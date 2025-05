Felsorolni is nehéz, mennyi klasszis érkezik Münchenbe pénteken – és ezúttal még csak nem is a Bajnokok Ligája 2025-ös döntőjére készülő labdarúgókról, hanem az azt felvezető Legendák-gáláról van szó. A bajor főváros csütörtökön még viszonylag csendes volt, a főteret leszámítva elvétve lehetett az Internazionale vagy a Paris Saint-Germain drukkereibe bukkanni. Akikkel viszont összefutottunk, azok között akadt olyan is, aki Chiléből vagy épp Argentínából utazott idáig...

Mutatta már bizalomgerjesztőbb arcát is München üdvözlésképpen, mint ahogyan a város főpályaudvara jelenleg kinéz. A főépület jelentős részében állványok tarkítják a látképet, részben vagy teljesen kibontott betonfalak, teljesen eltűnt, valamint átalakulóban lévő homlokzati elemek társaságában. A Bajnokok Ligája közelgő döntőjéről pedig sehol egy plakát, egy üdvözlőszöveg.

A tavalyi Európa-bajnokság alatt tapodtat nem lehetett mozdulni a városban anélkül, hogy ne jött volna szembe valahol egy kis emlékeztető arról, micsoda torna vár ránk. Ezúttal München kifejezetten csendes ilyen szempontból, pedig két nap, és itt a klubfutball egyik, ha nem a legjelentősebb mérkőzése, a Bajnokok Ligája 2025-ös döntője.

A metróban már egészen más a helyzet, csak az ideiglenes terelőtáblák között találja meg az ember a neki szükséges irányba vezető mozgólépcsőt, rögvest a Bayern München és nem mellékesen az idei finálé egyik résztvevője, az Internazionale korábbi játékosa, Lukas Podolski mosolyog ránk az óriáskivetítőről, a BL szponzorának számító chipsgyártó termékét „lobogtatva”.

A belváros innen csak két megálló, a Marienplatz környéke pedig már sokkal többet mutat abból, München mire készül. A városháza előtt egy óriási labdával fotózkodhatnak a drukkerek és a turisták, pár méterre onnan pedig kissé amorf óriás emeli magasba a Bajnokok Ligája serlegét, újabb fotópontot biztosítva az érdeklődőknek. A tér sarkaiban felállított lobogók legalább pompásak és elegánsak, a labda és a másik „installáció” inkább játékos. A célját viszont remekül eléri: csütörtök délután négy óra magasságában, mikor a sétálóutcában nagyítóval kellett még keresni az Inter és a Paris Saint-Germain drukkereit, már kígyózott a sor a fotózkodásért.

Érdekes, hogy a müncheniek véleménye mennyire eltér az Index olvasóinak megérzéseitől. Az elmúlt hetekben azt kérdeztük közönségszavazásunkban, mely csapatot látják esélyesebbnek a 2025-ös BL-cím elhódítására. Az Index hasábjain, ha nem is elsöprő fölénnyel, de az olasz csapat vezet, mintegy 3000 vokssal a 2600 ellenében. A németek viszont inkább a PSG irányába húznak. Az érvek közt a francia csapat támadószekciójának eszelős gyorsaságát (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola és Hvicsa Kvarachelia triójáról van szó), valamint középpályájának eszelős munkabírását kiemelve. A bajorok főleg Fabián Ruiz nevét emlegették (meg), aki egy éve a kontinensbajnoki címet elhódító spanyol válogatottnak is kulcsfigurája volt, nem mellékesen a negyeddöntős német Eb-búcsú egyik fő előidézője.

„Elvesztettük a legnagyobb sztárjainkat, de ez kellett ahhoz, hogy egy valódi csapat szülessen Párizsban” – jelentette ki az egyik francia drukker, utalva arra, hogy a PSG az elmúlt években Neymarral, Lionel Messivel, Kylian Mbappéval a fedélzeten képtelen volt hasonló eredményt felmutatni a nemzetközi kupaporondon. Szerinte a párizsi klub történetének legfontosabb meccse lesz a szombat esti, ami akkor is igaz, ha korábban szerepelt már BL-döntőben az együttes. A miértre is adott volt a válasz: 2020-ban a Bayern München egyértelmű esélyes volt a franciákkal szemben, végül be is húzta az aranyérmet. Most szerinte az Inter nincs olyan jó, mint az akkori Bayern volt – bár azt nem merte volna kijelenteni, hogy ezúttal a PSG a döntő favoritja. „Összességében 50–50 százalék esélyt adott a két finalistának a BL-serleg magasba emelésére.”

Nemcsak argentin mez, hanem hús-vér argentinok is akadtak a téren, akik a milánóiak csatársztárja, a szezonban 22 gólnál és hét gólpassznál járó Lautaro Martínez miatt indultak útnak. Három napja érkeztek Németországba, és még három napot maradnak a döntő után is, mielőtt visszatérnének Dél-Amerikába. Ha már a futball remek apropót biztosított számukra a kontinensek közti távolság leküzdéséhez, kihasználják az időt, hogy jobban megismerjék az öreg kontinenst. A beszélgetést követő percekben fél szemmel még figyelve a társaságot egy dolog biztos: a német sörkultúrát már alaposan elkezdték feltérképezni.

Ők tippelni és kamera elé állni sem akartak. Ellenben pontosan tudták, hol van Budapest. Sőt, éles szerepcserével egyszer csak azon kaptam magam, én válaszolok az ő kérdéseikre Magyarországgal, Budával és Pesttel kapcsolatban. Szavaikból azonban kiderült, ha nem hinnének abban, hogy az Inter nyerhet, sőt, Lautaro főszereplője lehet a döntőnek, akkor nem biztos, hogy ennyi időt, energiát és pénzt áldoznak azért, hogy Münchenbe repüljenek.

Akadt itt még chilei család is, ahol a harminc körül járó fiú a párját és szüleit utaztatta magával a döntőre, miután megnyerte a Bajnokok Ligája egyik főszponzorának nyereményét, négyfős utat a fináléra. A szerencsés flótás arról mesélt, ha szívére teszi a kezét, nem tudja magabiztosan állítani, hogy az Inter ül majd Európa trónjára, még akkor sem, ha az olaszoké a szimpátiája. Már csak amiatt is, mert felmenői között több olasz is akad...

Az Allianz Aréna, pardon – az UEFA felé nem fizető, így még a stadion oldaláról is eltüntetett szponzornév helyett – FussballAréna München környékén már csaknem minden készen állt a döntőre. Az U6-os metró ezúttal zökkenőmentesen tette meg a távot a belvárostól a külső gyűrű északkeleti részére eső stadion irányába. Tavaly volt részem átélni, milyen az, amikor a drukkerekkel csordulásig telt szerelvény az alagútban vesztegel hosszas perceken, több mint negyedórán át érdemi tájékoztatás nélkül, így ez a mostani út maga volt a felüdülés.

A Fröttmaning metróállomás mellett felállított akkreditációs központban pedig újabb példát szolgáltatott az élet arról, tényleg mindenhol akad magyar. A szombati mérkőzésre a belépésemet biztosító akkreditációs kártyámat egy kint élő, a BL-döntőn önkéntesként tevékenykedő magyartól vehettem át, aki legalább annyira örült a magyar szónak, mint én a néhány perccel korábbi, kevésbé gördülékeny német nyelvű ügyintézés után.

Az UEFA és a város együttműködésének hála a belépők egyúttal 72 órás bérletet is jelentenek a tömegközlekedési eszközökre. Ez értékelendő gesztus, és nagy előny, az Aréna környéke ugyanis nem bővelkedik a parkolóhelyekben. Az a kevés is, ami akad, szombaton várhatóan vagy le lesz zárva, vagy felár ellenében lesz csak használható. A szervezők által alkalmazott megoldásokat az ember nem tudja részben nem Budapestre vetíteni és elképzelni, tudva, hogy jövőre ilyenkor rajtunk a sor, az európai klubfutball elitjét képviselő két BL-döntős a Puskás Arénában csap majd össze a 2025–2026-os kiírás végén.

Ha maradunk az Európa-bajnoki nyitómeccsel (Németország–Skócia) húzott párhuzamnál, érdekes újítás, hogy a stadiontól 700-800 méterre húzták fel az első jegyellenőrző pontokat, és a fémkapuk során csak az juthat majd át, akinek érvényes jegye van. Tavaly a meccsre szóló belépő nélkül is egészen közel lehetett menni a stadionhoz.

Ami a fokozódó hangulatot illeti: míg csütörtökön inkább csendes arcát mutatta a belváros és az Allianz Aréna környéke is – hamisítatlan bajor partihangulatért az autentikus sörkertekbe volt érdemes bekacsintani –, pénteken várhatóan felpörögnek az események, ahogyan majd a hangulat is.

Az 1972-es olimpia központjának számító Olympiaparkban 11 órakor nyitja meg kapuját a hivatalos szurkolói zóna. Az itt felállított óriáskivetítők elé mintegy 12 ezer érdeklődőt várnak szombaton. Alig kétezerrel többet, mint München tavaly átadott multifunkciós sportcsarnokába, az olimpiai létesítmények tőszomszédságában álló SAP Gardenbe, ahol a döntő felvezetéseként a Bajnokok Ligája történetének legendái csapnak majd össze egymással. A korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus gálacsapata – soraiban Franck Ribéryvel, Robert Piréssel, Giovane Élberrel vagy épp Eric Abidallal – Clarence Seedorf együttesével – többek között Kaká, Luis Figo, Andrés Iniesta vagy Roberto Carlos szerepel az előzetes ígéretek szerint benne – mérkőzik 16 órától.

A névsorról mindent elárul, hogy találkoztam olyan futballszerető helybélivel, aki azt mondta, az elmúlt 20-25 év legendáinak gálameccsét jobban várja (és szívesebben is áldoz a belépőre alsó hangon 35-40 eurót), mint az aktuális BL-döntőt.

Meg lehet érteni az ő álláspontját is...

A hétvége fő mérkőzése azonban mégiscsak a PSG és az Inter összecsapása lesz, több mint 64 ezer néző előtt. Az előzetes hírek szerint mintegy 18-18 ezer olasz és francia drukker foglal majd helyet az Allianz Aréna lelátóin, valamint további 10 ezer jegy nélkül Münchenbe érkező futballszurkolóra számítanak mindkét együttes részéről a német rendőrök.

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: Drukkerek fotózkodnak a szombati BL-döntő labdájának óriási másával. Fotó: Getty Images Hungary)