1964-ben és 1965-ben Helenio Herrera irányításával érték el első sikereiket, majd 2010-ben a már említett Mourinho vezetésével nyerték meg ismét a Bajnokok Ligáját, a Bayern München elleni döntőben. Emellett háromszor diadalmaskodtak az UEFA-kupa (ma Európa-liga) sorozatában (1991, 1994, 1998), és kétszer kaparintották meg a klubvilágbajnoki trófeát is. A csapat eddig 46 nagy címet hódított el, ez azt jelenti, hogy 117 éves történelmében átlagra alig 2,6 évente egyet.

Az Inter támadásépítése is tudatos mintázatot követett: ám míg az első meccsen a jobb, addig a visszavágón bal oldali dominanciával, Marcus Thuram és Dimarco zónájában próbáltak meg presszingcsapdákból indulni. A játék képe rendszerint úgy alakult, hogy a védelem jobbra tolódott, mintha az Inter a saját jobb oldalára akarna építkezni, ezzel odavonzva a presszinget. Ebben a pillanatban Thuram visszalépett középpályára, magához húzva a védőjét, miközben Mhitarján megindult a megnyíló bal oldali félterületbe, kihasználva, hogy Eric García mögött szabad zóna keletkezett. Ez a lépcsőzetes mozgás a katalán hátsó vonal ellen nem egyszer fordította meg a pálya lejtését.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös BL-döntőt? Paris Saint-Germain

Internazionale

Nem csupán a labdás fázisokban volt tudatos az Inter játéka, hanem abban is, hogyan vezették bele az ellenfelet a saját presszingcsapdáikba. A Barcelona elleni mérkőzésen többször is megfigyelhető volt, hogy Yann Sommer, a svájci kapus hosszú labdákkal kereste a középpályára visszalépő Lautaro Martínezt vagy Thuramot, amikor a katalán presszing túlságosan magasra tolódott. Az elemzés szerint épp egy ilyen indításból született az egyenlítő gól is: Sommer indítása nyomán az Inter második labdához jutott, és abból alakították ki az egyenlítő támadást.

A hosszabbításra Inzaghi váratlant húzott: Francesco Acerbit, a védelem oszlopát középpályára tolta fel, ezzel nemcsak fizikai erőfölényt, hanem szerkezeti zavart is okozott a Barcelonának. A döntés nem csupán kockázatos volt, hanem tökéletesen időzített is – az olasz csapat így tudta megtörni a katalán ritmuskeresést a ráadásban. A BTL szerint ez a beavatkozás a kulcsmomentumok egyike volt: egy szokatlan pozícióváltás, amely újra átszabta a mérkőzés lefolyását.

A kulcsszereplők között természetesen ott volt Lautaro Martínez, aki nemcsak gólokkal, hanem labdatartással és presszing elleni védekezéssel is segítette a csapatát. A cikk külön kiemeli, hogy amit Lautaro ott csinált, az kivételes volt – ahogyan levédte a labdát és kiharcolta a büntetőt, az zseniális. Mhitarján intellektusa pedig már-már irányítóként határozta meg a csapat játékát: egyszerre zárta ki a katalán építkezést, és lépett be támadásokba, amikor lehetőséget látott.

Ami igazán megkülönböztette az Intert az idény során, az a taktikai fegyelem és a sémák tökéletes ismerete volt. Nem egyéni villanásokra, hanem strukturális fölényre építettek – és ez a Barcelona ellen, egy rendkívül kiélezett párharcban is megmutatkozott. Az Inter nem dominálta a labdát, de uralta a mérkőzést. Nem kontrollálta az eseményeket, de irányította a következményeket. Ez az Inter nem a szépségre, hanem a céltudatosságra esküdött – és ezzel jutott be megérdemelten a Bajnokok Ligája döntőjébe.





Nyerőember az árnyékból Dumfries az Internazionale 2024–2025-ös idényének egyik legnagyobb meglepetésembere lett, különösen a Bajnokok Ligája elődöntőjében nyújtott teljesítménye révén. A Barcelona elleni első mérkőzésen két gólt szerzett és egy gólpasszt adott, ezzel kulcsszerepet játszva a 3–3-as döntetlen kiharcolásában. Ez a teljesítmény különösen figyelemreméltó volt, mivel Dumfries nyolc mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, és ez volt az első kezdőként lejátszott meccse a visszatérése óta.

A Serie A-ban Dumfries 28 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 7 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. A Bajnokok Ligájában 11 meccsen 2 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Az ő posztján, a szárnyvédő szerepkörben ezek kiemelkedő számok, különösen a támadó-hozzájárulás tekintetében. Emellett a védekezésben is aktív volt: 10 szerelést hajtott végre és 34 labdát szerzett vissza a BL-ben. Az ugyancsak nem a legfiatalabb játékosok közé tartozó holland (áprilisban töltötte a 29. életévét) 2021 augusztusában érkezett az Internazionaléhoz a PSV Eindhoventől, ahol már bizonyította, hogy nem csupán klasszikus védőként, hanem modern, támadásban aktív szárnyvédőként is lehet rá számítani.

Az olasz élvonalban eddig 228 mérkőzésen lépett pályára, 28 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott – ezek a számok jól mutatják sokoldalúságát.

Bár korábban is stabil teljesítményt nyújtott, a mostani szezonban a kapu előtti teljesítményével és taktikai fegyelmével egyaránt a figyelem középpontjába tudott kerülni – ezzel Olaszországon túl is sokak érdeklődését felkeltve. Jelenléte a jobb oldalon lehetővé tette az Inter számára, hogy szélességben támadjon, és kihasználja az ellenfelek védelmi réseit. Különösen a Barcelona elleni mérkőzésen volt megfigyelhető, hogy Dumfries milyen aktívan kereste és találta is meg a magasra tolt védelmi vonal mögötti üres területeket, kulcsszerepet játszott a kontrák felépítésében, a helyzetkialakításban és – mint említettük – a gólszerzésben is.

Az Inter legfőbb reménye épp az ellenfél alapstílusa

A Paris Saint-Germain és a Barcelona játékstílusa több alapvető taktikai elemben is hasonlóságot mutat: mindkét együttes a mezőny egyik legmagasabb labdabirtoklási arányával dolgozik, rendszeresen 60 százalék fölötti értékekkel, és a támadásépítést egy rendkívül magasan feltolt védelmi vonalra alapozza. A PSG és a Barca egyaránt kiemelkedően sokszor alkalmaz letámadást (a PPDA-mutató alapján a legjobb öt között szerepelnek), és a támadóharmadban végzett passzaik száma is jelentős. A kombinatív középpálya és a gyors, mélységbe induló szélsők (Osmané Dembélé, Hvicsa Kvaratchelia vagy Bradley Barcola) révén direkt módon keresik a kaput.

Ez a hasonlóság paradox módon épp az Inter esélyeit növeli a müncheni fináléban. Simone Inzaghi csapata a Barcelona elleni elődöntőben már megmutatta, hogyan lehet egy ilyen, labdát birtokló, magasan védekező csapat ellen nem csupán túlélni, hanem dominálni az átmenetek révén. A PSG stílusa ugyanúgy nyitottá teszi a hátsó területeket egy szervezett, gyorsan reagáló kontracsapattal szemben, különösen akkor, ha a középpályás visszatámadások hatékonysága nem tökéletes. Az Inter presszingcsapdái, vertikális kiugrásai és a középső zónák gyors lezárása pont az ilyen típusú ellenfél ellen tudnak igazán érvényesülni – és ha a Barcelona a labdát több mint 70 százalékban birtokolva sem tudott felülkerekedni az Inzaghi-csapaton, hát a PSG sikerére sincs garancia, tűnjön a francia sztárcsapat futballja bármennyivel is szemrevalóbbnak, szórakoztatóbbnak a meccseik nagy részében.

Stabil teljesítmény instabil gazdasági háttérrel

Az Inter (rész)sikereit még értékesebbé teszi mindaz, ahogyan, pontosabban amennyi pénzből a keretet kialakították az eredményekhez: a csapat költekezése sokszor hasonlóan visszafogott, mint a játéka a BL-meccseken: a hatékonyság azonban ugyanúgy jellemzi. A vezérigazgatói székben Giuseppe Marotta nagyon hasonló piaci szerepet tudott megvalósítani, mint tette egy évtizede a Juventus együttesénél – a torinóiakat rövid idő alatt ugyancsak két fináléhoz segítve Európa elitsorozatában (2015, 2017). Noha 2018-ban még úgy tűnhetett, egy gigaprojekthez csatlakozik a rutinos, de ár-érték arányban még mindig kiváló labdarúgók felkutatásában és szerződtetésében jeleskedő sport-, későbbi vezérigazgató, a Steve Cseng nevével fémjelzett kínai álom hamar délibábbá alakult. A korábbi többségi tulajdonos Szuning konglomerátum anyagi nehézségei miatt a klub gazdasági helyzete jelentősen meggyengült, sőt: a cégcsoport 2024-ben csaknem fizetésképtelenné vált. Bő egy éve, hogy a Szuningnek közel 400 millió eurós kölcsönt biztosító amerikai Oaktree Capital befektetési alap így átvette a klubot.

Noha a kínaiak utolsó pár éve és az amerikaiak első teljes szezonja sem a költekezésről szólt, ez az eredményességen egyelőre nem mutatkozik meg: a 2019–2020-as idény kezdete óta a csapat egyszer sem végzett harmadik helynél hátrébb a Serie A-ban, miközben kétszer is megnyerte azt. Idén is csak egy pont kellett volna nekik az üdvösséghez odahaza (az utolsó fordulóig nyitott versenyfutásban a Napoli végül ennyivel előttük ért célba a Scudettóért folyó harcban).

Az anyagi megszorítások miatt (is) az Inter elsősorban olyan játékosokat szerzett meg, akik a Serie A szintjén már kipróbált, bizonyított futballisták, és 30 év körüli életkor mellett, lehetőleg lejáró szerződéssel, ingyen tudták a divat olasz fővárosába csábítani. Így jutottak el a „másodvirágzásukat” élő, tapasztalt labdarúgókhoz, mint Mhitarján, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski vagy Acerbi, akik kivétel nélkül ingyen érkeztek, ráadásul közvetlen riválistól (Roma, Milan, Napoli, Lazio), de még mindig stabilan hozzák a csapat sikeréhez elengedhetetlen teljesítményt.

A csapat az elmúlt öt idényből kettőben is kevesebbet költött új játékosok szerződtetésére, mint amennyi a távozó futballisták értékesítéséből befolyt. Összességében pedig a teljes eddigi Marotta-korszak kiegyensúlyozottnak mondható ilyen szempontból is: az Inter 2018 és 2025 között 671 millió eurót költött az átigazolási piacon, miközben 624 milliót keresett játékjogok értékesítéséből.

Ez a stratégia, amely az észszerű gazdálkodást és a szakmai fegyelmet helyezi előtérbe, lehetővé tette, hogy az Inter 2023 után ismét a Bajnokok Ligája döntőjébe jusson, miközben hazai pályán magabiztosan szállítja a dobogós helyezéseket.

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

(Borítókép: Az Inter gólöröme Barcelonában. Fotó: Nicola Campo / Getty Images)