Fogalmazzunk úgy, a németek nem aprózták el a dolgot: az 1972-es olimpia helyszínei nyújtotta előnyöket maradéktalanul kihasználva igazi fesztivált varázsoltak Münchenbe az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) munkatársaival közösen. Az Olympiapark hangulata iskolapéldája annak, miként járulhat hozzá egy Bajnokok Ligája-döntő a futball – mint sport és játék – népszerűsítéséhez, és egyúttal remek példa arra is, ha jól csináljuk, mi várhat Budapestre egy év múlva.

Még a 2025-ös finálé sem ment le, de aligha akad olyan magyar sportújságíró és futballszakember Münchenben, aki fél szemmel már ne a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőre gondolna. Arra, amelynek Budapest és a Puskás Aréna lesz majd a házigazdája. Ezúttal azonban nem csak üres frázis, hogy

a BL-döntő több egy meccsnél: az Európai Labdarúgó-szövetség törekvése a korábbi években is világos volt, Münchenben pedig konkrétan négynapos sportfesztivál épült a rendezvény köré.

Itt aztán korábbi klasszis, veterán futballistákkal való közös játéktól kezdve amatőr kispályás labdarúgótornán keresztül a mezkiállításig tényleg minden van, többnyire a fiatalok sportszeretetét és aktivitását növelni igyekvő programok közepette.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne folyna gazdagon a német sör, valamint fogyna mellé százával-ezrével a klasszikus bajor kolbász és perec. Az egész kicsit olyan, mintha egy nagy majálist kombinálták volna megannyi sportattrakcióval, meghintve a Bajnokok Ligája logóját és kék árnyalatát mindenfelé hirdető zászlókkal és drapériákkal. A sörpadoknál és a közös játéknál jobb olvasztótégely pedig nem is kell: német, francia és olasz szavak vegyülnek – a város ezen pontján a legnagyobb békességben – egymással.

A 2025-ös BL-döntő előtti felvezető anyagainkat itt éri el.

A program már csütörtökön, az úgynevezett mínusz második napon megindult, egy kispályás labdarúgótornával, valamint a Bajnokok Ligája-döntőt korábban megjárt, a profi futballtól visszavonult sztárok pódiumbeszélgetéseivel.

Az igazán komoly tömeg azonban péntekre érkezett meg Münchenbe. Sajtóhírek szerint mintegy 30-35 ezer főre tehető az olasz, és talán ennél is magasabb a francia drukkerek száma a városban. Jó részük jegy nélkül vágott neki az európai mércével nem is olyan nagy túrának: Milánó innen 480, Párizs 670 kilométerre fekszik, vonattal négy-öt, repülőgéppel pedig egyik sem jelent többet másfél órás utazásnál.

A találkozóra hivatalosan 18-18 ezer jegyet biztosított az UEFA a két csapat számára, ám várhatóan a semleges drukkereknek fenntartott szektorokba is sikerül jó néhány párizsinak vagy épp milánóinak helyet szereznie. Annyi belépő azonban biztosan nem lesz, amennyien a bajor fővárosba érkeznek: a többséget pedig szombat estére is ide, az Olympiaparkban felállított óriáskivetítőkhöz várják.

Péntekre nemcsak a szurkolók kisebb hada, hanem a jó idő is megérkezett Münchenbe. Csütörtökön még erősen felhős, ám egy pulóverrel vagy kisebb kabáttal így sem kellemetlen 17-18 Celsius-fokos idő volt. Péntekre aztán masszívan kisütött a nap, és igazán tavaszias, de még nem feltétlenül izzasztó 24-25 Celsius-fok vette át a borús idő helyét. Erre mondja a szakzsargon: igazi futballidő.

Münchenben pedig tényleg fociznak: a BL-döntő kísérősorozatai közé tartozó Urban Tournament második napján az amatőr felnőttcsapatok után a gyerekeké volt a főszerep. Közben másik pályán robotizált kerekesszékekkel lehetett kipróbálni a játékot, az ép és fogyatékkal élő futballszerelmesek közé pedig csakúgy, mint tegnap, időről időre becsatlakozott egy-egy volt világklasszis is. A minap például a kétszeres világbajnok Cafu szállt be, ezúttal pedig a 2006-ban vb-ezüstöt szerző Claude Makélélét lehetett kiszúrni. A világbajnok brazil legendának is jutott feladat, ő helyi fiatalokkal játszott a park közepén felállított centerpályán – ránézésre vagy 500-600 fős közönséget vonzva.

Dél körül már kifejezetten nagy élet jellemezte a helyszínt, melyhez ugyan szervesen ezúttal nem kapcsolódik az Olympiastadion, de az újságírók számára ezúttal azt is megnyitották – múzeum jelleggel egyébként kedvezményesen 3,5, illetve teljes áron 7 euró ellenében látogatható a létesítmény, mely tényleg egy falatka velünk élő sporttörténelem. Ebben, a fénykorában akár 80 ezer futballszurkoló befogadására alkalmas arénában lett 1974-ben világbajnok az NSZK, és Európa-bajnok tizennégy évvel később a Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman fémjelezte holland aranygeneráció. Az említett döntőben ráadásul a korábbi magyar szövetségi kapitány, Erwin Koeman is kezdő volt.

De rendeztek itt természetesen Bajnokcsapatok Európa-kupája- és Bajnokok Ligája-döntőt is. Az elsőt 1979-ben, akkor a Nottingham örülhetett, az utolsót pedig 1997-ben, azon a találkozón a Borussia Dortmund általános megdöbbenést keltve gyűrte le 3–1-re a Juventust. Az olasz csapatok általában nem győzni járnak a müncheni BL-döntőkbe: 1993-ban a Milan kapott ki 1–0-ra itt a Marseille-től a modern éra első fináléjában. Mondjuk, ezzel a statisztikával az Inter játékosai aligha foglalkoznak alig több mint 24 órával a kezdés előtt...

Akad a sportszerelmeseknek egy amolyan zarándokhely a létesítményeken túl, mintegy 700-800 méter távolságra az Olympiastadiontól. Az Olympiaberg a helyi nyelvben hegy, valójában egy komolyabb domb, melyről kiváló körpanoráma nyílik az egész parkra, háttérben München belvárosával, a látkép szélén egészen az Allianz Arénáig is ellátva, ha olyan tiszta az idő, mint most volt. Az 575 méteren lévő csúcsra rendszeresen futnak vagy kerékpároznak fel a szintemelkedést kedvelő hobbisportolók, abban a bő 15 percben, míg fent voltam, tucatjával érkeztek az edzést tartók. Akadt köztük olyan anyuka is, aki babakocsit tolva kocogott fel a „hegyre”, legalább annyira a kihívás, mint az elébe táruló tájkép miatt.

A turisták is kedvelik a pontot, mert fentről remek képeket lehet készíteni a családi albumokba. Egy holland például az én kézügyességemre bízta a fotó elkészültét, remélhetőleg nem bánta meg. Én semmiképpen sem, mert az azt követő rövid beszélgetés újfent felvillantotta, mennyivel több szépsége akadt a kilencvenes évek magyar labdarúgásának, mint ahogyan arra az utókor emlékezni szokott. Amint meghallotta, hogy Magyarországról jöttem, rögvest Kiprich József felől kezdett érdeklődni nálam, ismerem-e, tudom-e, milyen állapotban van a Feyenoord legendája. A legenda szót ő használta, nem én, de 6 idény alatt 128 bajnokin lőtt 53 góllal abszolúte megérdemelt jelző. Két kérdés között ő is mesélt, felelevenítve, tavaly több száz fős tömeg gyűlt össze Rotterdamban csak azért, hogy láthassa a Twente elleni bajnokira meghívott ikont, a stadionban pedig több mint 50 ezren skandálták a nevét a kezdőrúgás elvégzése előtt. Hátborzongató – még itt, a müncheni „hegytetőn” hallgatva is.

Odalent közben még többen lettek, a tér tényleg megtelt élettel, legnagyobb megdöbbenésemre pedig kígyózó sorok alakultak ki a hivatalos szurkolói bolt előtt is. Nyugaton még mindig jól megy: mintha csak egy kiló kenyér árában lett volna, úgy vitték a 100 eurónál is drágábbra árazott Inter- és PSG-mezeket, a 70 eurós, az önkéntesek hivatalos pólójának dizájnját idéző „helyszínmezt”, és a szombati döntő 37 eurós replikalabdáját. Hasonló áron egy BL-serleggel mintázott kék baseballsapka majdnem csábításba ejtett engem is, de a kasszáknál kialakuló sor látványa végül meggyőzött, máskor és alighanem más szuvenírt vásároljak.

Az óriás flippergép, az akadálypálya, és megannyi aktivitás között sétálva az embert óhatatlanul kirázza a hideg: simán előfordul, hogy – ugyan egész jól a tömegbe olvadó biztonsági emberek kíséretében – Cafu vagy épp Christian Karembeu kaliberű futballista sétáljon el mellettünk. Az UEFA ilyen szempontból is igyekszik közelebb hozni a játékot a nézőkhöz, ha már napjaink sztárjai szinte megközelíthetetlenek.

Megint csak hátborzongató belegondolni, hogy egy év múlva a Városligetben sétálgatva egyszer csak Lothar Matthäussal, Andrés Iniestával vagy Thiago Alcantarával fotózkodhat az ember egy hasonló fesztivál keretei közt... Budapestről egyébként kifejezetten nagy létszámú küldöttség érkezett a bajor fővárosba, akik közül néhányakkal a fesztivál médiaközpontjában is összefutottam, az ő feladatuk lesz jövőre megszervezni egy hasonló népünnepélyt. De vannak Münchenben a fővárost, a Magyar Labdarúgó-szövetséget, az országos és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot képviselő szakemberek is, akik mind-mind igyekeznek megfigyelni az itt zajló háttérmunkát, biztonsági megoldásokat, és tanulni a németek megoldásaiból.

Hatalmas népünnepélynek ígérkezik a BL-legendák 16 órára kiírt tornája is. A korábbi magyar szövetségi kapitány, Matthäus müncheni ikonokat sem mellőző csapata – fedélzeten Giovane Élberrel vagy épp Franck Ribéryvel – a Clarence Seedorf által összehívott, többek között Ricardo Kakát, Iniestát, Luis Figót és Roberto Carlost is felsorakoztató együttessel játszik majd a szomszédos SAP Gardenben, München tavaly átadott, mintegy 11 néző befogadására alkalmas multifunkciós sportcsarnokában.

A Paris Saint-Germain – Internazionale Bajnokok Ligája-döntő szombat este 21 órakor kezdődik. A találkozót az Index élőben közvetíti, majd helyszíni beszámolóval jelentkezik.

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Internazionale (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: Az Olympiapark a 2025-ös müncheni finálét hirdető zászlórengeteggel díszítve. Fotó: Pau Barrena - UEFA / Getty Images Hungary)