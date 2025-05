Ha a döntő helyszínén múlik, egyértelmű, ki lesz a BL-győztes

A felek útját a szombat 21 órakor kezdődő mérkőzésig itt mutattuk be, a PSG felemelkedéséről itt írtunk, az Inter óriásgyilkos taktikáját pedig e helyütt taglaltuk.

Arról pedig, hogy mi mit várunk a BL-döntőtől, podcastünkből tudhatják meg!

Először egymás ellen – jobb olasz előjelekkel

Bár az Inter nyolc francia gárdával is találkozott már, miközben a PSG eddig csak hat olasszal, így is a párizsiak játszottak eggyel több (24–25) mérkőzést a rivális nemzet együtteseivel.

Ami az eddigi összecsapásokat illeti, ellentétes előjellel egészen hasonló a felek mérlege, hiszen az Inter és a PSG is kilencszer ikszelt, a milánóiak hatszor kaptak ki a franciáktól, míg a párizsiak hatszor verték az olaszokat, és az ellentétes oldalon is minimális a különbség, kilenc Inter-siker és tíz PSG-vereség egészíti a listát.

Ha tehát csak ezen múlna, a fekete-kékek lennének előnyben.

Az Inter francia csapatok elleni mérlege ellenfél meccs győzelem döntetlen vereség gólkül. FC Nantes 4 2 2 0 4 Olympique Lyon 6 2 2 2 7 LOSC Lille 2 2 0 0 2 Marseille 4 1 0 3 –2 R. Strasbourg 2 1 0 1 1 Guingamp 2 1 1 0 3 Saint-Étienne 2 0 2 0 0 FC Sochaux 2 0 2 0 0 össz: 24 9 9 6 15 Az Inter szempontjából. A transfermarkt.de adatai alapján.

Míg a fekete-kékek pozitív mérlegét csak a Marseille rontja érdemben, addig a párizsiak alighanem legszívesebben a Juventus elleni ütközeteket vennék ki a történelemkönyvekből (leszámítva a legutóbbi kettőt, amely előtt 0–2–6 volt a mérleg!), de a Milan ellen elveszített 95-ös BL-elődöntő sem idézhet fel kellemes emlékeket.

A PSG olasz csapatok elleni mérlege ellenfél meccs győzelem döntetlen vereség gólkül. Juventus 10 2 2 6 –9 AC Milan 6 1 2 3 –1 AC Parma 2 1 0 1 1 Atalanta BC 1 1 0 0 1 Napoli 4 1 3 0 2 Brescia 2 0 2 0 0 össz: 25 6 9 10 –6 A PSG szempontjából. A transfermarkt.de adatai alapján.

Az Inter negyedszer vagy a PSG először?

A rutin egyértelműen az olaszok mellett szól, hiszen a milánói együttes a hetedik alkalommal jutott be az elitsorozat fináléjába, és eddig felemás a mérleg: 1964-ben, 1965-ben és 2010-ben ért a csúcsra, 1967-ben, 1972-ben és 2023-ban viszont alulmaradt a döntőben.

Az Inter korábbi BEK/BL-döntői idény ellenfél nemzet eredmény helyszín 1963–1964 Real Madrid spanyol 3–1 Bécs 1964–1965 Benfica portugál 1–0 Milánó 1966–1967 Celtic skót 1–2 Lisszabon 1971–1972 Ajax holland 0–2 Rotterdam 2009–2010 Bayern München német 2–0 Madrid 2022–2023 Manchester City angol 0–1 Isztambul

Ez a 3–3 persze még mindig bőven jobb, mint a párizsiak 0–1-es mutatója, hiszen a francia együttes eddig csupán egyszer, 2020-ban játszhatott a legfontosabb meccsen.

És akkor jöjjön a tökéletes összefonódás!

Ha München, akkor milánói öröm, párizsi bú

A PSG ugyanis az eddigi egyetlen fináléjában a Bayern Münchentől kapott ki Lisszabonban öt évvel ezelőtt.

A PSG korábbi BL-döntője idény ellenfél nemzet eredmény helyszín 2019–2020 Bayern München német 0–1 Lisszabon

Abban a városban, ahol az Inter az első BEK-döntős vereségét szenvedte el két évvel azután, hogy a lisszaboni Benficát két vállra fektetve megvédte egy évvel korábbi címét – konkrétan saját pályáján, a San Siróban.

Az Inter az 1965-ös sikere óta négy kísérletből így csak egyet tudott megnyerni, 2010-ben pont a Bayern Münchent verték az olaszok Madridban. Érdekesség, hogy abban az idényben az Inter az elődöntőben ugyancsak a Barcelonát búcsúztatta nagy meglepetésre, a mostaniban pedig a katalánok előtt a negyeddöntőben a Bayern Münchent.

A müncheni Allianz Arénában áprilisban 2–1-re nyert az Inter, amely a Bayern vendégeként egyébként is parádés mérleggel bír, hiszen öt németországi fellépésén három győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség a mutató, utóbbi kettő pedig egyaránt csoportmeccsen jött össze.

Vagyis, amikor az Inter a nemzetközi kupaporondon a Bayern stadionjában játszott a kieséses szakaszban, eddig háromból háromszor nyert!

Az Inter meccsei a Bayern München stadionjában idény sorozat szakasz eredmény 1988–1989 UEFA-kupa nyolcaddöntő 2–0 2006–2007 Bajnokok Ligája csoportkör 1–1 2009–2010 Bajnokok Ligája nyolcaddöntő 3–2 2022–2023 Bajnokok Ligája csoportkör 0–2 2024–2025 Bajnokok Ligája negyeddöntő 2–1 Az Inter szempontjából. A transfermarkt.de adatai alapján.

A PSG is játszott ebben az idényben már az Allianz Arénában, akkor a Bayern viszont 1–0-ra nyerni tudott.

A müncheniek vendégeként egyébként sem fényes a mérleg, az első meccset még megnyerte a PSG, viszont azóta csak 2021-ben nem kaptak ki itt a franciák – az mondjuk rögvest továbbjutást is ért, de a mérleg azért így is óriási Bayern-fölényt mutat itt: 2–0–5 a a párizsiak szempontjából.

A PSG meccsei a Bayern München stadionjában idény sorozat szakasz eredmény 1994–1995 Bajnokok Ligája csoportkör 1–0 1997–1998 Bajnokok Ligája csoportkör 1–5 2000–2001 Bajnokok Ligája csoportkör 0–2 2017–2018 Bajnokok Ligája csoportkör 1–3 2020–2021 Bajnokok Ligája negyeddöntő 3–2 2022–2023 Bajnokok Ligája nyolcaddöntő 0–2 2024–2025 Bajnokok Ligája ligaszakasz 0–1 A PSG szempontjából. A transfermarkt.de adatai alapján.

Az olaszok 13. alkalommal vagy a franciák másodszor

A ligák összevetésében is nagy a differencia, hiszen a Serie A-csapatoknak ez már a 30. fináléja lesz, míg a Ligue 1-együtteseknek a nyolcadik. Szándékosan fogalmaztunk így, hiszen a francia élvonalban szereplő Monaco is volt már egy alkalommal döntős, 2004-ben a Portótól kapott ki. Amelyet José Mourinho vezetett. Aki aztán az Interrel is BL-győztes lesz. A Bayern München ellen.

Vissza a témánkhoz. Az olasz együttesek döntőbeli mérlege nem túl fényes, hiszen 12 sikerrel 17 vereség jutott, így hiába közelítik meg a spanyolokat (20–11) a finálékat illetően, még a kevesebb döntővel bíró angolok (15–11) is jobban állnak összesítésben.

Persze ez még mindig pazar ahhoz képest, hogy a Ligue 1 eddigi hét kísérletéből egy sikerrel áll, ugyanúgy, mint Románia, Skócia és Jugoszlávia.

BEK/BL-döntős szereplések bajnokság győzelem vereség döntő Spanyolország 20 11 31 Anglia 15 11 26 Olaszország 12 17 29 (Nyugat-)Németország 8 11 19 Hollandia 6 2 8 Portugália 4 5 9 Franciaország 1 6 7 Románia 1 1 2 Skócia 1 1 2 Jugoszlávia 1 1 2 Belgium 0 1 1 Görögország 0 1 1 Svédország 0 1 1

És akkor adjunk még egy utolsó csavart a történethez!

Az eddigi egyetlen francia siker pont Münchenben született, méghozzá egy olasz csapat ellen.

Az 1993-as fináléban ugyanis a Marseille Basile Boli első félidő végén szerzett góljával 1–0-ra legyőzte az akkor még csak négyszeres (1963 és 1969 után 1989-ben és 1990-ben) győztes AC Milant. A piros-feketék a vereségnél is jobban fájlalják, hogy ezen a mérkőzésen ért véget a még mindig csak 28 éves Marco van Basten pályafutása.

Az olaszoknak ez a harmadik döntőjük lesz itt, de még mindig az első sikerre készülhetnek, mivel a Milan után négy évvel később a Juventus is kikapott az akkor még az Olimpiai Stadionban játszott fináléban.

A müncheni BEK/BL-döntők idény győztes nemzet döntős nemzet eredmény 1978–1979 Nottingham angol Malmö svéd 1–0 1992–1993 Marseille francia Milan olasz 1–0 1996–1997 Dortmund német Juventus olasz 3–1 2011–2012 Chelsea angol Bayern München német 1–1* *tizenegyesekkel 4–3

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös BL-döntőt? Paris Saint-Germain

Internazionale

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

(Borítókép: Az Inter április 8-án már nyert idén a müncheni Allianz Arénában. Fotó: Giuseppe Bellini/Getty Images)