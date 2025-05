A francia Footmercato értesülései szerint az al-Hilal hivatalos szerződésajánlatot tett Cristiano Ronaldónak, akinek jelenlegi megállapodása az ugyancsak rijádi al-Nasszrral június 30-án jár le, és hétfő esti posztja alapján utóbbi szerződést aligha fogja meghosszabbítani.

Bár más klubok is érdeklődnek a 40 éves, ötszörös aranylabdás veterán iránt, a szaúdi rekordbajnok kiemelt esélyes a szerződtetésére: miközben Ronaldónak nem kellene az elmúlt két évben megszokott életét felborítani, sportszakmai és marketingszempontokból is előreléphetne, az al-Hilal ugyanis nemcsak az elmúlt két év bajnoka, de a nyári klub-világbajnokságon is ott lesz.

A szaúdi csapat a H csoportban kapott helyet, többek között a Real Madrid társaságában – a sors érdekes játéka lenne, hogy Ronaldo épp egykori klubja ellen debütálhatna tétmérkőzésen a kék-fehéreknél.

A rijádi klub azóta keresi új sztárját, hogy Neymar januárban elhagyta a csapatot, nem túlzás, Ronaldo tökéletes választás lehet erre a szerepre. A tapasztalt támadó továbbra is kiváló formában van, még mindig vonzó név mind a pályán, mind azon kívül. Az elmúlt két kiírásban egyaránt gólkirály lett Szaúd-Arábiában, előbb 35, a mostani idényben pedig 25 találattal.

Ronaldo al-Nasszrból való távozása így vélhetően nem a szaúdi futballkaland végét jelenti számára, sokkal inkább csak egy új lehetőséget, hogy ismét a nemzetközi színtér reflektorfényébe kerüljön. Gianni Infantino FIFA-elnök is dörzsölheti a tenyerét, a nemzetközi futballszövetség és a rendező ország szempontjából is extra bevétellel kecsegtet, ha az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb futballista ott lesz a pályán – hát még úgy, ha a Real Madrid ellen.

A portugál csatárt az elmúlt hetekben több, a klubvilágbajnokságra készülő csapattal is összeboronálták, az al-Hilal mellett állítólag a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes angol sztárcsapat, a Chelsea is örömmel látná egy rapid, másfél hónapra szóló szerződéssel a keretében. Hosszabb távon pedig nevelőegyesülete, a Sporting CP, a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami, valamint több dél-amerikai opció is szóba került, mint lehetséges új csapata.

Afelől azonban aligha lehet kétségünk, a szaúdinál jobban fizető ajánlatot egyik klub sem tud letenni az asztalra.