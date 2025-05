Kiemelt szerep várhat Luis Díazra a szaúdi labdarúgó-bajnokságban: angol és közel-keleti sajtóértesülések szerint az al-Nasszr vezetősége a Liverpool bajnokcsapatának kolumbiai szélsőjét szemelte ki Cristiano Ronaldo utódjának. A portugál klasszis a hét elején jelentette be távozását a rijádi klubtól, ám portugál és brit források szerint nem hagyja el az országot, és akár a rekordbajnok al-Hilalnál is kiköthet.

A 27 éves Luis Díaz 2022 januárjában 54 millió fontért igazolt a Portótól a Liverpoolhoz, és azóta is alapembere volt a „vörösöknek”. Az idei, bajnoki címmel záruló szezonban is kulcsszerepet vállalt: közel 2500 percet töltött a Premier League pályáin, 13 góllal és 7 gólpasszal segítette Arne Slot csapatát. Összességében 148 tétmeccsen 41 gólnál és 23 asszisztnál jár a klub színeiben.

Díaz szerződése 2027 nyaráig érvényes, vagyis most lép az utolsó előtti évébe – a Liverpool számára ez lehet az utolsó olyan nyári átigazolási időszak, amikor igazán komoly összeget kaphat érte. És erre szükség is van: a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttes vezetőedzője, Arne Slot komoly befektetésre készül az átigazolási piacon.

A hírek szerint a „vörösök” kiszemeltjei között van a Bayer Leverkusen német válogatott támadója, Florian Wirtz, akinek ára még akkor is 100 millió font körül mozoghat, ha a Liverpool más játékosokat is bevon az üzletbe. Wirtz klubtársa, Jeremie Frimpong megszerzése további 30–35 millió fontba kerülhet, míg a magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milos (Bournemouth) leigazolása akár 45–50 millió fontot is felemészthet.

A szaúdi érdeklődés tehát nem is jöhetne jobbkor Liverpool számára: egy esetleges Luis Díaz-üzlettel jelentős forráshoz juthat a klub a nyári átigazolási céljai megvalósításához.

Az al-Nasszrnál már futballozik egy exliverpooli, a kezdőből anno épp Luis Díaz megszerzésével kiszoruló Sadio Mané személyében.

A szélsőt korábban az FC Barcelonával is összeboronálták, ám a katalánok gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Mersey-partiak által remélt 50 millió font körüli átigazolási díj ellenében szerződtessenek futballistát.